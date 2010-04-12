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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 січ, 2019 21:37
Libo написав:edvardd
Что это за артиллерийские карты ведения огня?
Переведи.
если коротко - писец на носу...
что будет потом писал раньше...
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Додано: Сер 30 січ, 2019 21:42
Zebra написав: edvardd написав:
из истории: в 2008 г. цена золота упала с более чем $1,030 в марте 2008 г. до $700 в ноябре, или на 30%....
Все верно, с 2008 года добыто золота примерно на 1.7 трлн долларов.
Без похода вниз, врятли полетит оно ввысь. Нужно высадить лишних пассажиров.
Загон до 2011 года был из за того, что в 90-х у всех кого могли вытрясли физическое золото. Дошло даже до того, что Банк Англии распродал его по $200-300 баксов за унцию.
А в 1971-м и в 1980-м у кого вытрясли? Только у америкнцев де Голль вытряс. Его за это скинули, но доллару это не помогло.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 21:46
edvardd написав: Libo написав:
Тебе ж источник доносит, что грядет БП, чего ты серебро сливаешь?
Оно ж тогда по нашим расчетам сразу на $50-$100?
И золото тоже ... $5-7-10 тыщ или вообще хз ...
В чем твоя логика?
PS
Даже если БП отменяется и назначается просто обычная золотая/серебряная лихорадка, то величины будут примерно такими же ...
PS-2
Если грядет финансовый кризис, то это значит в современной системе есть слабое звено или пробой, которое станет причиной и катализатором.
Почему алармисты и паникеры не могут назвать конкретно это звено, чтобы мы сами на него взглянули?
Тебя проинформировали об этом слабом звене?
Только не про госдолг США. Это бред и отвлечение внимания масс.
из истории: в 2008 г. цена золота упала с более чем $1,030 в марте 2008 г. до $700 в ноябре, или на 30%....
Как раз гос. долг - это не отвлечение масс, а самая главная причина, по которой обесценят доллар, и следствие это ключевых макрофинансовых показателей - таких как торговый баланс и бюджетный дефицит США. Кстати, где данные? Почему они не выходят с декабря? Шатдаун давно закончился. Да и во время шатдауна выходило куча статистики, не выходило только то, что неудобно.
По истории что было потом? Вы хотите поймать призрачное 2-месячное падение, которого на этот раз может и не быть, потому что все знают, что кризисы будут заливать деньгами и это будет мегаКуЕ?
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Додано: Сер 30 січ, 2019 22:06
Вітаюсь совсіма.
Чогось спугався ФРС и замість підвищити ставку (по Штатах гарна статистика в економіці) лишив на попередньому рівні. Ще й за змогу при потребі її зниження продзявкав.
Маємо - знов всі побігли з доляра. Індекс USD_INDEX впав до 95,26. Все росте - фонда, драги, комоди, сировінні валюти, йена, франк...
Проблема з Baltic Dry Index (BADI) упав - на 5,86 відсотка. Це погано. Морські перевезення падають під час кризи.
Та як на мене це не криза. На мене, це поки Трамп в Америці...
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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