Додано: Сер 30 січ, 2019 22:06



Вітаюсь совсіма.



Чогось спугався ФРС и замість підвищити ставку (по Штатах гарна статистика в економіці) лишив на попередньому рівні. Ще й за змогу при потребі її зниження продзявкав.



Маємо - знов всі побігли з доляра. Індекс USD_INDEX впав до 95,26. Все росте - фонда, драги, комоди, сировінні валюти, йена, франк...



Проблема з Baltic Dry Index (BADI) упав - на 5,86 відсотка. Це погано. Морські перевезення падають під час кризи.



Та як на мене це не криза. На мене, це поки Трамп в Америці...



ВО





Хай щастить.

СерРічна:

- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.