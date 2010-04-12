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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 432433434435

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 145
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
72
3. 28.50 - 30
21%
30
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:37

  Libo написав:edvardd

Что это за артиллерийские карты ведения огня? :roll:
Переведи. :oops:

если коротко - писец на носу...
что будет потом писал раньше...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:42

  Zebra написав:
  edvardd написав:из истории: в 2008 г. цена золота упала с более чем $1,030 в марте 2008 г. до $700 в ноябре, или на 30%....

Все верно, с 2008 года добыто золота примерно на 1.7 трлн долларов.
Без похода вниз, врятли полетит оно ввысь. Нужно высадить лишних пассажиров.
Загон до 2011 года был из за того, что в 90-х у всех кого могли вытрясли физическое золото. Дошло даже до того, что Банк Англии распродал его по $200-300 баксов за унцию.

А в 1971-м и в 1980-м у кого вытрясли? Только у америкнцев де Голль вытряс. Его за это скинули, но доллару это не помогло.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:06

Нова поступка Трампу


Вітаюсь совсіма.

Чогось спугався ФРС и замість підвищити ставку (по Штатах гарна статистика в економіці) лишив на попередньому рівні. Ще й за змогу при потребі її зниження продзявкав.

Маємо - знов всі побігли з доляра. Індекс USD_INDEX впав до 95,26. Все росте - фонда, драги, комоди, сировінні валюти, йена, франк...

Проблема з Baltic Dry Index (BADI) упав - на 5,86 відсотка. Це погано. Морські перевезення падають під час кризи.

Та як на мене це не криза. На мене, це поки Трамп в Америці...

ВО


Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:13

  somilitark написав:п.с. но вы же на годовом грндепо,вам нечего волноваться,вы свой выбор сделали(с)


Да с чего Вы это взяли? :) Это Вам так показалось. У меня и долларовые, и гривневые депозиты есть, на разные сроки...
А выбор нам всем еще только предстоит сделать.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:14

s0v7a

Главный стратег B. Riley FBR Марк Грант отметил, что ФРС впервые с 2015 года убрала из своего релиза фразу «постепенное повышение ставки», цитирует его MarketWatch. «Судя по всему, в этом году может больше не быть повышения ставок. В итоге они пришли к этому, либо послушав президента Трампа, либо по собственной договоренности», — добавил Грант. Трамп в прошлом году неоднократно выступал с критикой ФРС из-за политики повышения ставок, которую проводил регулятор. Еще в декабре, когда принималось последнее решение о повышении ставки, ФРС закладывала несколько повышений в 2019 году.

Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции объяснил, что регулятор решил пересмотреть свою позицию из-за негативной реакции рынка и снижения инфляционного давления.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/30/01/2019/ ... ?from=main
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:15

  Vadim V написав:
  Искатель написав:
  Волк написав:Я думаю, что завтра снизят учетную ставку до 17,5%. Это будет интервенция в сторону экономического роста, хотя, конечно, формальная. Типа курс стабилизировали, пора подумать об экономике. На курс это окажет влияние чисто косметическое, может на тех самых 0,5%


Тут надо рассматривать снижение учетки еще вот с какой стороны.
Снижение ставки НБУ - сигнал комбанкам, чтобы понижали проценты по депозитам. В гривне, естественно.
И депозитчики, которые еще сомневаются, как только увидят снижение учетной ставки, тут же побегут скидывать остатки валюты и класть на гривнедепо, "пока ставки хорошие".
Т.е. краткосрочно это сработает в пользу укрепления гривны.

Если вы в теме , то ставки в грндэпо в последнее время потихоньку растут, на сейчас даже в Кредобанке можно разместить с ежемесячной выплатой под 16,50% , а прошлой осенью такое было токо в Газмясе и некоторых очень мелких банках.

Ну, насколько я знаю, ставки росли осенью-в начале зимы. На моменте рост вроде притормозился. И если НБУ завтра сделает финт ушами... возможны варианты.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 01:24

  edvardd написав:я не нетерпеливый, просто в теме, дал совет недавно по теме, не восприняли - проблемы ваши...

Да да да, вы ещё евро всё слили по 1.06, чтоб на паритете откупить :mrgreen:
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