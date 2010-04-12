edvardd написав:из истории: в 2008 г. цена золота упала с более чем $1,030 в марте 2008 г. до $700 в ноябре, или на 30%....
Все верно, с 2008 года добыто золота примерно на 1.7 трлн долларов. Без похода вниз, врятли полетит оно ввысь. Нужно высадить лишних пассажиров. Загон до 2011 года был из за того, что в 90-х у всех кого могли вытрясли физическое золото. Дошло даже до того, что Банк Англии распродал его по $200-300 баксов за унцию.
А в 1971-м и в 1980-м у кого вытрясли? Только у америкнцев де Голль вытряс. Его за это скинули, но доллару это не помогло.
Чогось спугався ФРС и замість підвищити ставку (по Штатах гарна статистика в економіці) лишив на попередньому рівні. Ще й за змогу при потребі її зниження продзявкав.
Маємо - знов всі побігли з доляра. Індекс USD_INDEX впав до 95,26. Все росте - фонда, драги, комоди, сировінні валюти, йена, франк...
Проблема з Baltic Dry Index (BADI) упав - на 5,86 відсотка. Це погано. Морські перевезення падають під час кризи.
Та як на мене це не криза. На мене, це поки Трамп в Америці...
ВО
Хай щастить.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Главный стратег B. Riley FBR Марк Грант отметил, что ФРС впервые с 2015 года убрала из своего релиза фразу «постепенное повышение ставки», цитирует его MarketWatch. «Судя по всему, в этом году может больше не быть повышения ставок. В итоге они пришли к этому, либо послушав президента Трампа, либо по собственной договоренности», — добавил Грант. Трамп в прошлом году неоднократно выступал с критикой ФРС из-за политики повышения ставок, которую проводил регулятор. Еще в декабре, когда принималось последнее решение о повышении ставки, ФРС закладывала несколько повышений в 2019 году.
Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции объяснил, что регулятор решил пересмотреть свою позицию из-за негативной реакции рынка и снижения инфляционного давления.
Волк написав:Я думаю, что завтра снизят учетную ставку до 17,5%. Это будет интервенция в сторону экономического роста, хотя, конечно, формальная. Типа курс стабилизировали, пора подумать об экономике. На курс это окажет влияние чисто косметическое, может на тех самых 0,5%
Тут надо рассматривать снижение учетки еще вот с какой стороны. Снижение ставки НБУ - сигнал комбанкам, чтобы понижали проценты по депозитам. В гривне, естественно. И депозитчики, которые еще сомневаются, как только увидят снижение учетной ставки, тут же побегут скидывать остатки валюты и класть на гривнедепо, "пока ставки хорошие". Т.е. краткосрочно это сработает в пользу укрепления гривны.
Если вы в теме , то ставки в грндэпо в последнее время потихоньку растут, на сейчас даже в Кредобанке можно разместить с ежемесячной выплатой под 16,50% , а прошлой осенью такое было токо в Газмясе и некоторых очень мелких банках.
Ну, насколько я знаю, ставки росли осенью-в начале зимы. На моменте рост вроде притормозился. И если НБУ завтра сделает финт ушами... возможны варианты.