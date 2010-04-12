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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 433434435436

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 147
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
74
3. 28.50 - 30
20%
30
4. 30-35
7%
11
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 229,0 млн. грн. к отметке 49 675,8 млн. грн.

Эта динамика играет на стороне «зеленого» безнала, оппонируя фискальному периоду и росту гривневых расходов компаний.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 января с уровней: доллар – 27,50/27,80 UAH/USD, евро – 31,30/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.

Евро по сравнению с 30 января по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению прибавил 15,0 коп.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 30 января по спросу и по предложению прибавил по 30 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1480, приподнявшись к $1,1504 на закрытии азиатской сессии форекса и повысившись до $1,1510 на открытии торгов в Европе.

Дата: 31 января 2019 г. на 09.51
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,61/27,64 UAH/USD
€ – 31,58/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB

US
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:06

Re: Валютный рынок в контексте

58/65
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:16

Привет из Днепра-2

Подтверждая тезис о «бычьем» факторе роста гривневой ликвидности, первые реальные сделки с безналичным «американцем» констатировали рост к цифре 27,75/27,78 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:24

Привет из Днепра-3

Около 10.20 котировки доллара на межбанке сузили спред, закрепляясь на отметке 27,77/27,78 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж.

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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:37

Появились свежие данные по ОВГЗ

Портфель НБУ сократился на 1,65 млрд
Физики купили 60 млн
Нерезы купили 2 млрд
Юрики купили 1,8 млрд
Банки купили 2,6 млрд

Общие остатки выросли на 4,8 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:48

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.42 появившиеся на межбанке системные игроки своими продажами СКВ уронили курс «американца» до 27,73/27,74 UAH/USD. На этом фоне покупатели взяли тайм-аут, дожидаясь еще большей просадки курса.

Дата: 31 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.40

Мелкий опт «неформал»

$ 27,58/27,65 UAH/USD
EUR 31,60/31,70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.

Дата: 31 января 2019 г. на 10.34
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,57/27,65 UAH/USD
€ 31,55/31,75 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах. В городе острый дефицит гривни.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,55/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 31,55/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 января спрос повысился на 2,0 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 31 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась равновесная, хотя и очень низколиквидная торговля.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,55/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 31,55/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 января спрос повысился на 2,0 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 31 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе. Ликвидность «на уровне плинтуса».

US
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