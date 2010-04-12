Додано: Чет 31 січ, 2019 10:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 229,0 млн. грн. к отметке 49 675,8 млн. грн.



Эта динамика играет на стороне «зеленого» безнала, оппонируя фискальному периоду и росту гривневых расходов компаний.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 января с уровней: доллар – 27,50/27,80 UAH/USD, евро – 31,30/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 30 января по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению прибавил 15,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 30 января по спросу и по предложению прибавил по 30 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1480, приподнявшись к $1,1504 на закрытии азиатской сессии форекса и повысившись до $1,1510 на открытии торгов в Европе.



Дата: 31 января 2019 г. на 09.51

Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,61/27,64 UAH/USD

€ – 31,58/31,70 UAH/EUR

RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB



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