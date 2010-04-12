Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 229,0 млн. грн. к отметке 49 675,8 млн. грн.
Эта динамика играет на стороне «зеленого» безнала, оппонируя фискальному периоду и росту гривневых расходов компаний.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 января с уровней: доллар – 27,50/27,80 UAH/USD, евро – 31,30/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с 30 января по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению прибавил 15,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 30 января по спросу и по предложению прибавил по 30 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1480, приподнявшись к $1,1504 на закрытии азиатской сессии форекса и повысившись до $1,1510 на открытии торгов в Европе.
Дата: 31 января 2019 г. на 09.51 Рынок Харькова, «неформальный» опт.
По состоянию на 10.42 появившиеся на межбанке системные игроки своими продажами СКВ уронили курс «американца» до 27,73/27,74 UAH/USD. На этом фоне покупатели взяли тайм-аут, дожидаясь еще большей просадки курса.
Дата: 31 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.40
Мелкий опт «неформал»
$ 27,58/27,65 UAH/USD EUR 31,60/31,70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах. В городе острый дефицит гривни.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,55/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 31,55/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 января спрос повысился на 2,0 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 31 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась равновесная, хотя и очень низколиквидная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,55/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 31,55/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 января спрос повысился на 2,0 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 31 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе. Ликвидность «на уровне плинтуса».
К 11.12 изрядная выдержка потенциальных покупателей доллара, саботировавших приобретение СКВ по действующим ценам, все еще удерживала курс безналичного «американца» на цифре 27,73/27,74 UAH/USD.
Вхождение рынка безналичной пары доллар-гривня в полосу стабильности на пониженных уровнях цен сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
После 11.25 торги безналичным долларом на межбанке пошли по маршруту среды, демонстрируя попеременное ситуативное преобладание покупок и продаж «американца». При этом курс СКВ просаживался около 11.27 до 27,72/27,74 UAH/USD, подскакивая спустя 15 минут до 27,74/27,76 UAH/USD.
По состоянию на 11.45 доллар не покинул отметку 27,74/27,76 UAH/USD, консолидировавшись на ней в условиях текущего равновесия покупок и продаж. Но уже спустя 5 минут более активные продажи уронили курс «американца» до 27,72/27,74 UAH/USD.
Полдень (12.20 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,72/27,74 UAH/USD. На моменте сохранялось равновесие спроса и предложения.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7415 UAH/USD, потеряв 1,79 коп.
Около 12.05 киевские дилеры едва заметно понизили офера «американца», сузив спред в паре евро-гривня: 27,58/27,63 UAH/USD, евро – 31,62/31,70 UAH/EUR, сопровождаясь нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.
По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о фактическом отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал клиентский «принос» очень незначительно «разбавленные» покупками. На этом фоне в городе действовали цены: 27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,60/31,72 UAH/EUR, рубль 0,415/0,421 UAH/RUB.
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, ограничившись сужением маржи и удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,55/27,63 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
Кицю, досить хворіти і бути слизькою й зеленою. Геть з слізеріну!
Ставай м'якою та пухнастою.
До чого це я
Можно давати 2 рядки: - доляр, - євро.
Євро здається дуже недооцінений і цікавіший на зараз.
Дякую
ВО
Хай щастить.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.