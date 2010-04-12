Додано: Чет 31 січ, 2019 13:26

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 229,0 млн. грн. к отметке 49 675,8 млн. грн.



Эта динамика играет на стороне «зеленого» безнала, оппонируя фискальному периоду и росту гривневых расходов компаний.



Подтверждая тезис о «бычьем» факторе роста гривневой ликвидности, первые реальные сделки с безналичным «американцем» констатировали рост к цифре 27,75/27,78 UAH/USD.



Около 10.20 котировки доллара на межбанке сузили спред, закрепляясь на отметке 27,77/27,78 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 10.42 появившиеся на межбанке системные игроки своими продажами СКВ уронили курс «американца» до 27,73/27,74 UAH/USD. На этом фоне покупатели взяли тайм-аут, дожидаясь еще большей просадки курса.



К 11.12 изрядная выдержка потенциальных покупателей доллара, саботировавших приобретение СКВ по действующим ценам, все еще удерживала курс безналичного «американца» на цифре 27,73/27,74 UAH/USD.



Вхождение рынка безналичной пары доллар-гривня в полосу стабильности на пониженных уровнях цен сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса

с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.



Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.



После 11.25 торги безналичным долларом на межбанке пошли по маршруту среды, демонстрируя попеременное ситуативное преобладание покупок и продаж «американца». При этом курс СКВ просаживался около 11.27 до 27,72/27,74 UAH/USD, подскакивая спустя 15 минут до 27,74/27,76 UAH/USD.



По состоянию на 11.45 доллар не покинул отметку 27,74/27,76 UAH/USD, консолидировавшись на ней в условиях текущего равновесия покупок и продаж.



Но уже спустя 5 минут более активные продажи уронили курс «американца» до 27,72/27,74 UAH/USD.



Полдень (12.20 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,72/27,74 UAH/USD. На моменте сохранялось равновесие спроса и предложения.

покупки импортеров стали более агрессивными.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7415 UAH/USD, потеряв 1,79 коп.



Наконец, около 12.57 котировки безналичного «американца», немного понизившись, демонстрируя паузу в курсовой динамике при сохранении перевеса продавцов СКВ, консолидировались на отметке 27,72/27,74 UAH/USD.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 января с уровней: доллар – 27,50/27,80 UAH/USD, евро – 31,30/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 30 января по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению прибавил 15,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 30 января по спросу и по предложению прибавил по 30 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1480, приподнявшись к $1,1504 на закрытии азиатской сессии форекса и повысившись до $1,1510 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,55/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 31,55/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 января спрос повысился на 2,0 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 31 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась равновесная, хотя и очень низколиквидная торговля.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,55/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 8,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 31,55/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 января спрос повысился на 2,0 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 31 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе. Ликвидность «на уровне плинтуса».



Около 12.05 киевские дилеры едва заметно понизили офера «американца», сузив спред в паре евро-гривня: 27,58/27,63 UAH/USD, евро – 31,62/31,70 UAH/EUR, сопровождаясь нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о фактическом отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал клиентский «принос» очень незначительно «разбавленные» покупками. На этом фоне в городе действовали цены: 27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,60/31,72 UAH/EUR, рубль 0,415/0,421 UAH/RUB.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, ограничившись сужением маржи и удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,55/27,63 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 31 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,61/27,64 UAH/USD, евро – 31,58/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,417 UAH/RUB, Киев опт 27,58/27,65 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,58/27,65 UAH/USD, евро (опт) 31,60/31,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,60/31,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,45/27,65 UAH/USD, евро – 31,25/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,53/27,62 UAH/USD, розница – 27,50/27,65 UAH/USD; Запорожье – 27,57/27,65 UAH/USD; евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,418 RUB/USD.



Безналичная пара доллар-гривня на торгах четверга попыталась «побороться» с «зелеными медведями», однако силы оказались неравными.



На стороне нисходящего тренда было достаточно весомых факторов.



Во-первых, несмотря на смену настроения на коррсчетах НБУ, где обозначилось повышение объема гривневого «навеса», ресурсов в нацвалюте по-прежнему не хватает, заставляя бизнес продавать СКВ на межбанке.



Во-вторых, нацвалюте продолжает подыгрывать регулятор, размещая свои депосертификаты и «связывая» этим гривневую ликвидность.



В-третьих, к четвергу приток внешнеторговой выручки достигает своего максимума, формируя избыточную СКВ-ликвидность на межбанке обязательной частью продаж.



В-четвертых, импортеры, активно скупавшие СКВ накануне, нынче «пылесосили» доллар «без огонька».



В-пятых, на рынке отсутствовали покупки доллара «варягами», у которых сезон репатриации дивидендов, вероятно, в полную силу начнется с понедельника.



Ряд вышеперечисленных «медвежьих» факторов для доллара на межбанке уже на ближайших торгах канет в лету, повышая вероятность возвращение на рынок безналичной пары доллар-гривня, как минимум, стабильности или даже восходящего тренда.



US