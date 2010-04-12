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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 січ, 2019 14:03
Сберегли
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 31 січ, 2019 14:08, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 31 січ, 2019 14:04
Додано: Чет 31 січ, 2019 14:07
Под фрс закосил
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 31 січ, 2019 14:14
Оптимисты, задумайтесь, почему Яков Васильевич в начале года налево и направо грозился снизить, а потом ставку все же оставили...
Додано: Чет 31 січ, 2019 14:20
Если бы не выборы на носу, наверно снизили б ставку.
Живите своим умом!
Додано: Чет 31 січ, 2019 14:28
Ответ всем известен -ВЫ БО РЫ!!!!
Так ни кто не спорит, просто мы немножко денежек заработаем, а потом присоединиимся к вашему лагерю
А вы наблюдайте дальше
Додано: Чет 31 січ, 2019 14:31
А кому видихати? Навіть якщо б і знизив облікову, Ви вважаєте курс доляра стрімко почав би зростати зараз? Це хибна думка. Гравці самі бажають, а також самі і створюють для себе умови, та період стабільності, бо є потреба в цьому і запит на проміжок в якому відбувається зміцнення гривні. Згадайте які були невдалі аукціони по ОВДП Мінфіном восени, а в січні, як «прорвало», а що змінилося? Сезонність. Тому тільки форс-мажор може зараз змінити думку, вплинути на дії і безумовно на курс, все інше це другорядне.
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 31 січ, 2019 14:44
Re: Валютный рынок в контексте
... а тим часом у НАЙКРАЩОМУ місті Лева, курс доляра, замотавшись в білу простинь, почав повзти до таких позначок 55/58
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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