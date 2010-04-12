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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 436437438439440>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 148
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
74
3. 28.50 - 30
20%
30
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:02

Оставили без изменений учетную ставку – 18%
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:03

Сберегли

  сірий написав:А что там,с учётной ставкой,уже известно?


https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

ВО

Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 31 січ, 2019 14:08, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:04

  zzzzzz написав:НБУ сохранил ставку 18% , без изменений. Выдыхаем , и идет на 27 в феврале , но это не точно (с) :mrgreen:

Шампанского, всем шампанского Господа :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:07

  zzzzzz написав:НБУ сохранил ставку 18% , без изменений. Выдыхаем , и идет на 27 в феврале , но это не точно (с) :mrgreen:

Под фрс закосил :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:14

Оптимисты, задумайтесь, почему Яков Васильевич в начале года налево и направо грозился снизить, а потом ставку все же оставили...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:20

  Vitl написав:
  zzzzzz написав:НБУ сохранил ставку 18% , без изменений. Выдыхаем , и идет на 27 в феврале , но это не точно (с) :mrgreen:

Под фрс закосил :)


Если бы не выборы на носу, наверно снизили б ставку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:28

  Искатель написав:Оптимисты, задумайтесь, почему Яков Васильевич в начале года налево и направо грозился снизить, а потом ставку все же оставили...

Ответ всем известен -ВЫ БО РЫ!!!!
Так ни кто не спорит, просто мы немножко денежек заработаем, а потом присоединиимся к вашему лагерю :lol:
А вы наблюдайте дальше :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:31

  zzzzzz написав:НБУ сохранил ставку 18% , без изменений. Выдыхаем , и идет на 27 в феврале , но это не точно (с)

А кому видихати? Навіть якщо б і знизив облікову, Ви вважаєте курс доляра стрімко почав би зростати зараз? Це хибна думка. Гравці самі бажають, а також самі і створюють для себе умови, та період стабільності, бо є потреба в цьому і запит на проміжок в якому відбувається зміцнення гривні. Згадайте які були невдалі аукціони по ОВДП Мінфіном восени, а в січні, як «прорвало», а що змінилося? Сезонність. Тому тільки форс-мажор може зараз змінити думку, вплинути на дії і безумовно на курс, все інше це другорядне.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:44

Re: Валютный рынок в контексте

... а тим часом у НАЙКРАЩОМУ місті Лева, курс доляра, замотавшись в білу простинь, почав повзти до таких позначок 55/58
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:47

Межбанк поплыл 70/73
Живите своим умом!
zzzzzz
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