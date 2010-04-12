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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 січ, 2019 14:50
zzzzzz
Добрый день.
на 14:33 - .61 / .68
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swodnix
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Додано: Чет 31 січ, 2019 14:55
zzzzzz написав:
Межбанк поплыл 70/73
Может 63/69
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сірий
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Додано: Чет 31 січ, 2019 14:58
сірий написав: zzzzzz написав:
Межбанк поплыл 70/73
Может 63/69
Налик сейчас вообще на 40 пойдет ))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:13
zzzzzz С какого перепугу?
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Nikita1000
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:14
сірий написав:
Ответ всем известен -ВЫ БО РЫ!!!! Так ни кто не спорит, просто мы немножко денежек заработаем, а потом присоединиимся к вашему лагерю А вы наблюдайте дальше
Пан сірий, це добре, що Ви майже вчасно на позначці десь 28-28+ перейшли в гривню і зараз не жалкуєте, хоча у Вас був спротив, тому, що писав Перес, приблизно 3-5 днів після 9січня, бо у Вас ще була надія на ріст курсу доляра. Ви ж давно звертаєте увагу, що я пишу. Чому зразу не повірили, що «бобік здох», зростання курсу не буде, зміна сезонності відбулася?*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:18
zzzzzz написав: сірий написав: zzzzzz написав:
Межбанк поплыл 70/73
Может 63/69
Налик сейчас вообще на 40 пойдет ))
Грэблю рвэ
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сірий
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:19
Nikita1000 написав:zzzzzz
С какого перепугу?
А Вы ещё не слились, ТАК ЧЕГО Ж ВЫ ЖДЕТЕ!!!!
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сірий
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:20
Это не евро растет, но бакс, получив нож в спину от FOMC валится.
сірий написав:
Ближайший месяц в гривне будет круче
На мой(дилетантский) взгляд,гривна быстрее укрепляется чем евро.
У кого-какие мысли на этот счёт?
US
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дядя Caша
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:20
сірий написав: Nikita1000 написав:zzzzzz
С какого перепугу?
А Вы ещё не слились, ТАК ЧЕГО Ж ВЫ ЖДЕТЕ!!!!
Та это очередной 125-й клон который только сегодня родился
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:21
Перес де Куэльяр написав: сірий написав:
Ответ всем известен -ВЫ БО РЫ!!!! Так ни кто не спорит, просто мы немножко денежек заработаем, а потом присоединиимся к вашему лагерю А вы наблюдайте дальше
Пан сірий, це добре, що Ви майже вчасно на позначці десь 28-28+ перейшли в гривню і зараз не жалкуєте, хоча у Вас був спротив, тому, що писав Перес, приблизно 3-5 днів після 9січня, бо у Вас ще була надія на ріст курсу доляра. Ви ж давно звертаєте увагу, що я пишу. Чому зразу не повірили, що «бобік здох», зростання курсу не буде, зміна сезонності відбулася?*Відправлено з Чату
Потому что жадничал, как многи
е, не успевшие, сейчас
ТАК ВИДБУЛоСЯ.!!!
Но я же исправился
Востаннє редагувалось сірий
в Чет 31 січ, 2019 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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сірий
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