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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 437438439440>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 148
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
74
3. 28.50 - 30
20%
30
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:50

zzzzzz

Добрый день.

на 14:33 - .61 / .68 :!:
swodnix
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:55

  zzzzzz написав:Межбанк поплыл 70/73

Может 63/69
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:58

  сірий написав:
  zzzzzz написав:Межбанк поплыл 70/73

Может 63/69

Налик сейчас вообще на 40 пойдет ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:13

zzzzzz С какого перепугу?
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:14

  сірий написав:Ответ всем известен -ВЫ БО РЫ!!!! Так ни кто не спорит, просто мы немножко денежек заработаем, а потом присоединиимся к вашему лагерю А вы наблюдайте дальше

Пан сірий, це добре, що Ви майже вчасно на позначці десь 28-28+ перейшли в гривню і зараз не жалкуєте, хоча у Вас був спротив, тому, що писав Перес, приблизно 3-5 днів після 9січня, бо у Вас ще була надія на ріст курсу доляра. Ви ж давно звертаєте увагу, що я пишу. Чому зразу не повірили, що «бобік здох», зростання курсу не буде, зміна сезонності відбулася?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:18

  zzzzzz написав:
  сірий написав:
  zzzzzz написав:Межбанк поплыл 70/73

Может 63/69

Налик сейчас вообще на 40 пойдет ))

Грэблю рвэ :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:19

  Nikita1000 написав:zzzzzz С какого перепугу?

А Вы ещё не слились, ТАК ЧЕГО Ж ВЫ ЖДЕТЕ!!!!
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:20

  сірий написав:
  s0v7a написав:
  zorka написав:57/62


Вітаюсь совсіма.

Кицю, досить хворіти і бути слизькою й зеленою.
Геть з слізеріну!

Ставай м'якою та пухнастою.

До чого це я :?:

Можно давати 2 рядки:
- доляр,
- євро.

Євро здається дуже недооцінений і цікавіший на зараз.

Дякую :oops:

ВО


Хай щастить.

Ближайший месяц в гривне будет круче :D
На мой(дилетантский) взгляд,гривна быстрее укрепляется чем евро.
У кого-какие мысли на этот счёт?


Это не евро растет, но бакс, получив нож в спину от FOMC валится.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:20

  сірий написав:
  Nikita1000 написав:zzzzzz С какого перепугу?

А Вы ещё не слились, ТАК ЧЕГО Ж ВЫ ЖДЕТЕ!!!!


Та это очередной 125-й клон который только сегодня родился :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:21

  Перес де Куэльяр написав:
  сірий написав:Ответ всем известен -ВЫ БО РЫ!!!! Так ни кто не спорит, просто мы немножко денежек заработаем, а потом присоединиимся к вашему лагерю А вы наблюдайте дальше

Пан сірий, це добре, що Ви майже вчасно на позначці десь 28-28+ перейшли в гривню і зараз не жалкуєте, хоча у Вас був спротив, тому, що писав Перес, приблизно 3-5 днів після 9січня, бо у Вас ще була надія на ріст курсу доляра. Ви ж давно звертаєте увагу, що я пишу. Чому зразу не повірили, що «бобік здох», зростання курсу не буде, зміна сезонності відбулася?

*Відправлено з Чату

Потому что жадничал, как многи
е, не успевшие, сейчас :twisted:
ТАК ВИДБУЛоСЯ.!!!
Но я же исправился :lol:
Востаннє редагувалось сірий в Чет 31 січ, 2019 15:24, всього редагувалось 1 раз.
сірий
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