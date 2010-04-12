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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:23
Межбанк 27,60/27,66. Сейчас еще ниже уйдем
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Искатель
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:32
сірий написав:
Потому что жадничал, как многие, не успевшие, сейчас
Так, деякі тепер мріють про злив на 28, але є ще куди зміцнюватись гривні, від теперішнього рівня 27.50 на 1-1.2грн вниз і не поганий такий ще заробіток на різниці.*Відправлено з Чату
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