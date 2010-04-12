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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 437438439440

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 148
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
74
3. 28.50 - 30
20%
30
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:23

Межбанк 27,60/27,66. Сейчас еще ниже уйдем :)
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:32

  сірий написав:Потому что жадничал, как многие, не успевшие, сейчас

Так, деякі тепер мріють про злив на 28, але є ще куди зміцнюватись гривні, від теперішнього рівня 27.50 на 1-1.2грн вниз і не поганий такий ще заробіток на різниці.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 437438439440
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