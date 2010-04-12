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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:32
Так, деякі тепер мріють про злив на 28, але є ще куди зміцнюватись гривні, від теперішнього рівня 27.50 на 1-1.2грн вниз і не поганий такий ще заробіток на різниці.
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:40
Наверное спуск будет долгим, возможно до парламентских. А ВЫ как думаете?
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:45
В год выборов все может пойти не по плану. Тут можно ждать чего угодно - от борьбы двух кланов ворюг за власть, популизма и разрыва с МВФ и прочего трешака до нападения путлера.
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:52
То дуже далеко. Я писав вже раніше, що на березень очікую 26.30-50. Далі буде видніше, хто переможе на виборах і залежатимуть рухи по доляру. Якщо Петро Олексійович залишається, то курс доляра може бути спокійним певний час і після виборів, якщо Нова «мітла», то тут вже будуть сюрпризи зразу після виборів. Тому комфортніше увійти в зелений краще в березні.
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 31 січ, 2019 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:02
сірий написав:
Ближайший месяц в гривне будет круче
На мой(дилетантский) взгляд,гривна быстрее укрепляется чем евро.
У кого-какие мысли на этот счёт?
Это не евро растет, но бакс, получив нож в спину от FOMC валится.
US
Завтра пятница, серьезный день, в который много статистики будет из США, в том числе от Мичиганского университета, и если она будет хорошей, то на закрытии доллар может отыграть против евро и в других валютных парах.
Востаннє редагувалось Igneus в Чет 31 січ, 2019 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:03
Нацбанк прогнозирует в 2019 году замедление экономики до 2.5%
Всемирный банк недавно давал 2.9%
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:09
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 1,71 коп., на торгах четверга укрепился на 1,45 коп., оказавшись на уровне 27,7410 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 31-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 1,79 коп., составил 27,7415 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 31 января с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок. В дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала рост, поднявшись около 10.04 Киева на отметку 27,75/27,78 UAH/USD на действиях импортеров.
Спустя 15 минут, по состоянию на 10.20, «американец» остановил повышение на цифре 27,77/27,78 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 10.41 Киева. Локальный максимум цен привлек внимание экспортеров, на счета которых в этот день недели обычно поступает высокий объем внешнеторговой выручки.
В указанный час продажи СКВ стали активнее, при этом покупатели взяли тайм-аут. Следствием этих мероприятий стало падение курса доллара до 27,73/27,74 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.25 Киева, после чего на валютном межбанке обострилось «соревнование» между спросом и предложением валюты. В результате рынок безналичной пары доллар-гривня залихорадило: ситуативное преобладание продаж доллара роняло его курс к 27,72/27,74 UAH/USD, более активные покупки поднимали цену «американца» до 27,74/27,76 UAH/USD.
Наконец, к полудню перевес оказался на стороне продаж доллара, позволив рынку около 12.57 уйти на обеденный перерыв на фоне курса 27,72/27,74 UAH/USD.
После 14.00 известие о том, что НБУ не снизил учетную ставку с 18,0%, добавило азарта продавцам валюты, сыграв на стороне гривни. Пара доллар-гривня при поддержке продаж экспортеров упала к 27,67/27,70 UAH/USD, сохранив нисходящий тренд до 15.15, когда «американец» оказался на цифре 27,64/27,66 UAH/USD.
Пассивность регулятора, не ставшего выкупать с межбанка лишние доллары, привела к падению курса доллара по состоянию на 15.45 до 27,61/27,65 UAH/USD.
С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.
На цифре 27,61/27,65 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 31 января.
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7410 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,19% с 27,6883 UAH/USD до 27,7410 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.
На Depo рынке 31 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 31 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на межбанковском валютном рынке появился изрядный объем внешнеторговой выручки, 50% которой надо было обязательно продать.
Во-вторых, активно скупавшие СКВ накануне импортеры нынче приобретали доллар «без огонька».
В-третьих, регулятор, оставив учетную ставку на уровне 18,0%, отказавшись от ее снижения, «технически» укрепил нацвалюту.
В-четвертых, не исключено, активность продавцов доллара на нашем межбанке стимулировало снижение американской валюты на мировом рынке forex после «голубиных» комментариев руководства Федрезерва в среду вечером.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 31 января повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, рынок пары доллар-гривня остался «медвежьим», что, как известно, благоприятствует ликвидности.
Во-вторых, к четвергу заметно растет приток внешнеторговой выручки, часть которой подлежит обязательной продаже.
В-третьих, на рынке сохранила свое присутствие часть импортеров, которые своими покупками в первой половине дня обеспечивали относительное равновесие спроса и предложения.
Дата: 31 января 2019 г. 16.38
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,56/27,62 UAH/USD (с утра – 27,55/27,65 UAH/USD, к полудню - 27,55/27,63 UAH/USD)
€ – 31,50/31,68 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,77 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь очень низкой ликвидностью.
До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, а относительная стабильность безналичной пары доллар-гривня на межбанке успокоила клиентов рынка Днепра, обеспечив одновременный рост «приноса» и покупок доллара.
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, ограничившись сужением маржи и удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,55/27,63 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.
После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась нисходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Снижение цен стало следствием послеобеденной коррекции безналичного «американца» на межбанке, которое транслировалось на наличный рынок Днепра его клиентами.
По итогам дня цены доллара и евро понизились на послеобеденном дисконтировании мероприятий дилеров по выравниванию рынка в баланс.
Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. На сей раз это позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
Дата: 31 января 2019 г. 16.21
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,57/27,59 UAH/USD (с утра 27,58/27,65 UAH/USD, к полудню 27,58/27,63 0UAH/USD)
€ 31,62/31,70 UAH/EUR (с утра 31,60/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,62/31,70 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
До полудня в столице на местном рынке сохранялось равновесие спроса и оферов, которое нуждалось в ценовой поддержке. Курсы работавшихся валют снижали, с одной стороны реагируя на настроение безналичной пары доллар-гривня, с другой, страдая от жесткого гривнедефицита.
Около 12.05 киевские дилеры едва заметно понизили офера «американца», сузив спред в паре евро-гривня: 27,58/27,63 UAH/USD, евро – 31,62/31,70 UAH/EUR, сопровождаясь нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.
После обеда на киевском наличном рынке нисходящий тренд стал более выраженным, реагируя на выросшую динамику отката безналичной пары доллар-гривня на межбанке.
Коррекция курса «американца» на рынке столицы сопровождалась относительным равновесием покупок и продаж при некотором преобладании клиентского «приноса».
Этот «перекос» в комплекте с выросшей курсовой динамикой, отпугивавшей клиентов, не позволила вырасти оборотам - ликвидность осталась слабой, заслужив, как и накануне, тройку.
Дата: 31 января 2019 г. 16.39
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,55/27,63 UAH/USD (с утра - 27,57/27,65 UAH/USD, к полудню – 27,57/27,65 UAH/USD)
€ – 31,55/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,75 UAH/EUR, к полудню – 31,60/31,72 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,421 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах. В городе острый дефицит гривни.
До полудня это настроение по сути не менялось, усугубляя проблемы с гривневой ликвидностью.
По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о фактическом отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал клиентский «принос» очень незначительно «разбавленные» покупками. На этом фоне в городе действовали цены: 27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,60/31,72 UAH/EUR, рубль 0,415/0,421 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья снова активизировались покупатели СКВ, которых привлекла упавшая цена «американца». Рост клиентских послеобеденных покупок с одной стороны выровнял рынок в равновесие спроса и предложения, с другой, решил проблему дефицита гривни.
Итоговый баланс в комплекте с «ассортиментом» настроений (до полудня доминировало предложения, после обеда спрос), обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от запорожских валютчиков «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.
Дата: 31 января 2019 г. на 16.12
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,58/27,62 UAH/USD (с утра - 27,61/27,64 UAH/USD, к полудню - 27,60/27,64 UAH/USD)
€ – 31,60/31,72 UAH/EUR (с утра – 31,58/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,62/31,72 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,419 UAH/RUB)
US
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:16
Потому что эту должность не в булочной лавке приобретают,а дарится тем,кто имеет определённые задачи и чётко умеет выполнять команды,иногда откровенно политические,вот одна не могла 200 долларов купить,а ушла с состоянием,которое хватит для 7-ми поколений играть в успешных и богатых в любой точке мира,правда 41 мио граждан поделила на 3 с хвостиком,но это такое,мелочи для великих людишек)))
Вот и все пироги,вы лучше пообщайтесь с людьми кто в реальном секторе работает,как там благосостояние,увеличилось? Почему 9 мио не выдержало и ускакало от своего счастья?
Даже в сетевых магазинах акционные товары,которые раньше в первый день "недельных щедрот" улетали,а сейчас приспокойненько лежат и не интересуют сограждан,даже иногда по ценам ниже заводов изготовителей.
Это наверное от взрывных доходов.
А ставку снижать будут,как только покажут(или увидят для себя) в первом квартале ноль роста ВВП или минус,так сразу после выборов и озаботятся ростом этой самой экономики,может быть,хотя есть и другой вариант:ведь как ни крути,а лица все те же,что были при чивокуне,пора уже вынимать прорывные агитационные кирпичи на шахматную доску,такие например как поднятие минимальной пенсии к прожиточному минимуму и желательно выше,можно минималку взять и округлить до 5000,как сказал Гройсман при росте 2 года назад от 1600 до 3200,экономика позволила,хотя бюджет был свёрстан на 17-й с показателем 1600,а в декабре взяли на коленях и переписали,вот такая она экономика)))
Так что не торопитесь с выводами,думаю в марте много мы увидим неожиданностей,а снижением ставки пугали шаловливых детей\оленей,которые одобрительно усаживаются на всю котлету в вагон 28.80,а потом целыми годами на всех форумах "вангуют ракету" к вечеру искыглят,что их опять зрадылы и обдурылы
По наличке,если бы НБУ хотел,то он бы уже уронил гривну на 26,самое сладкое приготовлено к 21 апреля,это будет не день космонавта,это будет локальный день пакращяння вжя сягодни для пересичного,думаю курс валют в этом списке достижений стоит если не на первом,то и не на втором месте точно.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:44
Re: Валютный рынок в контексте
... то ще рано, чи ВЖЕ можна сміливо заявити: як добре я зробив, що злив ПА28 отих своїх ~ 3К$(які спеціально тримав для зимової гри)?..... а зараз паряться на депо в а-банці....
п. с.
... а що то "Зорька" свою аву змінила за стільки-то років?!
- судячи з ави, стала комусь вірна...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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