Додано: Чет 31 січ, 2019 16:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 1,71 коп., на торгах четверга укрепился на 1,45 коп., оказавшись на уровне 27,7410 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 31-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 1,79 коп., составил 27,7415 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 31 января с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок. В дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала рост, поднявшись около 10.04 Киева на отметку 27,75/27,78 UAH/USD на действиях импортеров.

Спустя 15 минут, по состоянию на 10.20, «американец» остановил повышение на цифре 27,77/27,78 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 10.41 Киева. Локальный максимум цен привлек внимание экспортеров, на счета которых в этот день недели обычно поступает высокий объем внешнеторговой выручки.



В указанный час продажи СКВ стали активнее, при этом покупатели взяли тайм-аут. Следствием этих мероприятий стало падение курса доллара до 27,73/27,74 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.25 Киева, после чего на валютном межбанке обострилось «соревнование» между спросом и предложением валюты. В результате рынок безналичной пары доллар-гривня залихорадило: ситуативное преобладание продаж доллара роняло его курс к 27,72/27,74 UAH/USD, более активные покупки поднимали цену «американца» до 27,74/27,76 UAH/USD.

Наконец, к полудню перевес оказался на стороне продаж доллара, позволив рынку около 12.57 уйти на обеденный перерыв на фоне курса 27,72/27,74 UAH/USD.



После 14.00 известие о том, что НБУ не снизил учетную ставку с 18,0%, добавило азарта продавцам валюты, сыграв на стороне гривни. Пара доллар-гривня при поддержке продаж экспортеров упала к 27,67/27,70 UAH/USD, сохранив нисходящий тренд до 15.15, когда «американец» оказался на цифре 27,64/27,66 UAH/USD.



Пассивность регулятора, не ставшего выкупать с межбанка лишние доллары, привела к падению курса доллара по состоянию на 15.45 до 27,61/27,65 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 27,61/27,65 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 31 января.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7410 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,19% с 27,6883 UAH/USD до 27,7410 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 31 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 31 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанковском валютном рынке появился изрядный объем внешнеторговой выручки, 50% которой надо было обязательно продать.



Во-вторых, активно скупавшие СКВ накануне импортеры нынче приобретали доллар «без огонька».



В-третьих, регулятор, оставив учетную ставку на уровне 18,0%, отказавшись от ее снижения, «технически» укрепил нацвалюту.



В-четвертых, не исключено, активность продавцов доллара на нашем межбанке стимулировало снижение американской валюты на мировом рынке forex после «голубиных» комментариев руководства Федрезерва в среду вечером.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 31 января повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок пары доллар-гривня остался «медвежьим», что, как известно, благоприятствует ликвидности.



Во-вторых, к четвергу заметно растет приток внешнеторговой выручки, часть которой подлежит обязательной продаже.



В-третьих, на рынке сохранила свое присутствие часть импортеров, которые своими покупками в первой половине дня обеспечивали относительное равновесие спроса и предложения.



Дата: 31 января 2019 г. 16.38



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,56/27,62 UAH/USD (с утра – 27,55/27,65 UAH/USD, к полудню - 27,55/27,63 UAH/USD)

€ – 31,50/31,68 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,77 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь очень низкой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, а относительная стабильность безналичной пары доллар-гривня на межбанке успокоила клиентов рынка Днепра, обеспечив одновременный рост «приноса» и покупок доллара.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, ограничившись сужением маржи и удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,55/27,63 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась нисходящим трендом в парах доллар-гривня и евро-гривня. Снижение цен стало следствием послеобеденной коррекции безналичного «американца» на межбанке, которое транслировалось на наличный рынок Днепра его клиентами.



По итогам дня цены доллара и евро понизились на послеобеденном дисконтировании мероприятий дилеров по выравниванию рынка в баланс.

Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. На сей раз это позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Дата: 31 января 2019 г. 16.21

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,57/27,59 UAH/USD (с утра 27,58/27,65 UAH/USD, к полудню 27,58/27,63 0UAH/USD)

€ 31,62/31,70 UAH/EUR (с утра 31,60/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,62/31,70 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.



До полудня в столице на местном рынке сохранялось равновесие спроса и оферов, которое нуждалось в ценовой поддержке. Курсы работавшихся валют снижали, с одной стороны реагируя на настроение безналичной пары доллар-гривня, с другой, страдая от жесткого гривнедефицита.



Около 12.05 киевские дилеры едва заметно понизили офера «американца», сузив спред в паре евро-гривня: 27,58/27,63 UAH/USD, евро – 31,62/31,70 UAH/EUR, сопровождаясь нехваткой гривни. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.



После обеда на киевском наличном рынке нисходящий тренд стал более выраженным, реагируя на выросшую динамику отката безналичной пары доллар-гривня на межбанке.



Коррекция курса «американца» на рынке столицы сопровождалась относительным равновесием покупок и продаж при некотором преобладании клиентского «приноса».

Этот «перекос» в комплекте с выросшей курсовой динамикой, отпугивавшей клиентов, не позволила вырасти оборотам - ликвидность осталась слабой, заслужив, как и накануне, тройку.



Дата: 31 января 2019 г. 16.39



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,55/27,63 UAH/USD (с утра - 27,57/27,65 UAH/USD, к полудню – 27,57/27,65 UAH/USD)

€ – 31,55/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,75 UAH/EUR, к полудню – 31,60/31,72 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,421 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах. В городе острый дефицит гривни.



До полудня это настроение по сути не менялось, усугубляя проблемы с гривневой ликвидностью.



По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о фактическом отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал клиентский «принос» очень незначительно «разбавленные» покупками. На этом фоне в городе действовали цены: 27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,60/31,72 UAH/EUR, рубль 0,415/0,421 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья снова активизировались покупатели СКВ, которых привлекла упавшая цена «американца». Рост клиентских послеобеденных покупок с одной стороны выровнял рынок в равновесие спроса и предложения, с другой, решил проблему дефицита гривни.



Итоговый баланс в комплекте с «ассортиментом» настроений (до полудня доминировало предложения, после обеда спрос), обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от запорожских валютчиков «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.



Дата: 31 января 2019 г. на 16.12



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,58/27,62 UAH/USD (с утра - 27,61/27,64 UAH/USD, к полудню - 27,60/27,64 UAH/USD)

€ – 31,60/31,72 UAH/EUR (с утра – 31,58/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,62/31,72 UAH/EUR)

RUB 0,417/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,419 UAH/RUB)



US

