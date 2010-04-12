Добавлено: Пт 25 янв, 2019 12:31 vitaliian писал(а): 75-85 похоже на равновесие на ближайшие дни-недели. Перес де Куэльяр: На мою думку не зовсім так. Репатріанти, імпортери можливо і загонять на ці позначки.та підгальмують. Але при зміні сезонності з 10 січня, тиждень до тижня йде зміцнення гривні, тому наступна п*ятниця закриття повинно бути нижче ніж ця, десь між 27.40-27.65 в порівнянні, звісно з коливаннями протягом тижня
somilitark написав:Даже в сетевых магазинах акционные товары,которые раньше в первый день "недельных щедрот" улетали,а сейчас приспокойненько лежат и не интересуют сограждан,даже иногда по ценам ниже заводов изготовителей. Это наверное от взрывных доходов.
Мне тут недавно напомнили мой рассказ, что как-то давно, покупая икру в Фуршете, я спросил продавщицу, свежая ли, не залежавшаяся ли? Она посмотрела на меня презрительно и ответила: Не думайте, что вы один тут богатый. Так вот тебе на этот опус я отвечу: Не думай, что все нищеброды. У нас повелась такая традиция, что каждый лузер и никчема, начинает свои качества и свои ощущения приписывать всему обществу. Не надо так делать. Посмотри вокруг, сколько много вокруг успешных людей, сколько пахарей, умниц и талантливых. Надо дерзать и трудиться.
Продукти, ресторани, одяг: на що витрачають гроші українці
Згідно зі статистикою використання банківських карт, в грудні клієнти Monobank найбільше грошей витратили на покупку продуктів і відвідування ресторанів. Про це на своєму каналі в Telegram написав один із засновників Monobank Олег Гороховський. "Найчастіше наші клієнти купують продукти і ходять в кафе і ресторани. Найбільше в місяць витрачають на одяг і їжу", - написав Гороховський. За його словами, найдорожчі покупки з масових в середньому, це одяг і будматеріали. Згідно з опублікованою таблицею, найбільша кількість операцій по карті припадає на категорії "Продукти і супермаркети", "Кафе і ресторани" та "Інше".
Найбільша сума витрат - в категоріях "Продукти і супермаркети", "Розваги і спорт" та "Авто". У лідерах стовпця "Середня сума операції" - "Одяг і взуття" (1136 грн), "Duty Free" (870 грн) і "Бюджет і податки" (839 грн). Середня сума на одного користувача карти становить 2420 грн в категорії "Одяг та взуття", 2418 грн в категорії "Продукти та супермаркети", 2093 грн - "Авто", 2035 грн - "Подорожі", 1909 грн - "Розваги і спорт".