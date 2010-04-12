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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 438439440441

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 148
1. меньше 27
15%
22
2. 27 - 28.50
50%
74
3. 28.50 - 30
20%
30
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:46

Долярчик мене попросили. а ще, вчора 10 років, як я на форумі)
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:47

Добавлено: Пт 25 янв, 2019 12:31
vitaliian писал(а):
75-85 похоже на равновесие на ближайшие дни-недели.
Перес де Куэльяр: На мою думку не зовсім так. Репатріанти, імпортери можливо і загонять на ці позначки.та підгальмують. Але при зміні сезонності з 10 січня, тиждень до тижня йде зміцнення гривні, тому наступна п*ятниця закриття повинно бути нижче ніж ця, десь між 27.40-27.65 в порівнянні, звісно з коливаннями протягом тижня
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:06

  somilitark написав:Даже в сетевых магазинах акционные товары,которые раньше в первый день "недельных щедрот" улетали,а сейчас приспокойненько лежат и не интересуют сограждан,даже иногда по ценам ниже заводов изготовителей.
Это наверное от взрывных доходов.



Мне тут недавно напомнили мой рассказ, что как-то давно, покупая икру в Фуршете, я спросил продавщицу, свежая ли, не залежавшаяся ли? Она посмотрела на меня презрительно и ответила: Не думайте, что вы один тут богатый.
Так вот тебе на этот опус я отвечу: Не думай, что все нищеброды.
У нас повелась такая традиция, что каждый лузер и никчема, начинает свои качества и свои ощущения приписывать всему обществу.
Не надо так делать. Посмотри вокруг, сколько много вокруг успешных людей, сколько пахарей, умниц и талантливых. Надо дерзать и трудиться. :?

Продукти, ресторани, одяг: на що витрачають гроші українці

Згідно зі статистикою використання банківських карт, в грудні клієнти Monobank найбільше грошей витратили на покупку продуктів і відвідування ресторанів.
Про це на своєму каналі в Telegram написав один із засновників Monobank Олег Гороховський.
"Найчастіше наші клієнти купують продукти і ходять в кафе і ресторани. Найбільше в місяць витрачають на одяг і їжу", - написав Гороховський.
За його словами, найдорожчі покупки з масових в середньому, це одяг і будматеріали.
Згідно з опублікованою таблицею, найбільша кількість операцій по карті припадає на категорії "Продукти і супермаркети", "Кафе і ресторани" та "Інше".

Найбільша сума витрат - в категоріях "Продукти і супермаркети", "Розваги і спорт" та "Авто".
У лідерах стовпця "Середня сума операції" - "Одяг і взуття" (1136 грн), "Duty Free" (870 грн) і "Бюджет і податки" (839 грн).
Середня сума на одного користувача карти становить 2420 грн в категорії "Одяг та взуття", 2418 грн в категорії "Продукти та супермаркети", 2093 грн - "Авто", 2035 грн - "Подорожі", 1909 грн - "Розваги і спорт".

https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/31/644828/


ЗЫ Так не умирают! :lol:
Libo
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