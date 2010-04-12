Добавлено: Пт 25 янв, 2019 12:31 vitaliian писал(а): 75-85 похоже на равновесие на ближайшие дни-недели. Перес де Куэльяр: На мою думку не зовсім так. Репатріанти, імпортери можливо і загонять на ці позначки.та підгальмують. Але при зміні сезонності з 10 січня, тиждень до тижня йде зміцнення гривні, тому наступна п*ятниця закриття повинно бути нижче ніж ця, десь між 27.40-27.65 в порівнянні, звісно з коливаннями протягом тижня
somilitark написав:Даже в сетевых магазинах акционные товары,которые раньше в первый день "недельных щедрот" улетали,а сейчас приспокойненько лежат и не интересуют сограждан,даже иногда по ценам ниже заводов изготовителей. Это наверное от взрывных доходов.
Мне тут недавно напомнили мой рассказ, что как-то давно, покупая икру в Фуршете, я спросил продавщицу, свежая ли, не залежавшаяся ли? Она посмотрела на меня презрительно и ответила: Не думайте, что вы один тут богатый. Так вот тебе на этот опус я отвечу: Не думай, что все нищеброды. У нас повелась такая традиция, что каждый лузер и никчема, начинает свои качества и свои ощущения приписывать всему обществу. Не надо так делать. Посмотри вокруг, сколько много вокруг успешных людей, сколько пахарей, умниц и талантливых. Надо дерзать и трудиться.
Продукти, ресторани, одяг: на що витрачають гроші українці
Згідно зі статистикою використання банківських карт, в грудні клієнти Monobank найбільше грошей витратили на покупку продуктів і відвідування ресторанів. Про це на своєму каналі в Telegram написав один із засновників Monobank Олег Гороховський. "Найчастіше наші клієнти купують продукти і ходять в кафе і ресторани. Найбільше в місяць витрачають на одяг і їжу", - написав Гороховський. За його словами, найдорожчі покупки з масових в середньому, це одяг і будматеріали. Згідно з опублікованою таблицею, найбільша кількість операцій по карті припадає на категорії "Продукти і супермаркети", "Кафе і ресторани" та "Інше".
Найбільша сума витрат - в категоріях "Продукти і супермаркети", "Розваги і спорт" та "Авто". У лідерах стовпця "Середня сума операції" - "Одяг і взуття" (1136 грн), "Duty Free" (870 грн) і "Бюджет і податки" (839 грн). Середня сума на одного користувача карти становить 2420 грн в категорії "Одяг та взуття", 2418 грн в категорії "Продукти та супермаркети", 2093 грн - "Авто", 2035 грн - "Подорожі", 1909 грн - "Розваги і спорт".
сірий написав:Ответ всем известен -ВЫ БО РЫ!!!! Так ни кто не спорит, просто мы немножко денежек заработаем, а потом присоединиимся к вашему лагерю А вы наблюдайте дальше
Пан сірий, це добре, що Ви майже вчасно на позначці десь 28-28+ перейшли в гривню і зараз не жалкуєте, хоча у Вас був спротив, тому, що писав Перес, приблизно 3-5 днів після 9січня, бо у Вас ще була надія на ріст курсу доляра. Ви ж давно звертаєте увагу, що я пишу. Чому зразу не повірили, що «бобік здох», зростання курсу не буде, зміна сезонності відбулася?
сірий написав:Наверное спуск будет долгим, возможно до парламентских. А ВЫ как думаете?
То дуже далеко. Я писав вже раніше, що на березень очікую 26.30-50. Далі буде видніше, хто переможе на виборах і залежатимуть рухи по доляру. Якщо Петро Олексійович залишається, то курс доляра може бути спокійним певний час і після виборів, якщо Нова «мітла», то тут вже будуть сюрпризи зразу після виборів. Тому комфортніше увійти в зелений краще в березні.
МБ обвалився добряче, пишуть що навіть втручання Регулятора не подіяло. То може гравці почали зливати валюту, яку розрахувався Мінфін по валютним ОВДП днем раніше, а зараз конвертується в гривню і по ланцюжку в майбутні гривневі ОВДП.
Добавлено: Пт 25 янв, 2019 12:31 vitaliian писал(а): 75-85 похоже на равновесие на ближайшие дни-недели. Перес де Куэльяр: На мою думку не зовсім так. Репатріанти, імпортери можливо і загонять на ці позначки.та підгальмують. Але при зміні сезонності з 10 січня, тиждень до тижня йде зміцнення гривні, тому наступна п*ятниця закриття повинно бути нижче ніж ця, десь між 27.40-27.65 в порівнянні, звісно з коливаннями протягом тижня
вы были правы) похоже курс на укрепление по 10-15 коп. в неделю и к 1 марта пробьём 27.00
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
сірий написав:Наверное спуск будет долгим, возможно до парламентских. А ВЫ как думаете?
То дуже далеко. Я писав вже раніше, що на березень очікую 26.30-50. Далі буде видніше, хто переможе на виборах і залежатимуть рухи по доляру. Якщо Петро Олексійович залишається, то курс доляра може бути спокійним певний час і після виборів, якщо Нова «мітла», то тут вже будуть сюрпризи зразу після виборів. Тому комфортніше увійти в зелений краще в березні.