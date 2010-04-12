Додано: Чет 31 січ, 2019 17:55

Вкладчик1234 написав: Вот тут продолжение "таможенной темы" и практически полной остановки "белого" импорта.

Текст большой, есть фото документа, поэтому только ссылка:

https://m.facebook.com/sokyra.party/photos/a.428470310951587/611942979270985/ Вот тут продолжение "таможенной темы" и практически полной остановки "белого" импорта.Текст большой, есть фото документа, поэтому только ссылка:

Это кстати, является одним из объяснением начавшегося падения числа покупателей валют на межбанке. А нафига ее покупать? - так решили простые импортеры мелкого и среднего бизнеса. На импорт таким вот украинским или гройсмановским образом увеличили размер процента для импортных платежей от таможенной стоимости импорта. Мелочь вроде бы незаметная, но очень неприятная для тех, кто еще работает.Только крупный бизнес, монополисты смогут продолжить работу в таких условиях - ведь монопольные цены можно задирать до тех пор, пока у покупателей не закончатся деньги, и все равно будут покупать их товары. Это как с ценами на газ. Антимонопольный комитет давно не работает. Поэтому монополисты вскоре задерут свои цены в очередной раз - им же надо будет отбить завышенные платежи на таможне.Что делать не монополистам на рынке? Ничего. Лучше пусть сгниют бананы и апельсины. Это дешевле, чем потом пытаться отбить тройную стоимость бананов на рынке - они все равно сгниют, но импортер при этом останется еще и без оборотных денег. Выбор практически очевиден - не платить!!!!И гнилые бананы скоро займут все места на таможенных складах. Таможня взвоет и приказ скоро отменят.