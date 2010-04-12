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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 440441442443

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 149
1. меньше 27
15%
23
2. 27 - 28.50
50%
74
3. 28.50 - 30
20%
30
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:30

Vadim V Перефразуй, бо тупорилий якийсь закид в тебе. Ти троль, мабуть далі бачиш, чи знаеш який буде курс доляра?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:33

  vitaliian написав:
  Libo написав:Так не проще ли закредитоваться тут и тоже жить красиво у себя дома ?!
ОВГЗ


Ты хочешь сказать, накупить ОВГЗ, жить кучеряво на проценты и не брать кредиты в банках?
Я категорически за.
А вот американцы накупить трежерей и жить на проценты по ним не могут. У них столько бабок нет. У них одни долги.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:35

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Ты хочешь сказать, накупить ОВГЗ, жить кучеряво на проценты и не брать кредиты в банках?
Я категорически за.

в России уже это проходили в 1998. ГКО наше всьо.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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