|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:30
Vadim V Перефразуй, бо тупорилий якийсь закид в тебе. Ти троль, мабуть далі бачиш, чи знаеш який буде курс доляра?
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:33
Ты хочешь сказать, накупить ОВГЗ, жить кучеряво на проценты и не брать кредиты в банках?
Я категорически за.
А вот американцы накупить трежерей и жить на проценты по ним не могут. У них столько бабок нет. У них одни долги.
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:35
Re: Валютный рынок в контексте
в России уже это проходили в 1998. ГКО наше всьо.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
|