С юбилеем. И овчара своего приводи.
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:48
С юбилеем. И овчара своего приводи.
US
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:51
Вы путаете благосостояние с моделью поведения. Знаю многих кто в долгах как в шелках зато ездит на новом джипе от одного ресторана к другому, в то же время знаю застройщика он дома под Киевом строит с 2012 года, в год сдает до 5 объектов. Ездит на старом бусе, часто в нем возит цемент и т.д. вам ходит в робе и с кнопочным телефоном. У него даже банковских карт нету.
Люди покупают брендовые вещи, покупают последние айфоны, ездят по ресторанам ради статусности. Почему 6й айфон в 8 раз дешевле 10го? Потому что 6й уже потерял свой статус.
делаем вывод что москвичи неплохо разбогатели на войне?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 січ, 2019 18:02, всього редагувалось 6 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:51
НБУ відзначив нетипову ситуацію на валютному ринку
Рожкова не зазначила ще один чинник - 11 мільярдів доларів від заробітчан у 2018 р.
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:54
дядя Caша спасибо! на аве тоже моя
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:55
Это кстати, является одним из объяснением начавшегося падения числа покупателей валют на межбанке. А нафига ее покупать? - так решили простые импортеры мелкого и среднего бизнеса. На импорт таким вот украинским или гройсмановским образом увеличили размер процента для импортных платежей от таможенной стоимости импорта. Мелочь вроде бы незаметная, но очень неприятная для тех, кто еще работает.
Только крупный бизнес, монополисты смогут продолжить работу в таких условиях - ведь монопольные цены можно задирать до тех пор, пока у покупателей не закончатся деньги, и все равно будут покупать их товары. Это как с ценами на газ. Антимонопольный комитет давно не работает. Поэтому монополисты вскоре задерут свои цены в очередной раз - им же надо будет отбить завышенные платежи на таможне.
Что делать не монополистам на рынке? Ничего. Лучше пусть сгниют бананы и апельсины. Это дешевле, чем потом пытаться отбить тройную стоимость бананов на рынке - они все равно сгниют, но импортер при этом останется еще и без оборотных денег. Выбор практически очевиден - не платить!!!!
И гнилые бананы скоро займут все места на таможенных складах. Таможня взвоет и приказ скоро отменят.
По поводу скоро отменят. Насколько я знаю, таможня уже не подчиняется и не входит в состав фискальной службы. Почему этот приказ подписан не руководителем ДМСУ? И кто сейчас руководит ДМСУ?
Востаннє редагувалось buratinyo в Чет 31 січ, 2019 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:07
Ти недавня киянка і напевно ще не знаєш, що кияни на Хрещатику в ресторани практично не ходять. Лише в крайньому випадку, по нужді. На Хрещатику вже майже не гуляють як колись і туристів не дуже. Двіжуха в інших місцях. Запрошу на 8-ме березня. Хрещатик символ, романтика і епіцентр кохання Києва, але вже далеко не місце аби відтягнутися...
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:33
Ты хочешь сказать, накупить ОВГЗ, жить кучеряво на проценты и не брать кредиты в банках?
Я категорически за.
А вот американцы накупить трежерей и жить на проценты по ним не могут. У них столько бабок нет. У них одни долги.
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:35
Re: Валютный рынок в контексте
в России уже это проходили в 1998. ГКО наше всьо. Чтобы платить жирные % надо чтобы работала экономика, росли налоговые поступления, стояла очередь инвесторов. А возвращать, при этом привлекая новые - схема старая.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 січ, 2019 18:41, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:42
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:43
Re: Валютный рынок в контексте
К доллару доверие во всём мире, а гривне не доверяют даже внутри страны. Доверие многого стоит. Сколько раз США отказывались от собственных денег за 100 лет?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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