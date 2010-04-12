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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 440441442443444>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 149
1. меньше 27
15%
23
2. 27 - 28.50
50%
74
3. 28.50 - 30
20%
30
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:48

  zorka написав:Долярчик мене попросили. а ще, вчора 10 років, як я на форумі)


С юбилеем. И овчара своего приводи. :D

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:51

  Libo написав:Найбільша сума витрат - в категоріях "Продукти і супермаркети", "Розваги і спорт" та "Авто".
У лідерах стовпця "Середня сума операції" - "Одяг і взуття" (1136 грн), "Duty Free" (870 грн) і "Бюджет і податки" (839 грн).
Середня сума на одного користувача карти становить 2420 грн в категорії "Одяг та взуття", 2418 грн в категорії "Продукти та супермаркети", 2093 грн - "Авто", 2035 грн - "Подорожі", 1909 грн - "Розваги і спорт".

https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/31/644828/

Вы путаете благосостояние с моделью поведения. Знаю многих кто в долгах как в шелках зато ездит на новом джипе от одного ресторана к другому, в то же время знаю застройщика он дома под Киевом строит с 2012 года, в год сдает до 5 объектов. Ездит на старом бусе, часто в нем возит цемент и т.д. вам ходит в робе и с кнопочным телефоном. У него даже банковских карт нету.

Люди покупают брендовые вещи, покупают последние айфоны, ездят по ресторанам ради статусности. Почему 6й айфон в 8 раз дешевле 10го? Потому что 6й уже потерял свой статус.

В январе 1944 года в Москве заработали многие коммерческие рестораны, в том числе и “Астория”. В этом же году в апреле в столице появилось еще около двадцати ночных ресторанов. Заведения принимали гостей до пяти часов утра, всю ночь здесь играли оркестры, и выступали популярные артисты. И хотя, по свидетельствам, в них были просто чудовищные цены, с этого момента снова началась разудалая московская жизнь. -
делаем вывод что москвичи неплохо разбогатели на войне?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 січ, 2019 18:02, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:51

НБУ відзначив нетипову ситуацію на валютному ринку https://ua.korrespondent.net/business/f ... nomu-rynku
Рожкова не зазначила ще один чинник - 11 мільярдів доларів від заробітчан у 2018 р.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:54

дядя Caша спасибо! на аве тоже моя :)
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:55

  Вкладчик1234 написав:Вот тут продолжение "таможенной темы" и практически полной остановки "белого" импорта.
Текст большой, есть фото документа, поэтому только ссылка:
https://m.facebook.com/sokyra.party/photos/a.428470310951587/611942979270985/

Это кстати, является одним из объяснением начавшегося падения числа покупателей валют на межбанке. А нафига ее покупать? - так решили простые импортеры мелкого и среднего бизнеса. На импорт таким вот украинским или гройсмановским образом увеличили размер процента для импортных платежей от таможенной стоимости импорта. Мелочь вроде бы незаметная, но очень неприятная для тех, кто еще работает.

Только крупный бизнес, монополисты смогут продолжить работу в таких условиях - ведь монопольные цены можно задирать до тех пор, пока у покупателей не закончатся деньги, и все равно будут покупать их товары. Это как с ценами на газ. Антимонопольный комитет давно не работает. Поэтому монополисты вскоре задерут свои цены в очередной раз - им же надо будет отбить завышенные платежи на таможне.

Что делать не монополистам на рынке? Ничего. Лучше пусть сгниют бананы и апельсины. Это дешевле, чем потом пытаться отбить тройную стоимость бананов на рынке - они все равно сгниют, но импортер при этом останется еще и без оборотных денег. Выбор практически очевиден - не платить!!!!

И гнилые бананы скоро займут все места на таможенных складах. Таможня взвоет и приказ скоро отменят.

По поводу скоро отменят. Насколько я знаю, таможня уже не подчиняется и не входит в состав фискальной службы. Почему этот приказ подписан не руководителем ДМСУ? И кто сейчас руководит ДМСУ?
Востаннє редагувалось buratinyo в Чет 31 січ, 2019 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:07

  fler написав:Авжеж, особливо "Ресторани" :D Вчора з подругою відвідали один ресторан на Майдані. Половина місць були зайняті. Жодного українця там не побачили. Всі чоловіки розмовляли іноземними мовами. Поруч з ними були або перекладачі або коханки/подруги..Може ми не в той день/час зайшли :roll: :D


Ти недавня киянка і напевно ще не знаєш, що кияни на Хрещатику в ресторани практично не ходять. Лише в крайньому випадку, по нужді. На Хрещатику вже майже не гуляють як колись і туристів не дуже. Двіжуха в інших місцях. Запрошу на 8-ме березня. :oops: Хрещатик символ, романтика і епіцентр кохання Києва, але вже далеко не місце аби відтягнутися...

https://www.youtube.com/watch?v=Rb-dENYpq9Y
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:33

  vitaliian написав:
  Libo написав:Так не проще ли закредитоваться тут и тоже жить красиво у себя дома ?!
ОВГЗ


Ты хочешь сказать, накупить ОВГЗ, жить кучеряво на проценты и не брать кредиты в банках?
Я категорически за.
А вот американцы накупить трежерей и жить на проценты по ним не могут. У них столько бабок нет. У них одни долги.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:35

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Ты хочешь сказать, накупить ОВГЗ, жить кучеряво на проценты и не брать кредиты в банках?
Я категорически за.

в России уже это проходили в 1998. ГКО наше всьо. Чтобы платить жирные % надо чтобы работала экономика, росли налоговые поступления, стояла очередь инвесторов. А возвращать, при этом привлекая новые - схема старая.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 січ, 2019 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:42

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:знаеш який буде курс доляра?

Нет , это ты знаеш , какой он был позавчера , но пытаешся преподнести шо это твоя "анналитика" курса на послезавтра :( .
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:43

Re: Валютный рынок в контексте

  hxbbgaf написав:Америка до сих пор проходит и развязки пока не было.
К доллару доверие во всём мире, а гривне не доверяют даже внутри страны. Доверие многого стоит. Сколько раз США отказывались от собственных денег за 100 лет?
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