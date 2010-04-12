Ще раз для валянка. Те що я пищу раніше співпадає з тим, що бачимо зараз. Так?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:46
Ще раз для валянка. Те що я пищу раніше співпадає з тим, що бачимо зараз. Так?
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 31 січ, 2019 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:46
У когось на мій - няв
з'явився свій - тяв
М'яка, пухнаста, молода й грайлива!
То ми знайомі вже більше 10 років
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 31 січ, 2019 19:20
Что такое обесценивание доллара, относительно чего? Большинство валют мира привязаны к нему, девальвирует доллар - девальвируют и они. В итоге у доллара останутся те же позиции, что и до девальвации. Может быть шв.франк укрепится. У золота и нефти свой неинвестиционный спрос, если упадёт потребление нефти долларовая цена на неё снизится, даже если доллар в 3 раза обесценится. Золото топ1 переоцененный актив, его цена за гранью здравого смысла. Уже лучше яхты и виллы на юге Франции покупать, их хоть в аренду сдавать можно. А на золото только молиться.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 січ, 2019 19:26, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Чет 31 січ, 2019 19:26
Re: Валютный рынок в контексте
Охо , какое плохое число , сы сы сы .
Додано: Чет 31 січ, 2019 19:35
Думаю завтра миняйло с утра покупать будет по 27,45 не выше, потом если межбанк отскочит то и миняйлы поднимут биды
Живите своим умом!
Додано: Чет 31 січ, 2019 19:41
Интересно...
Российский самолет доставил Мадуро контейнеры с деньгами
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Додано: Чет 31 січ, 2019 19:50
а они это все делают - 401(k) там именно накупить трежерей и жить на проценты - правда на пенсии...матчасть надо знать...
Додано: Чет 31 січ, 2019 19:54
Додано: Чет 31 січ, 2019 19:55
Re: Валютный рынок в контексте
Сегодня видел очередь возле обменки, народ ломанулся сдавать. Говорил же вам, глупцы, сливайтесь пока 28+ давали.
Додано: Чет 31 січ, 2019 19:59
Имхо , наоборот , рашковане прилетели шо бы помочь спи з женное спи з дить за поребрик.
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