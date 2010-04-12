RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 441442443444>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 149
1. меньше 27
15%
23
2. 27 - 28.50
50%
74
3. 28.50 - 30
20%
30
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:46

  Vadim V написав:
  Перес де Куэльяр написав:знаеш який буде курс доляра?

Нет , это ты знаеш , какой он был позавчера , но пытаешся преподнести шо это твоя "анналитика" курса на послезавтра :( .
Ще раз для валянка. :mrgreen: Те що я пищу раніше співпадає з тим, що бачимо зараз. Так?
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 31 січ, 2019 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2384
З нами з: 06.01.17
Подякував: 968 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:46

У когось на мій - няв

  zorka написав:Долярчик мене попросили. а ще, вчора 10 років, як я на форумі)



з'явився свій - тяв :roll:

М'яка, пухнаста, молода й грайлива!



То ми знайомі вже більше 10 років :oops:

ВО

СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 682
З нами з: 16.10.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:20

  hxbbgaf написав:
  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:Америка до сих пор проходит и развязки пока не было.
К доллару доверие во всём мире, а гривне не доверяют даже внутри страны. Доверие многого стоит. Сколько раз США отказывались от собственных денег за 100 лет?

Доверие - это дело очень летучее. Оно может испариться в 1 момент, когда гигантский долг, ужасный торговый баланс и бюджетный дефицит. Не отказывались, но от своих обязанностей - обмена долларов на золото по фиксированному курсу отказывались. И бакс постоянно время от времени обесценивали.
Что такое обесценивание доллара, относительно чего? Большинство валют мира привязаны к нему, девальвирует доллар - девальвируют и они. В итоге у доллара останутся те же позиции, что и до девальвации. Может быть шв.франк укрепится. У золота и нефти свой неинвестиционный спрос, если упадёт потребление нефти долларовая цена на неё снизится, даже если доллар в 3 раза обесценится. Золото топ1 переоцененный актив, его цена за гранью здравого смысла. Уже лучше яхты и виллы на юге Франции покупать, их хоть в аренду сдавать можно. А на золото только молиться.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 січ, 2019 19:26, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 590
З нами з: 06.04.16
Подякував: 180 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:26

Re: Валютный рынок в контексте

Охо , какое плохое число , сы сы сы .
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1452
З нами з: 23.05.14
Подякував: 337 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:35

Думаю завтра миняйло с утра покупать будет по 27,45 не выше, потом если межбанк отскочит то и миняйлы поднимут биды
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30692
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3018 раз.
Подякували: 5200 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:41

Интересно...
Российский самолет доставил Мадуро контейнеры с деньгами
Источник: https://ghall.com.ua/2019/01/31/rossijs ... s-dengami/
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 07.08.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:50

  Libo написав:
  vitaliian написав:
  Libo написав:Так не проще ли закредитоваться тут и тоже жить красиво у себя дома ?!
ОВГЗ


Ты хочешь сказать, накупить ОВГЗ, жить кучеряво на проценты и не брать кредиты в банках?
Я категорически за.
А вот американцы накупить трежерей и жить на проценты по ним не могут. У них столько бабок нет. У них одни долги.
:lol: :lol: :lol:

а они это все делают - 401(k) там именно накупить трежерей и жить на проценты - правда на пенсии...матчасть надо знать...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5499
З нами з: 20.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:54

  zzzzzz написав:Думаю завтра

Думать надо постоянно.
Сегодняшние мастурбации-предсказания-аналитика :mrgreen: о прошедшем, не интересны......
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1452
З нами з: 23.05.14
Подякував: 337 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:55

Re: Валютный рынок в контексте

Сегодня видел очередь возле обменки, народ ломанулся сдавать. Говорил же вам, глупцы, сливайтесь пока 28+ давали.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6641
З нами з: 21.09.12
Подякував: 501 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:59

  fler написав:Интересно...
Российский самолет доставил Мадуро контейнеры с деньгами
Источник: https://ghall.com.ua/2019/01/31/rossijs ... s-dengami/

Имхо , наоборот , рашковане прилетели шо бы помочь спи з женное спи з дить за поребрик.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1452
З нами з: 23.05.14
Подякував: 337 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 441442443444>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Vadim V, zzzzzz і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1424, 1425, 1426
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14255 1652482
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 19:58
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6535 1400830
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 10:58
mishavoinn4
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268316
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.