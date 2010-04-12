Павылазили, иксперды, умные вчерашним днём , вам не стыдно?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:01
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:01
что они вам ответили?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:05
Почему реально умные и уважаемые люди этого форума такие как Фриз,Сибарит , никогда такого не напишут ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:08
Слили по заявке Мадуро часть золотого запаса, хранящегося в Московии, на наличные доллары в Эмиратах. Мадуро уже объявил о дополнительном выделении миллиарда долларов на благоустройство городов.
Не просто всё в этой Венесуэле, и хрен знает как из этого по-нормальному выйти, провести выборы - Мадуро опять выиграет, там развелось люмпенов-субсидиантов на подачках от государства, типа как у нас, больше половины избирателей.
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