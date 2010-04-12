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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 441442443444

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 149
1. меньше 27
15%
23
2. 27 - 28.50
50%
74
3. 28.50 - 30
20%
30
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:01

  Zebra написав:Сегодня видел очередь возле обменки, народ ломанулся сдавать. Говорил же вам, глупцы, сливайтесь пока 28+ давали.

Павылазили, иксперды, умные вчерашним днём , вам не стыдно? :cry:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:01

  Zebra написав:Сегодня видел очередь возле обменки, народ ломанулся сдавать. Говорил же вам, глупцы, сливайтесь пока 28+ давали.
что они вам ответили?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:05

  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:Думаю завтра

Думать надо постоянно.
Сегодняшние мастурбации-предсказания-аналитика :mrgreen: о прошедшем, не интересны......


Почему реально умные и уважаемые люди этого форума такие как Фриз,Сибарит , никогда такого не напишут ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:08

  Vadim V написав:
  fler написав:Интересно...
Российский самолет доставил Мадуро контейнеры с деньгами
Источник: https://ghall.com.ua/2019/01/31/rossijs ... s-dengami/

Имхо , наоборот , рашковане прилетели шо бы помочь спи з женное спи з дить за поребрик.


Слили по заявке Мадуро часть золотого запаса, хранящегося в Московии, на наличные доллары в Эмиратах. Мадуро уже объявил о дополнительном выделении миллиарда долларов на благоустройство городов.
Не просто всё в этой Венесуэле, и хрен знает как из этого по-нормальному выйти, провести выборы - Мадуро опять выиграет, там развелось люмпенов-субсидиантов на подачках от государства, типа как у нас, больше половины избирателей.
freeze
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