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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 443444445446447>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 149
1. меньше 27
15%
23
2. 27 - 28.50
50%
74
3. 28.50 - 30
20%
30
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:25

Zebra
Крик полезен когда вырисовываеться левое плечо и ты знаеш шо это именно левое плечо а не пуки апасля .
п.с. когда следующее плечо? :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:28

  hxbbgaf написав:
  Vadim V написав:
  Zebra написав:Сегодня видел очередь возле обменки, народ ломанулся сдавать. Говорил же вам, глупцы, сливайтесь пока 28+ давали.

Павылазили, иксперды, умные вчерашним днём , вам не стыдно? :cry:

Вы же 31 пророчили вроде.

Я? :shock: или полосатый ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:28

  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:
  Vadim V написав:Думать надо постоянно.
Сегодняшние мастурбации-предсказания-аналитика :mrgreen: о прошедшем, не интересны......


Почему реально умные и уважаемые люди этого форума такие как Фриз,Сибарит , никогда такого не напишут ?

Потому что реально умные не могут предсказывать, постоянно, на форуме ежедневные курсы и тенденции ближайших месяцев , вчерашним днём :(

Вадим, вы наверно слишком увлеклись тем что я выделил, иначе такого бреда не писали бы.
Это форум,где люди обмениваются своими мнениями. Вас не устраивает мое мнение, высказывайте свое и мы подискутируем, а если у вас какие-то душевные проблемы то это к врачам.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:28

Re: Валютный рынок в контексте

Как в лаборатории ...

Принесет гуано на анализ , а потом весь форум разбирает.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:29

  Zebra написав:
  Vadim V написав:
  Zebra написав:Сегодня видел очередь возле обменки, народ ломанулся сдавать. Говорил же вам, глупцы, сливайтесь пока 28+ давали.

Павылазили, иксперды, умные вчерашним днём , вам не стыдно? :cry:

Месяц назад кричал тут всем, по ТА грифна сформировала фигуру "голова-плечи".
В ответ: ТА на гривне не работает

Ну-ну

Не работает.И не работал.И вряд ли будет работать.Какая нафиг гип...На битке тоже пгип все видели, но он не отработал.А почему ты знаешь или нет.Потому, что кроме фигуры необходимо выполнение ещё ряда условий, чтобы фигура была валидной.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:30

Re: Валютный рынок в контексте

ДС , можно с Вашего позволения музыкальную паузу?
https://www.youtube.com/watch?v=lWC3yf1 ... 2GrVfLgT38
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:31

Зображення

Импорт в декабре упал так неслабо.

2017 , млн.дол
Октябрь - 4621
Ноябрь - 4712
Декабрь - 4922

2018
Октябрь - 5618
Ноябрь - 5300
Декабрь - 4970

Смотрите на тенденцию , в 2017 с октября до декабря рост, в 2018 с октября наоборот снижение к декабрю, причем неслабое такое снижение на 12%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:32

  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:Думаю завтра

Думать надо постоянно.
Сегодняшние мастурбации-предсказания-аналитика :mrgreen: о прошедшем, не интересны......

Че такой злой, фарт прошёл мимо тебя :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:34

  сірий написав:
  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:Думаю завтра

Думать надо постоянно.
Сегодняшние мастурбации-предсказания-аналитика :mrgreen: о прошедшем, не интересны......

Че такой злой, фарт прошёл мимо тебя :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=lWC3yf1 ... 2GrVfLgT38
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:37

Нацбанк увеличил план по скупке валюты до $15 мио в день

"По расчетам Национального банка, покупка до $15 млн в день не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке", – считают в НБУ.

https://biz.censor.net.ua/news/3109338/natsbank_uvelichil_plan_po_skupke_valyuty_do_15_millionov_v_den
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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