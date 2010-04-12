Vadim V написав:Думать надо постоянно. Сегодняшние мастурбации-предсказания-аналитика о прошедшем, не интересны......
Почему реально умные и уважаемые люди этого форума такие как Фриз,Сибарит , никогда такого не напишут ?
Потому что реально умные не могут предсказывать, постоянно, на форуме ежедневные курсы и тенденции ближайших месяцев , вчерашним днём
Вадим, вы наверно слишком увлеклись тем что я выделил, иначе такого бреда не писали бы. Это форум,где люди обмениваются своими мнениями. Вас не устраивает мое мнение, высказывайте свое и мы подискутируем, а если у вас какие-то душевные проблемы то это к врачам.
Zebra написав:Сегодня видел очередь возле обменки, народ ломанулся сдавать. Говорил же вам, глупцы, сливайтесь пока 28+ давали.
Павылазили, иксперды, умные вчерашним днём , вам не стыдно?
Месяц назад кричал тут всем, по ТА грифна сформировала фигуру "голова-плечи". В ответ: ТА на гривне не работает
Ну-ну
Не работает.И не работал.И вряд ли будет работать.Какая нафиг гип...На битке тоже пгип все видели, но он не отработал.А почему ты знаешь или нет.Потому, что кроме фигуры необходимо выполнение ещё ряда условий, чтобы фигура была валидной.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.