Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.4 5 149 1. меньше 27 15% 23 2. 27 - 28.50 50% 74 3. 28.50 - 30 20% 30 4. 30-35 8% 12 5. больше 35 7% 10 Всього голосів : 149

До 15 не значит по 15.



Помнится, когда объявили подобный план по 10, все ждали такого результата каждый день. Долго ждали. Не дождались.

Это абстрактная оценка общего объема покупки валюты ... если получится.

До 15 не значит по 15.



Помнится, когда объявили подобный план по 10, все ждали такого результата каждый день. Долго ждали. Не дождались.

Это абстрактная оценка общего объема покупки валюты ... если получится. До 15 не значит по 15.Помнится, когда объявили подобный план по 10, все ждали такого результата каждый день. Долго ждали. Не дождались.Это абстрактная оценка общего объема покупки валюты ... если получится.



Согласен, по сути это публичные интервенции , но не более. Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) випустила кредитні ноти під гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 777,42 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні біржі Euronext Dublin.



Citigroup Global Markets Holdings Inc. випустила кредитні ноти (CLN) під гривневі ОВДП з терміном погашення 8 квітня 2019 року.

Думать надо постоянно.

Сегодняшние мастурбации-предсказания-аналитика о прошедшем, не интересны...... Думать надо постоянно.Сегодняшние мастурбации-предсказания-аналитикао прошедшем, не интересны......

Че такой злой, фарт прошёл мимо тебя Че такой злой, фарт прошёл мимо тебя

10,7 млрд.грн (58,3% нарахованих за цей період сум).

58,3 % -исторический максимум не оплат в этом столетии.



В декабре 2018 долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1% до 50,75 млрд. гривен по сравнению с ноябрем. Также исторический максимум.



http://ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/13.pdf





10,7 млрд.грн (58,3% нарахованих за цей період сум).

58,3 % -исторический максимум не оплат в этом столетии.



В декабре 2018 долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1% до 50,75 млрд. гривен по сравнению с ноябрем. Также исторический максимум.



http://ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/13.pdf





Ну, хорошо, а дальше-то что, с учетом предполагаемого 20-процентного повышения еще в мае, дальше что, господа Гройсман, Порошенко, Коболев просветили бы план действий, пока до маразма не приплыли по не оплатам. У грудні 2018р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги10,7 млрд.грн (58,3% нарахованих за цей період сум).58,3 % -исторический максимум не оплат в этом столетии.В декабре 2018 долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1% до 50,75 млрд. гривен по сравнению с ноябрем. Также исторический максимум.Ну, хорошо, а дальше-то что, с учетом предполагаемого 20-процентного повышения еще в мае, дальше что, господа Гройсман, Порошенко, Коболев просветили бы план действий, пока до маразма не приплыли по не оплатам.



Дальше вот что

НКРЭКУ с 1 февраля повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала" на 11,4%

https://interfax.com.ua/news/economic/562860.html



Обрадовались, зарплаты выросли , а на те вам Дальше вот чтоОбрадовались, зарплаты выросли , а на те вам Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 30705 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3019 раз. Подякували: 5202 раз. Профіль 13 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 21:24 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в среду относительно доллара на 1,71 коп., на торгах четверга укрепился на 1,45 коп., оказавшись на уровне 27,7410 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 31-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 1,79 коп., составил 27,7415 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 31 января с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок. В дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала рост, поднявшись около 10.04 Киева на отметку 27,75/27,78 UAH/USD на действиях импортеров.

Спустя 15 минут, по состоянию на 10.20, «американец» остановил повышение на цифре 27,77/27,78 UAH/USD, пребывая на этом уровне до 10.41 Киева. Локальный максимум цен привлек внимание экспортеров, на счета которых в этот день недели обычно поступает высокий объем внешнеторговой выручки.



В указанный час продажи СКВ стали активнее, при этом покупатели взяли тайм-аут. Следствием этих мероприятий стало падение курса доллара до 27,73/27,74 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.25 Киева, после чего на валютном межбанке обострилось «соревнование» между спросом и предложением валюты. В результате рынок безналичной пары доллар-гривня залихорадило: ситуативное преобладание продаж доллара роняло его курс к 27,72/27,74 UAH/USD, более активные покупки поднимали цену «американца» до 27,74/27,76 UAH/USD.

Наконец, к полудню перевес оказался на стороне продаж доллара, позволив рынку около 12.57 уйти на обеденный перерыв на фоне курса 27,72/27,74 UAH/USD.



После 14.00 известие о том, что НБУ не снизил учетную ставку с 18,0%, добавило азарта продавцам валюты, сыграв на стороне гривни. Пара доллар-гривня при поддержке продаж экспортеров упала к 27,67/27,70 UAH/USD, сохранив нисходящий тренд до 15.15, когда «американец» оказался на цифре 27,64/27,66 UAH/USD.



Пассивность регулятора, не ставшего выкупать с межбанка лишние доллары, привела к падению курса доллара по состоянию на 15.45 до 27,61/27,65 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 27,61/27,65 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 31 января.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7410 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,19% с 27,6883 UAH/USD до 27,7410 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 31 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 31 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ появился изрядный объем внешнеторговой выручки, 50% которой надо было обязательно продать.



Во-вторых, активно скупавшие СКВ накануне импортеры нынче приобретали доллар «без огонька».



В-третьих, регулятор, оставив учетную ставку на уровне 18,0%, отказавшись от ее снижения, «технически» укрепил нацвалюту.



В-четвертых, не исключено, активность продавцов доллара на нашем межбанке стимулировало снижение американской валюты на мировом рынке forex после «голубиных» комментариев руководства Федрезерва в среду вечером.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 31 января повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок пары доллар-гривня остался «медвежьим», что, как известно, благоприятствует ликвидности.



Во-вторых, к четвергу заметно растет приток внешнеторговой выручки, часть которой подлежит обязательной продаже.



В-третьих, на рынке сохранила свое присутствие часть импортеров, которые своими покупками в первой половине дня обеспечивали относительное равновесие спроса и предложения.



Наличный рынок, как и накануне, довольно сдержанно следовал в кильватере валютного межбанка, корректируя пару доллар-гривня вниз. Причем до полудня из-за относительной стабильности безналичного «американца» на межбанке нисходящий тренд на рынке наличного «американца» был почти не виден. Если где доллар и снижался, думается, главной причиной этого была «дежурная» нехватка гривни.



После обеда, когда против доллара на стороне безналичной гривни сыграл регулятор, «технически» укрепив нашу нацвалюту, оставив ставки по ней на уровне 18,0% годовых, вопреки ожидавшим ее снижения значительной частью отечественного бизнеса и финансистов. Ускорившееся падение курса безналичного «американца» при явном «попустительстве» НБУ, выкупившего в четверг всего лишь $5,0 млн. избыточной долларовой ликвидности, сохранили нисходящий тренд на наличном рынке. При этом, как и в первой половине торгов, участники рынка наличных отнюдь не спешили обваливать цены наличного «американца», которые, обратим внимание, на моменте заметно опережают текущие котировки «зеленого» безнала.

Такая ситуация на отечественном валютном рынке наблюдалась неоднократно ранее. Нынче, полагаю, наши банки скупая у населения наличный доллар по демпинговым ценам (из-за послеобеденного обвала курса безналичного доллара это было несложно), «перекачивали» дешевый «зеленый» кэш на межбанк, усугубляя тамошнее падение безналичной СКВ.



Ближе к вечеру коррекция наличной пары доллар-гривня прекратилась, а кое-где биды наличного доллара даже немного приподнялись на появившемся клиентском спросе.

Все просто: более чуткий к грядущим переменам наличный рынок прекрасно понимал, что текущее «обострение гривнепатриотизма» на валютном межбанке на излете января – дело временное, а на пороге новый месяц с новыми вводными для рынка безналичного «американца». среди которых преимущественно будут присутствовать «бычьи» факторы.



Практически все рынки системных центров валютообменного бизнеса завершили торги четверга в балансе спрос/предложение, который позволил сохранить и даже приподнять показатели ликвидности. Исключение составил рынок столицы, где острейший дефицит гривни не позволил вырасти оборотам.



Наличный рынок Запорожья, где в течение четверга наблюдался весь ассортимент настроения (от клиентского «приноса» в первой половине дня до преобладания спроса на доллар после обеда), заметно выросла ликвидность по сравнению с предыдущими торгами.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллар либо выросла на 1,0 коп. (Днепр), либо потеряла 1,0-3,0 коп., офера потеряли 2,0-60 коп. (лидировал в откате рынок столицы, где местные дилеры пытались опережающим дисконтированием позиции «предложение» пытались одновременно выровнять рынок и решить проблему гривнедефицита).



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» понизились на 1,0-6,0 коп. (лидировал в откате Днепр), позиция «предложение» потеряла 4,0-6,0 коп.



В контексте «прогноза» наличного «неформального» рынка на ближайшие торги валютного межбанка, полагаю, будет уместно обратить внимание на предфинишный отскок курса бидов наличного доллара. Это дает основание рассчитывать на заморозку «медвежьего» тренда рынка безналичного «американца» 01 февраля и даже высоковероятное появление там «зеленых быков». Как мы указали выше, в дебюте нового месяца исчезнут почти все «медвежьи» факторы, которым на смену придут новые причины для возобновления роста курса безналичной СКВ, среди которых будет очередной сезон репатриации дивидендов нерезидентами, терминация «сафари» на гривню, обретение ценами безналичного доллара привлекательности, необходимой для покупок и, наконец, пресловутый «пятничный синдром».



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 31 января в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 31 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,56/27,62 UAH/USD, евро – 31,50/31,68 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь очень низкой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, а относительная стабильность безналичной пары доллар-гривня на межбанке успокоила клиентов рынка Днепра, обеспечив одновременный рост «приноса» и покупок доллара.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не тронулись, по сути, с уровней открытия, ограничившись сужением маржи и удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,55/27,63 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда на рынке Днепра текущая стабильность сменилась нисходящим трендом в паре евро-гривня.



Пара доллар-гривня ограничилась сужением спреда, приподняв более значимые биды и опустив офера.



Общее снижение цен стало следствием послеобеденной коррекции безналичного «американца» на межбанке, которое транслировалось на наличный рынок Днепра его клиентами.



По итогам дня цены доллара и евро понизились на послеобеденном дисконтировании мероприятий дилеров по выравниванию рынка в баланс.



Последний удалось сохранить до самого завершения сессии. На сей раз это позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», немного улучшила показатели предыдущей сессии.



В течение 31 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 6,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,56/27,62 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 31-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь нулевой, по сути, ликвидностью.



До полудня цена оптового наличного «американца» в Днепре не менялась, ограничившись сужением спреда. Этому благоприятствовала «естественная», без вмешательства ценовых ревизий, сбалансированность спроса и предложения. При «посильном участии» относительной стабильности безналичного «американца» на межбанке.



В этом не было нужды – относительная стабильность безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка в комплекте с равновесием спроса и оферов наличного рынка обеспечивали стабильность оптового наличного «американца» до полудня.



В результате к 12.12 Киева в оптовом сегменте Днепра действовали цены: 27,55/27,63 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.



По состоянию на указанное время в городе ликвидность пребывала на невысоком уровне, сопровождаясь балансом спроса и предложения.



После обеда на оптовом рынке Днепра текущая стабильность в целом сохранилась, причем менее значимые офера снижались на фоне роста бидов в паре доллар-гривня, сопровождаясь нисходящим трендом в паре евро-гривня.



Снижение цен оферов стало следствием послеобеденной коррекции безналичного «американца» на межбанке, которое транслировалось на наличный рынок Днепра его клиентами.



По итогам дня цены доллара и евро понизились на послеобеденном дисконтировании мероприятий дилеров по выравниванию рынка в баланс.



Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. Это позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», немного приподняла показатели предыдущей сессии.



На протяжении 31 января биды оптового наличного доллара повысились на 1,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 30 января биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 6,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 31 января уровнями 31,50/31,68 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечное снижение бидов на фоне двенадцатикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре просели на 3,0 коп., позиция «предложение» выросла на 1,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 31-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины четверга относительной стабильностью настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала после обеда.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 31-го мало интересовал клиентов. Собственно, это заметно по низкой курсовой динамике пары евро-гривня.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1503 к $1,1474 потеряв в течение этого промежутка времени заметные 29 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, понизив в течение четверга обе позиции наличного евро, должным образом отреагировали на коррекцию пары доллар-гривня мирового рынка forex.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 31 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1480, пара евро-доллар инициировала ралли, которое сумело поднять ее около 09.00 Киева к отметке $1,1500. На этом рост не остановился. И пара евро-доллар удовлетворился свои амбиции, отметившись около 09.30 на цифре $1,1510.



Это оказалось «лебединой песней» евротриумфа в этот четверг. После 10.00 Киева пара евро-доллар инициировала коррекцию, вначале уронившую ее около 12.30 Киева на уровень $1,1472. После незначительной паузы, с 17.50 снижение евро нарастило динамику, понизив пару евро-доллар около 19.15 Киева в диапазон $1,1437-1,1447, который пара не покидала, де-факто растранжирив весь свой ночной рост после «голубиных» комментариев Дж.Пауэлла, до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары доллар-иена к 15.00 Киева продолжил снижение. Давление на курс доллара оказывают заявления ФРС США от 30 января о возможном приостановлении или завершении процесса повышения ставок. Усиление курса евро сдерживают данные, которые свидетельствуют о значительном падении объемов розничных продаж в Германии. Также отмечается снижение индекса ВВП в еврозоне до минимума за четыре года.



Фондовые индексы в США отреагировали на решение ФРС повышением, индекс S&P 500 закрылся вчера на максимальных уровнях с 12 декабря. В заявлении ФРС США отмечается, что руководство будет терпеливым при принятии решений об изменении процентных ставок. Также процесс уменьшения размеров портфеля облигаций ФРС может замедлиться.



Внимание участников рынка направлено на результаты двухдневных торговых переговоров в Вашингтоне между делегациями США и Китая.



Доллар США дешевеет относительно большинства основных валют вторую сессию подряд на итогах первого в текущем году заседания FOMC Федрезерва.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,1%. Накануне значение индекса опустилось на 0,4%.



Как сообщалось, ФРС по итогам заседания 29-30 января сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых.



Глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции подтвердил сигналы о том, что ЦБ, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу. Рынок последние недели не ждал повышения стоимости кредитования до конца текущего года, и выступление Дж.Пауэлла лишь укрепило уверенность инвесторов.



Курс евро к доллару к 15.40 Киева поднялся до $1,1493 по сравнению с $1,1480 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены опустился до ¥108,58 с ¥109,04 накануне.



Пара фунт-доллар торгуется на уровне $1,3119 по сравнению с $1,3116 по итогам предыдущей сессии.



В центре внимания трейдеров - очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином «в ближайшем будущем», поскольку не видит возможности заключения соглашения между двумя сторонами без этой встречи.

В настоящее время в Вашингтоне находится китайская делегация для обсуждения с представителями США торговых вопросов.



Итак, Федрезерв оказался излишне «голубиным», а Джером Пауэлл дал рынкам даже больше, чем они от него ожидали. Мало того, что FOMC заменил в своем сопроводительном заявлении формулировку о «дальнейшем постепенном повышении ставки» на слова о зависимости принимаемых центробанком решений от входящих данных, так еще и председатель отметил, что число аргументов в пользу продолжения цикла нормализации уменьшилось.



Пауэлл, убежав в кусты, отказался прямо ответить на вопрос, будет ли следующим шагом ФРС повышение или снижение ставки по федеральным фондам, сделав ссылку на будущую макроэкономическую статистику.



По его словам, если ситуация в экономике США будет ухудшаться, регулятор замедлит процесс сокращения баланса. В прошлые годы переход Федрезерва к фразе о зависимости принимаемых решений от входящих данных означал только одно - завершение цикла нормализации денежно-кредитной политики.

Срочный рынок снизил вероятность повышения ставки в 2019 с 25% неделю назад до текущих 10%.

Шансы монетарной экспансии, напротив, выросли с 4% до 9%. Как фьючерсы CME, так и процентные свопы начинают сигнализировать об ослаблении денежно-кредитной политики во втором-третьем кварталах 2020, а Capital Economics заявляет, что рост рисков рецессии заставит ФРС снизить ставку по федеральным фондам в начале следующего года.



Доллар упал по итогам заседания FOMC ФРС в среду, пара евро-доллар от уровня $1,1420 на котором находилась перед заседанием ФРС, подскочила до $1,15 в течение часа после заседания, а утром в четверг достигала отметки $1,1513. Таким образом, пара евро-доллар отреагировала на то, что из текста заключения по итогам заседания была убрана фраза о «постепенном повышении ставки», а кроме того, ФРС опубликовал отдельное заявление о том, что будет гибко подходить к вопросу сокращения баланса в долгосрочной перспективе.



Однако о каких-то немедленных изменениях относительно баланса объявлено не было, так что баланс продолжит сокращаться со скоростью $50 млрд. в месяц.



Многие комментаторы поняли итог заседания ФРС как сигнал к тому, что взята не просто пауза в повышении ставок, но цикл повышения ставок, вероятно, вообще окончен. Хотя исходя из риторики ФРС (учитывая декабрьский прогноз ФРС о двух повышениях ставки в 2019 году), ранее можно было предполагать, что ФРС, вероятно, собирается повышать в этом году ставку раз в полгода, то есть следующее повышение произойдет на заседании в июне.



Обосновывая решение регулятора, на пресс-конференции Джером Пауэлл упоминал различные внешние и внутренние факторы, которые препятствуют экономическому росту.

Очевидно, что неопределенностей разного рода действительно много: риск возобновления шатдауна, высокий уровень корпоративной задолженности в США, нестабильное состояние финансовых рынков, негативное влияние торговой войны с Китаем, Brexit, Италия и т.п.



Но если эти риски начнут воплощаться в жизнь и толкать экономики США и мира к кризису, доллар вырастет как валюта-убежище, и даже если ФРС ни разу не повысит ставку в этом году. И вполне может быть, что уже нанесенный мировой экономике ущерб от вышеперечисленных факторов окажется достаточен для приближения нового глобального кризиса (который, как мы знаем, происходит в среднем раз в 10 лет).



Так, опубликованный в четверг ВВП Италии в IV-ом квартале по первой оценке показал спад на 0,2% кв/кв против прогноза -0,1% кв/кв, годовой рост упал с +0,7% г/г до +0,1% г/г (прогноз 0,3% г/г). Спад ВВП наблюдается два квартала подряд, тем самым Италия технически вошла в рецессию.



Также данные по инфляции в январе показывают резкое замедление, если опубликованный в среду ИПЦ Германии за январь показал падение с 1,7% г/г до 1,4% г/г, то опубликованный в четверг аналогичный показать по Франции упал с 1,6% г/г до 1,4% г/г.

Вряд ли в таких условиях ЕЦБ сможет пойти на ужесточение монетарной политики в этом году.



К текущему моменту (21.00 Киева), при этом, пара евро-доллар упала уже до отметки $1,1442, то есть закрепления выше уровня $1,15 так и не произошло, де-факто пара почти вернулась на уровни, на которых торговалась перед заседанием FOMC ФРС.



Пара осталась в диапазоне последних месяцев $1,12-1,15.



Мы продолжаем считать, уже проведенных восемь повышений ставок ФРС достаточно для того, чтобы вызвать выход из этого диапазона вниз. Вероятно, прошедшее тестирование отметки $1,15 было последним колебанием в рамках диапазона перед штурмом отметки $1,125-1,130.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 31-го уровнями 31,50/31,68 UAH/EUR, констатировав при этом в течение четверга пятикопеечное снижение бидов на фоне двенадцатикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 31 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 31 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по просевшему на 3,0 коп. с закрытия среды спросу и прибавившему 1,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 31 января по спросу и по предложению не изменились.



Безналичная пара доллар-гривня на торгах четверга попыталась «побороться» с «зелеными медведями», однако силы оказались неравными.



На стороне нисходящего тренда было достаточно весомых факторов.



Во-первых, несмотря на смену настроения на коррсчетах НБУ, где обозначилось повышение объема гривневого «навеса», ресурсов в нацвалюте по-прежнему не хватает, заставляя бизнес продавать СКВ на межбанке.



Во-вторых, нацвалюте продолжает подыгрывать регулятор, размещая свои депосертификаты и «связывая» этим гривневую ликвидность.



В-третьих, к четвергу приток внешнеторговой выручки достигает своего максимума, формируя избыточную СКВ-ликвидность на межбанке обязательной частью продаж.



В-четвертых, импортеры, активно скупавшие СКВ накануне, нынче «пылесосили» доллар «без огонька».



В-пятых, на рынке отсутствовали покупки доллара «варягами», у которых сезон репатриации дивидендов, вероятно, в полную силу начнется с понедельника.



Ряд вышеперечисленных «медвежьих» факторов для доллара на межбанке уже на ближайших торгах канет в лету, повышая вероятность возвращение на рынок безналичной пары доллар-гривня, как минимум, стабильности или даже восходящего тренда.



Это дает основание рассчитывать на заморозку «медвежьего» тренда рынка безналичного «американца» 01 февраля и даже высоковероятное появление там «зеленых быков». Как мы указали выше, в дебюте нового месяца исчезнут почти все «медвежьи» факторы, которым на смену придут новые причины для возобновления роста курса безналичной СКВ, среди которых будет очередной сезон репатриации дивидендов нерезидентами, терминация «сафари» на гривню, обретение ценами безналичного доллара привлекательности, необходимой для покупок и, наконец, пресловутый «пятничный синдром».



vitaliian написав: Zebra написав: Сегодня видел очередь возле обменки, народ ломанулся сдавать. Говорил же вам, глупцы, сливайтесь пока 28+ давали. Сегодня видел очередь возле обменки, народ ломанулся сдавать. Говорил же вам, глупцы, сливайтесь пока 28+ давали. что они вам ответили?

