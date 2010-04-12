У тебя такая з/п никудышняя, что три копейки за воду трудно доплатить, бюджет подорвет, на жратву не хватит? Вода и водоотвод в Украине стоят меньше бутылки в месяц. Не хватает - режь трубу, воду из речки, а по большому за клуню. Кстати, про водоотвод. Посмотрел свои американские счета, так я только за воодотвод плачу там $54 ... Вне зависимости от слитого объема. Фиксировання величина. Даже когда с вами или в Африке.
Vitl, В данном случае ГП четко отрабатывает. ТА позволяет распознать настроения толпы, пока не вмешаются фундаментальные факторы. Так вот, 29.хх оказалось головой, и желающих слиться зимой оказалось вагон и тележка, последующая просадка на 27.60 и отскок на 28.хх с зависанием это и есть четкое правое плечо. Левым плечем было долгое сопротивление на том же уровне 28.хх с просадкой на 27.9х и выстрелом на 29+ (голова)
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 31 січ, 2019 22:10, всього редагувалось 1 раз.
А что там необычного? 60% платят исправно. Для Украины нормально. Если б еще вас начали из домов с манатками вышвыривать за неплатежи, как это делается во всем мире, то платили бы все 100%. А так панькаются с вами, дисциплина хромает.
freeze написав: Ну, хорошо, а дальше-то что, с учетом предполагаемого 20-процентного повышения еще в мае, дальше что, господа Гройсман, Порошенко, Коболев просветили бы план действий, пока до маразма не приплыли по не оплатам.
А зачем вообще платить, если можно не платить? У нас "социальное государство". Ответственности практически никакой, в большинстве домов отключить квартиру невозможно. О "выселить" даже речи нет. Не платили и раньше, просто масштаб увеличился. А будет еще больше, за отопление пока старые тарифы.
Спишут долги, назовут это реструктуризацией. Неплательщики будут смеяться над лохами.
У тебя такая з/п никудышняя, что три копейки за воду трудно доплатить, бюджет подорвет, на жратву не хватит? Вода и водоотвод в Украине стоят меньше бутылки в месяц. Не хватает - режь трубу, воду из речки, а по большому за клуню. Кстати, про водоотвод. Посмотрел свои американские счета, так я только за воодотвод плачу там $54 ... Вне зависимости от слитого объема. Фиксировання величина. Даже когда с вами или в Африке.
Очередной клован-порохобот шапкозакидатель. В Голландии за 85 метров аппартаментов платят 130-210 евро за отопление, воду, электричество и обслуживание: https://invitada.me/ceny-v-niderlandax/ Это уже меньше чем у нас. И сыр там уже дешевле чем у нас. И лук. При том, что там пенсия 1153 евро и средняя зарплата 2800.
Ну, хорошо, а дальше-то что, с учетом предполагаемого 20-процентного повышения еще в мае, дальше что, господа Гройсман, Порошенко, Коболев просветили бы план действий, пока до маразма не приплыли по не оплатам.
Дальше вот что
НКРЭКУ с 1 февраля повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала" на 11,4%
Еще подлили масла в огонь 10 кубов газа за кухонные конфорки. А счетчик поставить в 4 раза дороже чем он стоит, когда там на час работы. Издевательство! Пролетит порох, будет клоун нами править или бабця. Счастливо (или не очень) и недолго, наверное.