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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 445446447448449>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 149
1. меньше 27
15%
23
2. 27 - 28.50
50%
74
3. 28.50 - 30
20%
30
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:44

  zzzzzz написав:Дальше вот что
НКРЭКУ с 1 февраля повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала" на 11,4%

https://interfax.com.ua/news/economic/562860.html

Обрадовались, зарплаты выросли , а на те вам :mrgreen:


У тебя такая з/п никудышняя, что три копейки за воду трудно доплатить, бюджет подорвет, на жратву не хватит? Вода и водоотвод в Украине стоят меньше бутылки в месяц.
Не хватает - режь трубу, воду из речки, а по большому за клуню. :lol:
Кстати, про водоотвод. Посмотрел свои американские счета, так я только за воодотвод плачу там $54 ... :roll: Вне зависимости от слитого объема. Фиксировання величина. Даже когда с вами или в Африке. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:47

Libo

За меня не переживайте.
Вы вот это смотрите.
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/13.pdf
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:54

Vitl,
В данном случае ГП четко отрабатывает. ТА позволяет распознать настроения толпы, пока не вмешаются фундаментальные факторы. Так вот, 29.хх оказалось головой, и желающих слиться зимой оказалось вагон и тележка, последующая просадка на 27.60 и отскок на 28.хх с зависанием это и есть четкое правое плечо. Левым плечем было долгое сопротивление на том же уровне 28.хх с просадкой на 27.9х и выстрелом на 29+ (голова)
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 31 січ, 2019 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:58

  zzzzzz написав:Libo

За меня не переживайте.
Вы вот это смотрите.
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/13.pdf


А что там необычного?
60% платят исправно. Для Украины нормально. Если б еще вас начали из домов с манатками вышвыривать за неплатежи, как это делается во всем мире, то платили бы все 100%.
А так панькаются с вами, дисциплина хромает. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:00

  Zebra написав:. 29.хх оказалось головой, .

и эта голова была в Харькове а плечи были в те дни в Киеве 28.5
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:08

  freeze написав: Ну, хорошо, а дальше-то что, с учетом предполагаемого 20-процентного повышения еще в мае, дальше что, господа Гройсман, Порошенко, Коболев просветили бы план действий, пока до маразма не приплыли по не оплатам.

А зачем вообще платить, если можно не платить?
У нас "социальное государство".
Ответственности практически никакой, в большинстве домов отключить квартиру невозможно.
О "выселить" даже речи нет.
Не платили и раньше, просто масштаб увеличился.
А будет еще больше, за отопление пока старые тарифы.

Спишут долги, назовут это реструктуризацией.
Неплательщики будут смеяться над лохами.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:11

  J написав: плечи были в те дни в Киеве 28.5


Положи мне на плечи
Ноги твои -
Я тебя полюблю
В сотый раз .
Мы по росту с тобою
Для этой любви
Подходим
Как раз. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:14

  Libo написав:
  zzzzzz написав:Дальше вот что
НКРЭКУ с 1 февраля повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала" на 11,4%

https://interfax.com.ua/news/economic/562860.html

Обрадовались, зарплаты выросли , а на те вам :mrgreen:


У тебя такая з/п никудышняя, что три копейки за воду трудно доплатить, бюджет подорвет, на жратву не хватит? Вода и водоотвод в Украине стоят меньше бутылки в месяц.
Не хватает - режь трубу, воду из речки, а по большому за клуню. :lol:
Кстати, про водоотвод. Посмотрел свои американские счета, так я только за воодотвод плачу там $54 ... :roll: Вне зависимости от слитого объема. Фиксировання величина. Даже когда с вами или в Африке. :?

Очередной клован-порохобот шапкозакидатель. В Голландии за 85 метров аппартаментов платят 130-210 евро за отопление, воду, электричество и обслуживание:
https://invitada.me/ceny-v-niderlandax/
Это уже меньше чем у нас. И сыр там уже дешевле чем у нас. И лук. При том, что там пенсия 1153 евро и средняя зарплата 2800.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:18

  hxbbgaf написав:Очередной клован-порохобот шапкозакидатель.


За полковника Гриценко, за полковника Кривоноса или за рядового запаса Зеленского. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:19

  zzzzzz написав:
  freeze написав:У грудні 2018р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги
10,7 млрд.грн (58,3% нарахованих за цей період сум).
58,3 % -исторический максимум не оплат в этом столетии.

В декабре 2018 долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1% до 50,75 млрд. гривен по сравнению с ноябрем. Также исторический максимум.

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/13.pdf


Ну, хорошо, а дальше-то что, с учетом предполагаемого 20-процентного повышения еще в мае, дальше что, господа Гройсман, Порошенко, Коболев просветили бы план действий, пока до маразма не приплыли по не оплатам.


Дальше вот что
НКРЭКУ с 1 февраля повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала" на 11,4%

https://interfax.com.ua/news/economic/562860.html

Обрадовались, зарплаты выросли , а на те вам :mrgreen:

Еще подлили масла в огонь 10 кубов газа за кухонные конфорки. А счетчик поставить в 4 раза дороже чем он стоит, когда там на час работы. Издевательство! Пролетит порох, будет клоун нами править или бабця. Счастливо (или не очень) и недолго, наверное.
hxbbgaf
 
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