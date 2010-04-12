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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 446447448449>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 149
1. меньше 27
15%
23
2. 27 - 28.50
50%
74
3. 28.50 - 30
20%
30
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:20

Центробанк Венесуэлы планирует в ближайшие дни продать около 15 тонн золота ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в Каракасе.


Где-то мы уже это видели.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:22

  Libo написав:
  hxbbgaf написав:Очередной клован-порохобот шапкозакидатель.

За полковника Гриценко, за полковника Кривоноса или за рядового запаса Зеленского. :P

В баню этих ворюг. Ну, насчет шлемазика не знаю, ворюга он или нет, но хватит того, что он наглый, прокацабский и работает на беню, а так голосовать не за кого. Это тупик, господа! Нормальных людей туда никогда не допустят эти ворюги. Надо выходить на улицы!
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:35

  Zebra написав:Vitl,
В данном случае ГП четко отрабатывает. ТА позволяет распознать настроения толпы, пока не вмешаются фундаментальные факторы. Так вот, 29.хх оказалось головой, и желающих слиться зимой оказалось вагон и тележка, последующая просадка на 27.60 и отскок на 28.хх с зависанием это и есть четкое правое плечо. Левым плечем было долгое сопротивление на том же уровне 28.хх с просадкой на 27.9х и выстрелом на 29+ (голова)


Да по самой геометрической фигуре я с тобой согласен.Я делал акцент на сопутствующих условиях.Типа направление предыдущего тренда, объёмы.О каком настроении толпы может идти речь при провокации в заливе, это случайное событие, а не рыночная ситуация.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:37

  hxbbgaf написав:В баню этих ворюг. Ну, насчет шлемазика не знаю, ворюга он или нет, но хватит того, что он наглый, прокацабский и работает на беню, а так голосовать не за кого. Это тупик, господа! Нормальных людей туда никогда не допустят эти ворюги. Надо выходить на улицы!


Один избиратель = Один голос.
Демократия.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:38

Re: Валютный рынок в контексте

  hxbbgaf написав:Надо выходить на улицы!
выходили, толку? народ голосует за того кого часто видит по телику. Отсюда непонятный рейтинг у Зели и ноль шансов у Гриценко (многие вообще не помнят кто это) и прочих. Чтобы вас часто показывали по телеку надо быть раскрученным шоумэном (боксёром, певцом), или платить огромные деньги, или завести свой медиаресурс (то есть быть олигархом). Думаете зачем супруги гарантов устраиваются работать ведущими.

Поэтому все будущие президенты будут либо шоумэны либо близкие к олигархам лица. Пока не произойдёт очередной майдан, телек (на шару) покажет (образно говоря) Парасюка тогда и у него появится шанс.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 січ, 2019 23:09, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:43

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:Надо выходить на улицы!
выходили, толку? народ голосует за того кого часто видит по телику. Отсюда непонятный рейтинг у Зели и ноль шансов у Гриценко (многие вообще не помнят кто это) и прочих. Чтобы вас часто показывали по телеку надо быть раскрученным шоумэном (боксёром, певцом), или платить огромные деньги, или завести свой медиаресурс (то есть быть олигархом). Поэтому все будущие президенты будут либо шоумэны либо близкие к олигархам лица.

Тогда будет забег по граблям. И может даже последний.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:46

  Vadim V написав:
  сірий написав:
  Vadim V написав:Сегодняшние мастурбации-предсказания-аналитика :mrgreen: о прошедшем, не интересны......

Че такой злой, фарт прошёл мимо тебя :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=lWC3yf1 ... 2GrVfLgT38

Бухаешь?
Только не юля
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:46

  hxbbgaf написав:
  Libo написав:
  hxbbgaf написав:Очередной клован-порохобот шапкозакидатель.

За полковника Гриценко, за полковника Кривоноса или за рядового запаса Зеленского. :P

В баню этих ворюг. Ну, насчет шлемазика не знаю, ворюга он или нет, но хватит того, что он наглый, прокацабский и работает на беню, а так голосовать не за кого. Это тупик, господа! Нормальных людей туда никогда не допустят эти ворюги. Надо выходить на улицы!

Почему Зеленский наглый, пророссийский и работает на Коломойского? Пруф. На улицы? Выходите. Я уже был. Там хорошо)
Я уже говорил, что ни за Ю, ни за П голосовать не буду. Как раз по озвученным причинам.
Давайте определимся.
Мне как бы все равно, но не хочется быть идиотом и не хочется жить среди идиотов. Которые как..., бегают по граблям.
П или Ю? Да это просто смешно.
И еще.
Откуда у вас эти словечки, вы шо, таки перечитали лицокнигу цукермана? Так это таки самый популярный способ крутить гусю мозги.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:53

  zzzzzz написав:
  freeze написав:У грудні 2018р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги
10,7 млрд.грн (58,3% нарахованих за цей період сум).
58,3 % -исторический максимум не оплат в этом столетии.

В декабре 2018 долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1% до 50,75 млрд. гривен по сравнению с ноябрем. Также исторический максимум.

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/13.pdf


Ну, хорошо, а дальше-то что, с учетом предполагаемого 20-процентного повышения еще в мае, дальше что, господа Гройсман, Порошенко, Коболев просветили бы план действий, пока до маразма не приплыли по не оплатам.


Дальше вот что
НКРЭКУ с 1 февраля повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала" на 11,4%

https://interfax.com.ua/news/economic/562860.html

Обрадовались, зарплаты выросли , а на те вам :mrgreen:

Коллеги, в Бердянске нынче почти апокалипсис.
Это прямое следствие заниженных тарифов.

-Не верите? Тогда мы идем к Вам. (с)

Ожидайте инфраструктурные катаклизмы во всех городах Украины.
Если бюджеты областных центров могут хоть частично отбиваться и бороть, то провинциальные - обречены.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:53

Re: Валютный рынок в контексте

  hxbbgaf написав:Тогда будет забег по граблям. И может даже последний.
Этих последних забегов вашим внукам хватит. Экономически поглотить Украину некому, у рф кишка тонка (себя бы прокормить), западу мы 300 лет не нужны (северные потоки тому пример). Если бы рф нужны были территории есть намного более послушно-лояльные варианты чем мы. Их поглотить можно без войны - дешевле выйдет, а лояльность проще простого конвертировать в рейтинг.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 січ, 2019 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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