За полковника Гриценко, за полковника Кривоноса или за рядового запаса Зеленского.
В баню этих ворюг. Ну, насчет шлемазика не знаю, ворюга он или нет, но хватит того, что он наглый, прокацабский и работает на беню, а так голосовать не за кого. Это тупик, господа! Нормальных людей туда никогда не допустят эти ворюги. Надо выходить на улицы!
Zebra написав:Vitl, В данном случае ГП четко отрабатывает. ТА позволяет распознать настроения толпы, пока не вмешаются фундаментальные факторы. Так вот, 29.хх оказалось головой, и желающих слиться зимой оказалось вагон и тележка, последующая просадка на 27.60 и отскок на 28.хх с зависанием это и есть четкое правое плечо. Левым плечем было долгое сопротивление на том же уровне 28.хх с просадкой на 27.9х и выстрелом на 29+ (голова)
Да по самой геометрической фигуре я с тобой согласен.Я делал акцент на сопутствующих условиях.Типа направление предыдущего тренда, объёмы.О каком настроении толпы может идти речь при провокации в заливе, это случайное событие, а не рыночная ситуация.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
hxbbgaf написав:В баню этих ворюг. Ну, насчет шлемазика не знаю, ворюга он или нет, но хватит того, что он наглый, прокацабский и работает на беню, а так голосовать не за кого. Это тупик, господа! Нормальных людей туда никогда не допустят эти ворюги. Надо выходить на улицы!
выходили, толку? народ голосует за того кого часто видит по телику. Отсюда непонятный рейтинг у Зели и ноль шансов у Гриценко (многие вообще не помнят кто это) и прочих. Чтобы вас часто показывали по телеку надо быть раскрученным шоумэном (боксёром, певцом), или платить огромные деньги, или завести свой медиаресурс (то есть быть олигархом). Думаете зачем супруги гарантов устраиваются работать ведущими.
Поэтому все будущие президенты будут либо шоумэны либо близкие к олигархам лица. Пока не произойдёт очередной майдан, телек (на шару) покажет (образно говоря) Парасюка тогда и у него появится шанс.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 січ, 2019 23:09, всього редагувалось 3 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
выходили, толку? народ голосует за того кого часто видит по телику. Отсюда непонятный рейтинг у Зели и ноль шансов у Гриценко (многие вообще не помнят кто это) и прочих. Чтобы вас часто показывали по телеку надо быть раскрученным шоумэном (боксёром, певцом), или платить огромные деньги, или завести свой медиаресурс (то есть быть олигархом). Поэтому все будущие президенты будут либо шоумэны либо близкие к олигархам лица.
Тогда будет забег по граблям. И может даже последний.
За полковника Гриценко, за полковника Кривоноса или за рядового запаса Зеленского.
В баню этих ворюг. Ну, насчет шлемазика не знаю, ворюга он или нет, но хватит того, что он наглый, прокацабский и работает на беню, а так голосовать не за кого. Это тупик, господа! Нормальных людей туда никогда не допустят эти ворюги. Надо выходить на улицы!
Почему Зеленский наглый, пророссийский и работает на Коломойского? Пруф. На улицы? Выходите. Я уже был. Там хорошо) Я уже говорил, что ни за Ю, ни за П голосовать не буду. Как раз по озвученным причинам. Давайте определимся. Мне как бы все равно, но не хочется быть идиотом и не хочется жить среди идиотов. Которые как..., бегают по граблям. П или Ю? Да это просто смешно. И еще. Откуда у вас эти словечки, вы шо, таки перечитали лицокнигу цукермана? Так это таки самый популярный способ крутить гусю мозги.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Ну, хорошо, а дальше-то что, с учетом предполагаемого 20-процентного повышения еще в мае, дальше что, господа Гройсман, Порошенко, Коболев просветили бы план действий, пока до маразма не приплыли по не оплатам.
Дальше вот что
НКРЭКУ с 1 февраля повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала" на 11,4%
hxbbgaf написав:Тогда будет забег по граблям. И может даже последний.
Этих последних забегов вашим внукам хватит. Экономически поглотить Украину некому, у рф кишка тонка (себя бы прокормить), западу мы 300 лет не нужны (северные потоки тому пример). Если бы рф нужны были территории есть намного более послушно-лояльные варианты чем мы. Их поглотить можно без войны - дешевле выйдет, а лояльность проще простого конвертировать в рейтинг.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 січ, 2019 22:56, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява