Додано: Чет 31 січ, 2019 22:46

hxbbgaf написав: Libo написав: hxbbgaf написав: Очередной клован-порохобот шапкозакидатель. Очередной клован-порохобот шапкозакидатель.

За полковника Гриценко, за полковника Кривоноса или за рядового запаса Зеленского. За полковника Гриценко, за полковника Кривоноса или за рядового запаса Зеленского.

В баню этих ворюг. Ну, насчет шлемазика не знаю, ворюга он или нет, но хватит того, что он наглый, прокацабский и работает на беню, а так голосовать не за кого. Это тупик, господа! Нормальных людей туда никогда не допустят эти ворюги. Надо выходить на улицы! В баню этих ворюг. Ну, насчет шлемазика не знаю, ворюга он или нет, но хватит того, что он наглый, прокацабский и работает на беню, а так голосовать не за кого. Это тупик, господа! Нормальных людей туда никогда не допустят эти ворюги. Надо выходить на улицы!

Почему Зеленский наглый, пророссийский и работает на Коломойского? Пруф. На улицы? Выходите. Я уже был. Там хорошо)Я уже говорил, что ни за Ю, ни за П голосовать не буду. Как раз по озвученным причинам.Давайте определимся.Мне как бы все равно, но не хочется быть идиотом и не хочется жить среди идиотов. Которые как..., бегают по граблям.П или Ю? Да это просто смешно.И еще.Откуда у вас эти словечки, вы шо, таки перечитали лицокнигу цукермана? Так это таки самый популярный способ крутить гусю мозги.