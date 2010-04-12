В нынешней Украине Один избиратель = Один голос не является демократией
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 січ, 2019 22:54
В нынешней Украине Один избиратель = Один голос не является демократией
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Чет 31 січ, 2019 22:55
График покажи, пустобрёх
Только не юля
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:01
Re: Валютный рынок в контексте
Да ребята,на ночь тут такого начитаешься,что жить страшно)))
Мне супруга верно говорит:меньше бери дурного в голову,ребята завязывайте с самым мрачным,реально проголосуют пенсионеры и они выберут себе президента,а мы все прицепом пойдём,ибо потом будем оправдываться:не успел,не получилось,все сво и т.д.,а вот пожилых много и они обязательно придут!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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