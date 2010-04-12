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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 446447448449

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 149
1. меньше 27
15%
23
2. 27 - 28.50
50%
74
3. 28.50 - 30
20%
30
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:54

  Libo написав:Один избиратель = Один голос.
Демократия.

В нынешней Украине Один избиратель = Один голос не является демократией
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:55

  Zebra написав:Vitl,
В данном случае ГП четко отрабатывает. ТА позволяет распознать настроения толпы, пока не вмешаются фундаментальные факторы. Так вот, 29.хх оказалось головой, и желающих слиться зимой оказалось вагон и тележка, последующая просадка на 27.60 и отскок на 28.хх с зависанием это и есть четкое правое плечо. Левым плечем было долгое сопротивление на том же уровне 28.хх с просадкой на 27.9х и выстрелом на 29+ (голова)

График покажи, пустобрёх
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:01

Re: Валютный рынок в контексте

Да ребята,на ночь тут такого начитаешься,что жить страшно)))
Мне супруга верно говорит:меньше бери дурного в голову,ребята завязывайте с самым мрачным,реально проголосуют пенсионеры и они выберут себе президента,а мы все прицепом пойдём,ибо потом будем оправдываться:не успел,не получилось,все сво и т.д.,а вот пожилых много и они обязательно придут!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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  #<1 ... 446447448449
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