Додано: Чет 31 січ, 2019 23:01

Да ребята,на ночь тут такого начитаешься,что жить страшно)))

Мне супруга верно говорит:меньше бери дурного в голову,ребята завязывайте с самым мрачным,реально проголосуют пенсионеры и они выберут себе президента,а мы все прицепом пойдём,ибо потом будем оправдываться:не успел,не получилось,все сво и т.д.,а вот пожилых много и они обязательно придут!

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.