В нынешней Украине Один избиратель = Один голос не является демократией
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 січ, 2019 22:54
В нынешней Украине Один избиратель = Один голос не является демократией
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Чет 31 січ, 2019 22:55
График покажи, пустобрёх
Только не юля
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:01
Re: Валютный рынок в контексте
Да ребята,на ночь тут такого начитаешься,что жить страшно)))
Мне супруга верно говорит:меньше бери дурного в голову,ребята завязывайте с самым мрачным,реально проголосуют пенсионеры и они выберут себе президента,а мы все прицепом пойдём,ибо потом будем оправдываться:не успел,не получилось,все сво и т.д.,а вот пожилых много и они обязательно придут!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:26
10 областей им надо, а на остальной территории чтоб разруха была.
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:27
Тока тарифы уже не заниженные, а апокалипсисов все больше. Где деньги, Зин? Это следствие коррупции и грабежа!
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:29
А можно подробней в чем именно апокалипсис ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:31
Як мене нервує цей примітивно-маніпулятивний всьопропалізм...
1 130/210 євро в середньому по році, а не в опалювальний місяць
Тому
130/210 євро * 12 місяців=1560/2520 євро (45000-80000 грн)рік
Тут є хоч хтось ,хто платить за 85 м2 45000-80000 грн/рік?
Я за свої 140м2+70м2 мансарди в рік плачу 20 000 грн
2 Хоч хтось потрудився порівняти середні температури в Києві і наприклад Амстердамі(210євро/місяць в середньому по році) ?
місяць________1____2____3____4____5____6____7_____8___9____10___11___12
Амстердам___2.4___2.6__4.8___6_____11.7_14.7_16.5_16.5__14.3_10.8__6.3__3.5
Київ_________-5.6__-4.2__0.7__8.7____15.2_18.2_19.3_18.6__13.9__8.1__2.1__-2.3
Ви б ще істерику закатили по питанню того що в Саудівській Аравії - взагалі на опалення гроші не витрачають....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:33
Re: Валютный рынок в контексте
Зачем им нелояльные области, чтобы потом гасить бунты? Есть Сербия, Монголия, Армения, половина Казахстана, Белоруссия, Куба - страны где молятся на всё русское. Их аннексировать (под видом какого-то союза) можно без единого выстрела. Путину нужна быстрая победа как в Крыму, а не война. Здесь быстрая победа его не ждёт.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:41
Недавно все обсуждали, как он с журналистами себя вел. Типа никому ничего не должен объяснять. Обычный хам как все мажоры - это не ново, если ты ездишь по рашке обгаживаешь Украину (заметьте, не власть, а именно всю Украину, всех нас он сравнил с немецкими проститутками и т.д., это даже не юмор, это просто обгаживание своей страны за деньги, потому как великодержавники с комплексом неполноценности просто хотят это слышать, но звыняйтэ, продажных политиков, которые за деньги мать родную продадут, у нас и так хоть отбавляй, зачем нам еще один), черт с тобой, хами дальше и подальше (желательно там, куда ездишь) но если ты идешь в президенты, вполне закономерно, что тебе задают вопросы. И почему на рассмеши комика наши всегда проигрывают, а коцабы несут какую-то чушь и выигрывают. Если это постоянно происходит, это уже совсем не смешно и начинаешь задумываться о пристрастиях кое-кого. Так любишь - едь! Хочешь показаться любителем коцабов, чтоб тебя там ждали - тоже едь! Ну, а с беней и так все ясно, по-моему. О спонсорах не говорят. И выбирать из сортов г..вна надоело. Лидер должен быть из народа. Голосовать за выдвижение надо на Майдане! Пусть люди выходят на трибуны (все желающие, кому есть 30 и кто живет в Украине, не судим, не был в политике, не был ментом, не был в этой системе), рассказывают о себе, народ изберет кандидатов, а потом пусть за них голосует вся страна!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 31 січ, 2019 23:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:44
Re: Валютный рынок в контексте
хотите такого лидера? а другого народа у нас нет.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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