Додано: Чет 31 січ, 2019 23:41

Навуходоносор написав: Почему Зеленский наглый, пророссийский и работает на Коломойского? Пруф. На улицы? Выходите. Я уже был. Там хорошо)

Я уже говорил, что ни за Ю, ни за П голосовать не буду. Как раз по озвученным причинам.

Давайте определимся.

Мне как бы все равно, но не хочется быть идиотом и не хочется жить среди идиотов. Которые как..., бегают по граблям.

П или Ю? Да это просто смешно.

И еще.

Откуда у вас эти словечки, вы шо, таки перечитали лицокнигу цукермана? Так это таки самый популярный способ крутить гусю мозги. Почему Зеленский наглый, пророссийский и работает на Коломойского? Пруф. На улицы? Выходите. Я уже был. Там хорошо)Я уже говорил, что ни за Ю, ни за П голосовать не буду. Как раз по озвученным причинам.Давайте определимся.Мне как бы все равно, но не хочется быть идиотом и не хочется жить среди идиотов. Которые как..., бегают по граблям.П или Ю? Да это просто смешно.И еще.Откуда у вас эти словечки, вы шо, таки перечитали лицокнигу цукермана? Так это таки самый популярный способ крутить гусю мозги.

Недавно все обсуждали, как он с журналистами себя вел. Типа никому ничего не должен объяснять. Обычный хам как все мажоры - это не ново, если ты ездишь по рашке обгаживаешь Украину (заметьте, не власть, а именно всю Украину, всех нас он сравнил с немецкими проститутками и т.д., это даже не юмор, это просто обгаживание своей страны за деньги, потому как великодержавники с комплексом неполноценности просто хотят это слышать, но звыняйтэ, продажных политиков, которые за деньги мать родную продадут, у нас и так хоть отбавляй, зачем нам еще один), черт с тобой, хами дальше и подальше (желательно там, куда ездишь) но если ты идешь в президенты, вполне закономерно, что тебе задают вопросы. И почему на рассмеши комика наши всегда проигрывают, а коцабы несут какую-то чушь и выигрывают. Если это постоянно происходит, это уже совсем не смешно и начинаешь задумываться о пристрастиях кое-кого. Так любишь - едь! Хочешь показаться любителем коцабов, чтоб тебя там ждали - тоже едь! Ну, а с беней и так все ясно, по-моему. О спонсорах не говорят. И выбирать из сортов г..вна надоело. Лидер должен быть из народа. Голосовать за выдвижение надо на Майдане! Пусть люди выходят на трибуны (все желающие, кому есть 30 и кто живет в Украине, не судим, не был в политике, не был ментом, не был в этой системе), рассказывают о себе, народ изберет кандидатов, а потом пусть за них голосует вся страна!