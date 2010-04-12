RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 447448449450>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 149
1. меньше 27
15%
23
2. 27 - 28.50
50%
74
3. 28.50 - 30
20%
30
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:54

  Libo написав:Один избиратель = Один голос.
Демократия.

В нынешней Украине Один избиратель = Один голос не является демократией
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2230
З нами з: 21.09.13
Подякував: 672 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:55

  Zebra написав:Vitl,
В данном случае ГП четко отрабатывает. ТА позволяет распознать настроения толпы, пока не вмешаются фундаментальные факторы. Так вот, 29.хх оказалось головой, и желающих слиться зимой оказалось вагон и тележка, последующая просадка на 27.60 и отскок на 28.хх с зависанием это и есть четкое правое плечо. Левым плечем было долгое сопротивление на том же уровне 28.хх с просадкой на 27.9х и выстрелом на 29+ (голова)

График покажи, пустобрёх
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2107
З нами з: 09.09.14
Подякував: 693 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:01

Re: Валютный рынок в контексте

Да ребята,на ночь тут такого начитаешься,что жить страшно)))
Мне супруга верно говорит:меньше бери дурного в голову,ребята завязывайте с самым мрачным,реально проголосуют пенсионеры и они выберут себе президента,а мы все прицепом пойдём,ибо потом будем оправдываться:не успел,не получилось,все сво и т.д.,а вот пожилых много и они обязательно придут!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10203
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1886 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:26

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:Тогда будет забег по граблям. И может даже последний.
Этих последних забегов вашим внукам хватит. Экономически поглотить Украину некому, у рф кишка тонка (себя бы прокормить), западу мы 300 лет не нужны (северные потоки тому пример). Если бы рф нужны были территории есть намного более послушно-лояльные варианты чем мы. Их поглотить можно без войны - дешевле выйдет, а лояльность проще простого конвертировать в рейтинг.

10 областей им надо, а на остальной территории чтоб разруха была.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20194
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1983 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:27

  vovan_prm написав:Коллеги, в Бердянске нынче почти апокалипсис.
Это прямое следствие заниженных тарифов.

-Не верите? Тогда мы идем к Вам. (с)

Ожидайте инфраструктурные катаклизмы во всех городах Украины.
Если бюджеты областных центров могут хоть частично отбиваться и бороть, то провинциальные - обречены.

Тока тарифы уже не заниженные, а апокалипсисов все больше. Где деньги, Зин? Это следствие коррупции и грабежа!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20194
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1983 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:29

  vovan_prm написав:Коллеги, в Бердянске нынче почти апокалипсис.
Это прямое следствие заниженных тарифов.

-Не верите? Тогда мы идем к Вам. (с)

Ожидайте инфраструктурные катаклизмы во всех городах Украины.
Если бюджеты областных центров могут хоть частично отбиваться и бороть, то провинциальные - обречены.


А можно подробней в чем именно апокалипсис ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30710
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3021 раз.
Подякували: 5202 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:31

  hxbbgaf написав:Очередной клован-порохобот шапкозакидатель. В Голландии за 85 метров аппартаментов платят 130-210 евро за отопление, воду, электричество и обслуживание:
https://invitada.me/ceny-v-niderlandax/
Это уже меньше чем у нас. И сыр там уже дешевле чем у нас. И лук. При том, что там пенсия 1153 евро и средняя зарплата 2800.
Як мене нервує цей примітивно-маніпулятивний всьопропалізм...
1 130/210 євро в середньому по році, а не в опалювальний місяць
Тому
130/210 євро * 12 місяців=1560/2520 євро (45000-80000 грн)рік
Тут є хоч хтось ,хто платить за 85 м2 45000-80000 грн/рік?
Я за свої 140м2+70м2 мансарди в рік плачу 20 000 грн
2 Хоч хтось потрудився порівняти середні температури в Києві і наприклад Амстердамі(210євро/місяць в середньому по році) ?
місяць________1____2____3____4____5____6____7_____8___9____10___11___12
Амстердам___2.4___2.6__4.8___6_____11.7_14.7_16.5_16.5__14.3_10.8__6.3__3.5
Київ_________-5.6__-4.2__0.7__8.7____15.2_18.2_19.3_18.6__13.9__8.1__2.1__-2.3

Ви б ще істерику закатили по питанню того що в Саудівській Аравії - взагалі на опалення гроші не витрачають....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19891
З нами з: 15.01.09
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:33

Re: Валютный рынок в контексте

  hxbbgaf написав:10 областей им надо,
Зачем им нелояльные области, чтобы потом гасить бунты? Есть Сербия, Монголия, Армения, половина Казахстана, Белоруссия, Куба - страны где молятся на всё русское. Их аннексировать (под видом какого-то союза) можно без единого выстрела. Путину нужна быстрая победа как в Крыму, а не война. Здесь быстрая победа его не ждёт.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 595
З нами з: 06.04.16
Подякував: 181 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:41

  Навуходоносор написав:Почему Зеленский наглый, пророссийский и работает на Коломойского? Пруф. На улицы? Выходите. Я уже был. Там хорошо)
Я уже говорил, что ни за Ю, ни за П голосовать не буду. Как раз по озвученным причинам.
Давайте определимся.
Мне как бы все равно, но не хочется быть идиотом и не хочется жить среди идиотов. Которые как..., бегают по граблям.
П или Ю? Да это просто смешно.
И еще.
Откуда у вас эти словечки, вы шо, таки перечитали лицокнигу цукермана? Так это таки самый популярный способ крутить гусю мозги.

Недавно все обсуждали, как он с журналистами себя вел. Типа никому ничего не должен объяснять. Обычный хам как все мажоры - это не ново, если ты ездишь по рашке обгаживаешь Украину (заметьте, не власть, а именно всю Украину, всех нас он сравнил с немецкими проститутками и т.д., это даже не юмор, это просто обгаживание своей страны за деньги, потому как великодержавники с комплексом неполноценности просто хотят это слышать, но звыняйтэ, продажных политиков, которые за деньги мать родную продадут, у нас и так хоть отбавляй, зачем нам еще один), черт с тобой, хами дальше и подальше (желательно там, куда ездишь) но если ты идешь в президенты, вполне закономерно, что тебе задают вопросы. И почему на рассмеши комика наши всегда проигрывают, а коцабы несут какую-то чушь и выигрывают. Если это постоянно происходит, это уже совсем не смешно и начинаешь задумываться о пристрастиях кое-кого. Так любишь - едь! Хочешь показаться любителем коцабов, чтоб тебя там ждали - тоже едь! Ну, а с беней и так все ясно, по-моему. О спонсорах не говорят. И выбирать из сортов г..вна надоело. Лидер должен быть из народа. Голосовать за выдвижение надо на Майдане! Пусть люди выходят на трибуны (все желающие, кому есть 30 и кто живет в Украине, не судим, не был в политике, не был ментом, не был в этой системе), рассказывают о себе, народ изберет кандидатов, а потом пусть за них голосует вся страна!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 31 січ, 2019 23:54, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20194
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1983 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:44

Re: Валютный рынок в контексте

  hxbbgaf написав:Лидер должен быть из народа
https://youtu.be/eqXaQpjhuQA?t=32
хотите такого лидера? а другого народа у нас нет.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 595
З нами з: 06.04.16
Подякував: 181 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 447448449450>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Zebra і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1424, 1425, 1426
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14256 1652643
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 21:25
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6535 1400866
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 10:58
mishavoinn4
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268329
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12045)
01.02.2019 00:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.