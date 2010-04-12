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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 447448449450

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 149
1. меньше 27
15%
23
2. 27 - 28.50
50%
74
3. 28.50 - 30
20%
30
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:49

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:10 областей им надо,
Зачем им нелояльные области, чтобы потом гасить бунты? Есть Сербия, Монголия, Армения, половина Казахстана, Белоруссия, Куба - страны где молятся на всё русское. Их аннексировать (под видом какого-то союза) можно без единого выстрела. Путину нужна быстрая победа как в Крыму, а не война. Здесь быстрая победа его не ждёт.

Бунты им гасить ничего не стоит, если новый президент отведет войска и не будет воевать. В Крыму и в ОРДЛО много бунтов? Ну, в других областях будет больше, но наадеятся всех несогласных репрессировать (я читал их каменты, они всерьез обсуждают что надо отрезать Одессу, и под видом анархии там поубивать всех несогласных как большевики сделали 100 лет назад, и сами это признают, тогда и судить будет некого). Наиболее нелояльные области они не будут захватывать, а те, где голосовали раньше за регионалов (они не верят, что мнение изменилось), хотят захватить, заодно и захватить морское побережье (это ключевое) и отрезать нас от моря. Сербия уже в НАТО собралась, Монголия и половина Казахстана - это пустыня и никто там ни на кого не молится, в Армении конфликт с Азербайджаном, Бацьку окучивают, думают, сам сдастся, Куба - ну, это, вообще, не с той серии.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:52

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:Лидер должен быть из народа
https://youtu.be/eqXaQpjhuQA?t=32
хотите такого лидера? а другого народа у нас нет.

Народ разный. Гаврилюк - сперва был из народа, а потом скурвился. Он ездит на машине, которую волонтеры дали армии, и совесть не грызет... Ездит к пороху как себе домой.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:22

  somilitark написав:Да ребята,на ночь тут такого начитаешься,что жить страшно)))
Мне супруга верно говорит:меньше бери дурного в голову,ребята завязывайте с самым мрачным,реально проголосуют пенсионеры и они выберут себе президента,а мы все прицепом пойдём,ибо потом будем оправдываться:не успел,не получилось,все сво и т.д.,а вот пожилых много и они обязательно придут!

Да уж (с), мы, пенсионеры - сила :!:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:48

  somilitark написав:Да ребята,на ночь тут такого начитаешься,что жить страшно)))


Вечер черные брови насопил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
В казино проиграл ль не вчера?

:oops:
Libo
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  #<1 ... 447448449450
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