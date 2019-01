Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:00

vitaliian написав: hxbbgaf написав: 10 областей им надо, 10 областей им надо, Зачем им нелояльные области, чтобы потом гасить бунты? Есть Сербия, Монголия, Армения, половина Казахстана, Белоруссия, Куба - страны где молятся на всё русское. Их аннексировать (под видом какого-то союза) можно без единого выстрела. Путину нужна быстрая победа как в Крыму, а не война. Здесь быстрая победа его не ждёт. Зачем им нелояльные области, чтобы потом гасить бунты? Есть Сербия, Монголия, Армения, половина Казахстана, Белоруссия, Куба - страны где молятся на всё русское. Их аннексировать (под видом какого-то союза) можно без единого выстрела. Путину нужна быстрая победа как в Крыму, а не война. Здесь быстрая победа его не ждёт.

Станом до 2014 року (актуально і тепер) рф ставила такі цілі щодо України: 1) вихід якомога "ближче" до країн центральної ойропи для створення більшої військової загрози як важіля; 2) порти; 3) людські ресурси (для освоєння "всі знають чого" - того, що за Уралом).

З огляду на те, що навіть тамтешнім "икспердам" було зрозуміло, що "бЕндерівці" ЗУ буде чинити опір, то придумали тему "федералізації". Витрачено на агентуру чималі кошти. Наприклад, один виступ певної відомої проросійської політичної мерзоти на укрТБ (токшоу) $50-60 тис. Станом до 2014 року (актуально і тепер) рф ставила такі цілі щодо України: 1) вихід якомога "ближче" до країн центральної ойропи для створення більшої військової загрози як важіля; 2) порти; 3) людські ресурси (для освоєння "всі знають чого" - того, що за Уралом).З огляду на те, що навіть тамтешнім "икспердам" було зрозуміло, що "бЕндерівці" ЗУ буде чинити опір, то придумали тему "федералізації". Витрачено на агентуру чималі кошти. Наприклад, один виступ певної відомої проросійської політичної мерзоти на укрТБ (токшоу) $50-60 тис.

