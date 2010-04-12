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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 447448449450

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 149
1. меньше 27
15%
23
2. 27 - 28.50
50%
74
3. 28.50 - 30
20%
30
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:49

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:10 областей им надо,
Зачем им нелояльные области, чтобы потом гасить бунты? Есть Сербия, Монголия, Армения, половина Казахстана, Белоруссия, Куба - страны где молятся на всё русское. Их аннексировать (под видом какого-то союза) можно без единого выстрела. Путину нужна быстрая победа как в Крыму, а не война. Здесь быстрая победа его не ждёт.

Бунты им гасить ничего не стоит, если новый президент отведет войска и не будет воевать. В Крыму и в ОРДЛО много бунтов? Ну, в других областях будет больше, но наадеятся всех несогласных репрессировать (я читал их каменты, они всерьез обсуждают что надо отрезать Одессу, и под видом анархии там поубивать всех несогласных как большевики сделали 100 лет назад, и сами это признают, тогда и судить будет некого). Наиболее нелояльные области они не будут захватывать, а те, где голосовали раньше за регионалов (они не верят, что мнение изменилось), хотят захватить, заодно и захватить морское побережье (это ключевое) и отрезать нас от моря. Сербия уже в НАТО собралась, Монголия и половина Казахстана - это пустыня и никто там ни на кого не молится, в Армении конфликт с Азербайджаном, Бацьку окучивают, думают, сам сдастся, Куба - ну, это, вообще, не с той серии.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:52

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:Лидер должен быть из народа
https://youtu.be/eqXaQpjhuQA?t=32
хотите такого лидера? а другого народа у нас нет.

Народ разный. Гаврилюк - сперва был из народа, а потом скурвился. Он ездит на машине, которую волонтеры дали армии, и совесть не грызет... Ездит к пороху как себе домой.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:22

  somilitark написав:Да ребята,на ночь тут такого начитаешься,что жить страшно)))
Мне супруга верно говорит:меньше бери дурного в голову,ребята завязывайте с самым мрачным,реально проголосуют пенсионеры и они выберут себе президента,а мы все прицепом пойдём,ибо потом будем оправдываться:не успел,не получилось,все сво и т.д.,а вот пожилых много и они обязательно придут!

Да уж (с), мы, пенсионеры - сила :!:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:48

  somilitark написав:Да ребята,на ночь тут такого начитаешься,что жить страшно)))


Вечер черные брови насопил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
В казино ль проиграл не вчера?

:oops:
Востаннє редагувалось Libo в П'ят 01 лют, 2019 01:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:00

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:10 областей им надо,
Зачем им нелояльные области, чтобы потом гасить бунты? Есть Сербия, Монголия, Армения, половина Казахстана, Белоруссия, Куба - страны где молятся на всё русское. Их аннексировать (под видом какого-то союза) можно без единого выстрела. Путину нужна быстрая победа как в Крыму, а не война. Здесь быстрая победа его не ждёт.

Станом до 2014 року (актуально і тепер) рф ставила такі цілі щодо України: 1) вихід якомога "ближче" до країн центральної ойропи для створення більшої військової загрози як важіля; 2) порти; 3) людські ресурси (для освоєння "всі знають чого" - того, що за Уралом).
З огляду на те, що навіть тамтешнім "икспердам" було зрозуміло, що "бЕндерівці" ЗУ буде чинити опір, то придумали тему "федералізації". Витрачено на агентуру чималі кошти. Наприклад, один виступ певної відомої проросійської політичної мерзоти на укрТБ (токшоу) $50-60 тис.
Востаннє редагувалось centurionus в П'ят 01 лют, 2019 01:01, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:00

  hxbbgaf написав:
  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:10 областей им надо,
Зачем им нелояльные области, чтобы потом гасить бунты? Есть Сербия, Монголия, Армения, половина Казахстана, Белоруссия, Куба - страны где молятся на всё русское. Их аннексировать (под видом какого-то союза) можно без единого выстрела. Путину нужна быстрая победа как в Крыму, а не война. Здесь быстрая победа его не ждёт.

Бунты им гасить ничего не стоит, если новый президент отведет войска и не будет воевать. В Крыму и в ОРДЛО много бунтов? Ну, в других областях будет больше, но наадеятся всех несогласных репрессировать (я читал их каменты, они всерьез обсуждают что надо отрезать Одессу, и под видом анархии там поубивать всех несогласных как большевики сделали 100 лет назад, и сами это признают, тогда и судить будет некого). Наиболее нелояльные области они не будут захватывать, а те, где голосовали раньше за регионалов (они не верят, что мнение изменилось), хотят захватить, заодно и захватить морское побережье (это ключевое) и отрезать нас от моря. Сербия уже в НАТО собралась, Монголия и половина Казахстана - это пустыня и никто там ни на кого не молится, в Армении конфликт с Азербайджаном, Бацьку окучивают, думают, сам сдастся, Куба - ну, это, вообще, не с той серии.

Полностью согласен. Только центральная власть ослабнет, тут же урвут еще себе куски.

Альтернатив Порошенко нет, либо клоуны, либо подписывают газовые контракты не глядя.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 01 лют, 2019 01:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:04

  Zebra написав:Сегодня видел очередь возле обменки, народ ломанулся сдавать. Говорил же вам, глупцы, сливайтесь пока 28+ давали.


И до какого уровня можно прогнозировать укрепление гривны ? И в каком временном диапазоне - до выборов ?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:13

  Surfer написав:
  Zebra написав:Сегодня видел очередь возле обменки, народ ломанулся сдавать. Говорил же вам, глупцы, сливайтесь пока 28+ давали.


И до какого уровня можно прогнозировать укрепление гривны ? И в каком временном диапазоне - до выборов ?

В феврале 27 - вполне реальный курс, а дальше будет зависеть от действий НБУ по выкупу "излишков".
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:58

  Zebra написав:В феврале 27 - вполне реальный курс, а дальше будет зависеть от действий НБУ по выкупу "излишков".

27 февраля

*Відправлено з Чату
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