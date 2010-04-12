Зачем им нелояльные области, чтобы потом гасить бунты? Есть Сербия, Монголия, Армения, половина Казахстана, Белоруссия, Куба - страны где молятся на всё русское. Их аннексировать (под видом какого-то союза) можно без единого выстрела. Путину нужна быстрая победа как в Крыму, а не война. Здесь быстрая победа его не ждёт.
Бунты им гасить ничего не стоит, если новый президент отведет войска и не будет воевать. В Крыму и в ОРДЛО много бунтов? Ну, в других областях будет больше, но наадеятся всех несогласных репрессировать (я читал их каменты, они всерьез обсуждают что надо отрезать Одессу, и под видом анархии там поубивать всех несогласных как большевики сделали 100 лет назад, и сами это признают, тогда и судить будет некого). Наиболее нелояльные области они не будут захватывать, а те, где голосовали раньше за регионалов (они не верят, что мнение изменилось), хотят захватить, заодно и захватить морское побережье (это ключевое) и отрезать нас от моря. Сербия уже в НАТО собралась, Монголия и половина Казахстана - это пустыня и никто там ни на кого не молится, в Армении конфликт с Азербайджаном, Бацьку окучивают, думают, сам сдастся, Куба - ну, это, вообще, не с той серии.
somilitark написав:Да ребята,на ночь тут такого начитаешься,что жить страшно))) Мне супруга верно говорит:меньше бери дурного в голову,ребята завязывайте с самым мрачным,реально проголосуют пенсионеры и они выберут себе президента,а мы все прицепом пойдём,ибо потом будем оправдываться:не успел,не получилось,все сво и т.д.,а вот пожилых много и они обязательно придут!
Зачем им нелояльные области, чтобы потом гасить бунты? Есть Сербия, Монголия, Армения, половина Казахстана, Белоруссия, Куба - страны где молятся на всё русское. Их аннексировать (под видом какого-то союза) можно без единого выстрела. Путину нужна быстрая победа как в Крыму, а не война. Здесь быстрая победа его не ждёт.
Станом до 2014 року (актуально і тепер) рф ставила такі цілі щодо України: 1) вихід якомога "ближче" до країн центральної ойропи для створення більшої військової загрози як важіля; 2) порти; 3) людські ресурси (для освоєння "всі знають чого" - того, що за Уралом). З огляду на те, що навіть тамтешнім "икспердам" було зрозуміло, що "бЕндерівці" ЗУ буде чинити опір, то придумали тему "федералізації". Витрачено на агентуру чималі кошти. Наприклад, один виступ певної відомої проросійської політичної мерзоти на укрТБ (токшоу) $50-60 тис.
Востаннє редагувалось centurionus в П'ят 01 лют, 2019 01:01, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Зачем им нелояльные области, чтобы потом гасить бунты? Есть Сербия, Монголия, Армения, половина Казахстана, Белоруссия, Куба - страны где молятся на всё русское. Их аннексировать (под видом какого-то союза) можно без единого выстрела. Путину нужна быстрая победа как в Крыму, а не война. Здесь быстрая победа его не ждёт.
Бунты им гасить ничего не стоит, если новый президент отведет войска и не будет воевать. В Крыму и в ОРДЛО много бунтов? Ну, в других областях будет больше, но наадеятся всех несогласных репрессировать (я читал их каменты, они всерьез обсуждают что надо отрезать Одессу, и под видом анархии там поубивать всех несогласных как большевики сделали 100 лет назад, и сами это признают, тогда и судить будет некого). Наиболее нелояльные области они не будут захватывать, а те, где голосовали раньше за регионалов (они не верят, что мнение изменилось), хотят захватить, заодно и захватить морское побережье (это ключевое) и отрезать нас от моря. Сербия уже в НАТО собралась, Монголия и половина Казахстана - это пустыня и никто там ни на кого не молится, в Армении конфликт с Азербайджаном, Бацьку окучивают, думают, сам сдастся, Куба - ну, это, вообще, не с той серии.
Полностью согласен. Только центральная власть ослабнет, тут же урвут еще себе куски.
Альтернатив Порошенко нет, либо клоуны, либо подписывают газовые контракты не глядя.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 01 лют, 2019 01:05, всього редагувалось 1 раз.