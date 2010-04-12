Как говорил один человек ( кинут всех )
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 04:05
Как говорил один человек ( кинут всех )
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 01 лют, 2019 04:09
По поводу контрактов - во первых ситуация их заключения в 2009 была экстремальная, тем не менее , хоть россия нам не приплачивала за полученный газ, как хотели бы многие "патриоты" - чтобы контракты считать удачными, фактические условия контрактов были вполне адекватными, совершенно не хуже большинства наших соседей, они были настолько не плохи для Украины. что за 10 лет их захотел рассторгнуть газпром а не один из их хающих президентов украины. А тезисы о их кабальности использовали разные персонажи исключительно для внутривидовой борьбы за президенстские кресла.
Альтернативы конечно же они есть. По поводу ослабления центральной власти, с одной стороны, не будучи сторонником Порошенко, можно было бы согласиться с такой позицией, дескать как бы ни было плохо во внутренней политике, с точки зрения внешнеполитической ситуации, думалось - лучше перестраховаться и ничего не менять. Но вспомним - что единственный пока второй срок Кучмы закончился майданом. Следующий пасечник закончил каденцию с нулевым рейтингом, который с тех пор так и не поднимался, Янык вообще не досидел до конца срока. На фоне провальной внутренней политики, явных минусах в экономике страны, начиная от обваленного курса и заканчивая бандитскими тарифами, очень опасно оставлять пороха на второй срок. Потому что уже сейчас у него максимальный антирейтинг из всех кандидатов, и новый майдан который очень вероятен в данной ситуации, и который может быть намного жестче предыдущего, может рвануть так что максимально ослабит государство, повторив 2014, а возможно и значительно усугубив произошедшее. Внешнюю политику не даст изменить парламент , а реальные изменения внутри страны крайне необходимы уже сегодня, нынешние исчерпали все кредиты доверия на это - иначе у народа просто может сорвать крышу и тогда никому мало не покажется, а этим в свою очередь могут воспользоваться внешние враги - они это делать умеют. Поэтому лучше все делать вовремя и не вестись на закидоны из АП про отсутствие выбора.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 08:01
выключили воду и канализацию. из за прорыва коллектора, по улице течёт натурпродукт...
Додано: П'ят 01 лют, 2019 08:28
Боже, не думал, что у нас так много полезных идиотов, которые хотят своими руками забетонировать коррупционную систему в стране. Видимо, порохоботы неплохо сработали для формирования общественного мнения, могут взять пирожок с полочки.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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