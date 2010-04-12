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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 448449450451

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 151
1. меньше 27
15%
23
2. 27 - 28.50
50%
75
3. 28.50 - 30
21%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
7%
10
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 04:05

Как говорил один человек ( кинут всех )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 04:09

  Zebra написав:Полностью согласен. Только центральная власть ослабнет, тут же урвут еще себе куски.

Альтернатив Порошенко нет, либо клоуны, либо подписывают газовые контракты не глядя.


По поводу контрактов - во первых ситуация их заключения в 2009 была экстремальная, тем не менее , хоть россия нам не приплачивала за полученный газ, как хотели бы многие "патриоты" - чтобы контракты считать удачными, фактические условия контрактов были вполне адекватными, совершенно не хуже большинства наших соседей, они были настолько не плохи для Украины. что за 10 лет их захотел рассторгнуть газпром а не один из их хающих президентов украины. А тезисы о их кабальности использовали разные персонажи исключительно для внутривидовой борьбы за президенстские кресла.

Альтернативы конечно же они есть. По поводу ослабления центральной власти, с одной стороны, не будучи сторонником Порошенко, можно было бы согласиться с такой позицией, дескать как бы ни было плохо во внутренней политике, с точки зрения внешнеполитической ситуации, думалось - лучше перестраховаться и ничего не менять. Но вспомним - что единственный пока второй срок Кучмы закончился майданом. Следующий пасечник закончил каденцию с нулевым рейтингом, который с тех пор так и не поднимался, Янык вообще не досидел до конца срока. На фоне провальной внутренней политики, явных минусах в экономике страны, начиная от обваленного курса и заканчивая бандитскими тарифами, очень опасно оставлять пороха на второй срок. Потому что уже сейчас у него максимальный антирейтинг из всех кандидатов, и новый майдан который очень вероятен в данной ситуации, и который может быть намного жестче предыдущего, может рвануть так что максимально ослабит государство, повторив 2014, а возможно и значительно усугубив произошедшее. Внешнюю политику не даст изменить парламент , а реальные изменения внутри страны крайне необходимы уже сегодня, нынешние исчерпали все кредиты доверия на это - иначе у народа просто может сорвать крышу и тогда никому мало не покажется, а этим в свою очередь могут воспользоваться внешние враги - они это делать умеют. Поэтому лучше все делать вовремя и не вестись на закидоны из АП про отсутствие выбора.
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 07:20

Нечисть повылазила на ночные посиделки. К ЧЕМУ БЫ ЭТО???
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 08:01

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:Коллеги, в Бердянске нынче почти апокалипсис.
Это прямое следствие заниженных тарифов.

-Не верите? Тогда мы идем к Вам. (с)

Ожидайте инфраструктурные катаклизмы во всех городах Украины.
Если бюджеты областных центров могут хоть частично отбиваться и бороть, то провинциальные - обречены.


А можно подробней в чем именно апокалипсис ?

выключили воду и канализацию. из за прорыва коллектора, по улице течёт натурпродукт...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 08:28

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:
  vitaliian написав:Зачем им нелояльные области, чтобы потом гасить бунты? Есть Сербия, Монголия, Армения, половина Казахстана, Белоруссия, Куба - страны где молятся на всё русское. Их аннексировать (под видом какого-то союза) можно без единого выстрела. Путину нужна быстрая победа как в Крыму, а не война. Здесь быстрая победа его не ждёт.

Бунты им гасить ничего не стоит, если новый президент отведет войска и не будет воевать. В Крыму и в ОРДЛО много бунтов? Ну, в других областях будет больше, но наадеятся всех несогласных репрессировать (я читал их каменты, они всерьез обсуждают что надо отрезать Одессу, и под видом анархии там поубивать всех несогласных как большевики сделали 100 лет назад, и сами это признают, тогда и судить будет некого). Наиболее нелояльные области они не будут захватывать, а те, где голосовали раньше за регионалов (они не верят, что мнение изменилось), хотят захватить, заодно и захватить морское побережье (это ключевое) и отрезать нас от моря. Сербия уже в НАТО собралась, Монголия и половина Казахстана - это пустыня и никто там ни на кого не молится, в Армении конфликт с Азербайджаном, Бацьку окучивают, думают, сам сдастся, Куба - ну, это, вообще, не с той серии.

Полностью согласен. Только центральная власть ослабнет, тут же урвут еще себе куски.

Альтернатив Порошенко нет, либо клоуны, либо подписывают газовые контракты не глядя.

Боже, не думал, что у нас так много полезных идиотов, которые хотят своими руками забетонировать коррупционную систему в стране. Видимо, порохоботы неплохо сработали для формирования общественного мнения, могут взять пирожок с полочки.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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