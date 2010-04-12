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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 448449450451 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.4 5 151 1. меньше 27 15% 23 2. 27 - 28.50 50% 75 3. 28.50 - 30 21% 31 4. 30-35 8% 12 5. больше 35 7% 10 Всього голосів : 151 Додано: П'ят 01 лют, 2019 04:05



*Відправлено з Чату Как говорил один человек ( кинут всех ) sani_2012

Повідомлень: 187 З нами з: 11.09.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лют, 2019 04:09 Zebra написав: Полностью согласен. Только центральная власть ослабнет, тут же урвут еще себе куски.



Альтернатив Порошенко нет, либо клоуны, либо подписывают газовые контракты не глядя. Полностью согласен. Только центральная власть ослабнет, тут же урвут еще себе куски.Альтернатив Порошенко нет, либо клоуны, либо подписывают газовые контракты не глядя.



По поводу контрактов - во первых ситуация их заключения в 2009 была экстремальная, тем не менее , хоть россия нам не приплачивала за полученный газ, как хотели бы многие "патриоты" - чтобы контракты считать удачными, фактические условия контрактов были вполне адекватными, совершенно не хуже большинства наших соседей, они были настолько не плохи для Украины. что за 10 лет их захотел рассторгнуть газпром а не один из их хающих президентов украины. А тезисы о их кабальности использовали разные персонажи исключительно для внутривидовой борьбы за президенстские кресла.



Альтернативы конечно же они есть. По поводу ослабления центральной власти, с одной стороны, не будучи сторонником Порошенко, можно было бы согласиться с такой позицией, дескать как бы ни было плохо во внутренней политике, с точки зрения внешнеполитической ситуации, думалось - лучше перестраховаться и ничего не менять. Но вспомним - что единственный пока второй срок Кучмы закончился майданом. Следующий пасечник закончил каденцию с нулевым рейтингом, который с тех пор так и не поднимался, Янык вообще не досидел до конца срока. На фоне провальной внутренней политики, явных минусах в экономике страны, начиная от обваленного курса и заканчивая бандитскими тарифами, очень опасно оставлять пороха на второй срок. Потому что уже сейчас у него максимальный антирейтинг из всех кандидатов, и новый майдан который очень вероятен в данной ситуации, и который может быть намного жестче предыдущего, может рвануть так что максимально ослабит государство, повторив 2014, а возможно и значительно усугубив произошедшее. Внешнюю политику не даст изменить парламент , а реальные изменения внутри страны крайне необходимы уже сегодня, нынешние исчерпали все кредиты доверия на это - иначе у народа просто может сорвать крышу и тогда никому мало не покажется, а этим в свою очередь могут воспользоваться внешние враги - они это делать умеют. Поэтому лучше все делать вовремя и не вестись на закидоны из АП про отсутствие выбора. По поводу контрактов - во первых ситуация их заключения в 2009 была экстремальная, тем не менее , хоть россия нам не приплачивала за полученный газ, как хотели бы многие "патриоты" - чтобы контракты считать удачными, фактические условия контрактов были вполне адекватными, совершенно не хуже большинства наших соседей, они были настолько не плохи для Украины. что за 10 лет их захотел рассторгнуть газпром а не один из их хающих президентов украины. А тезисы о их кабальности использовали разные персонажи исключительно для внутривидовой борьбы за президенстские кресла.Альтернативы конечно же они есть. По поводу ослабления центральной власти, с одной стороны, не будучи сторонником Порошенко, можно было бы согласиться с такой позицией, дескать как бы ни было плохо во внутренней политике, с точки зрения внешнеполитической ситуации, думалось - лучше перестраховаться и ничего не менять. Но вспомним - что единственный пока второй срок Кучмы закончился майданом. Следующий пасечник закончил каденцию с нулевым рейтингом, который с тех пор так и не поднимался, Янык вообще не досидел до конца срока. На фоне провальной внутренней политики, явных минусах в экономике страны, начиная от обваленного курса и заканчивая бандитскими тарифами, очень опасно оставлять пороха на второй срок. Потому что уже сейчас у него максимальный антирейтинг из всех кандидатов, и новый майдан который очень вероятен в данной ситуации, и который может быть намного жестче предыдущего, может рвануть так что максимально ослабит государство, повторив 2014, а возможно и значительно усугубив произошедшее. Внешнюю политику не даст изменить парламент , а реальные изменения внутри страны крайне необходимы уже сегодня, нынешние исчерпали все кредиты доверия на это - иначе у народа просто может сорвать крышу и тогда никому мало не покажется, а этим в свою очередь могут воспользоваться внешние враги - они это делать умеют. Поэтому лучше все делать вовремя и не вестись на закидоны из АП про отсутствие выбора. Surfer

Повідомлень: 1557 З нами з: 14.11.13 Подякував: 76 раз. Подякували: 476 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лют, 2019 07:20 Нечисть повылазила на ночные посиделки. К ЧЕМУ БЫ ЭТО??? сірий

Повідомлень: 1140 З нами з: 01.08.12 Подякував: 1467 раз. Подякували: 253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лют, 2019 08:01 zzzzzz написав: vovan_prm написав: Коллеги, в Бердянске нынче почти апокалипсис.

Это прямое следствие заниженных тарифов.



-Не верите? Тогда мы идем к Вам. (с)



Ожидайте инфраструктурные катаклизмы во всех городах Украины.

Если бюджеты областных центров могут хоть частично отбиваться и бороть, то провинциальные - обречены. Коллеги, в Бердянске нынче почти апокалипсис.Это прямое следствие заниженных тарифов.-Не верите? Тогда мы идем к Вам. (с)Ожидайте инфраструктурные катаклизмы во всех городах Украины.Если бюджеты областных центров могут хоть частично отбиваться и бороть, то провинциальные - обречены.



А можно подробней в чем именно апокалипсис ? А можно подробней в чем именно апокалипсис ?

выключили воду и канализацию. из за прорыва коллектора, по улице течёт натурпродукт... выключили воду и канализацию. из за прорыва коллектора, по улице течёт натурпродукт... edvardd

Повідомлень: 5500 З нами з: 20.11.08 Подякував: 65 раз. Подякували: 1364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 лют, 2019 08:28 Zebra написав: hxbbgaf написав: vitaliian написав: Зачем им нелояльные области, чтобы потом гасить бунты? Есть Сербия, Монголия, Армения, половина Казахстана, Белоруссия, Куба - страны где молятся на всё русское. Их аннексировать (под видом какого-то союза) можно без единого выстрела. Путину нужна быстрая победа как в Крыму, а не война. Здесь быстрая победа его не ждёт. Зачем им нелояльные области, чтобы потом гасить бунты? Есть Сербия, Монголия, Армения, половина Казахстана, Белоруссия, Куба - страны где молятся на всё русское. Их аннексировать (под видом какого-то союза) можно без единого выстрела. Путину нужна быстрая победа как в Крыму, а не война. Здесь быстрая победа его не ждёт.

Бунты им гасить ничего не стоит, если новый президент отведет войска и не будет воевать. В Крыму и в ОРДЛО много бунтов? Ну, в других областях будет больше, но наадеятся всех несогласных репрессировать (я читал их каменты, они всерьез обсуждают что надо отрезать Одессу, и под видом анархии там поубивать всех несогласных как большевики сделали 100 лет назад, и сами это признают, тогда и судить будет некого). Наиболее нелояльные области они не будут захватывать, а те, где голосовали раньше за регионалов (они не верят, что мнение изменилось), хотят захватить, заодно и захватить морское побережье (это ключевое) и отрезать нас от моря. Сербия уже в НАТО собралась, Монголия и половина Казахстана - это пустыня и никто там ни на кого не молится, в Армении конфликт с Азербайджаном, Бацьку окучивают, думают, сам сдастся, Куба - ну, это, вообще, не с той серии. Бунты им гасить ничего не стоит, если новый президент отведет войска и не будет воевать. В Крыму и в ОРДЛО много бунтов? Ну, в других областях будет больше, но наадеятся всех несогласных репрессировать (я читал их каменты, они всерьез обсуждают что надо отрезать Одессу, и под видом анархии там поубивать всех несогласных как большевики сделали 100 лет назад, и сами это признают, тогда и судить будет некого). Наиболее нелояльные области они не будут захватывать, а те, где голосовали раньше за регионалов (они не верят, что мнение изменилось), хотят захватить, заодно и захватить морское побережье (это ключевое) и отрезать нас от моря. Сербия уже в НАТО собралась, Монголия и половина Казахстана - это пустыня и никто там ни на кого не молится, в Армении конфликт с Азербайджаном, Бацьку окучивают, думают, сам сдастся, Куба - ну, это, вообще, не с той серии.

Полностью согласен. Только центральная власть ослабнет, тут же урвут еще себе куски.



Альтернатив Порошенко нет, либо клоуны, либо подписывают газовые контракты не глядя. Полностью согласен. Только центральная власть ослабнет, тут же урвут еще себе куски.Альтернатив Порошенко нет, либо клоуны, либо подписывают газовые контракты не глядя.

Боже, не думал, что у нас так много полезных идиотов, которые хотят своими руками забетонировать коррупционную систему в стране. Видимо, порохоботы неплохо сработали для формирования общественного мнения, могут взять пирожок с полочки. Боже, не думал, что у нас так много полезных идиотов, которые хотят своими руками забетонировать коррупционную систему в стране. Видимо, порохоботы неплохо сработали для формирования общественного мнения, могут взять пирожок с полочки. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3396 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 448449450451 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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