Zebra написав:Vitl, В данном случае ГП четко отрабатывает. ТА позволяет распознать настроения толпы, пока не вмешаются фундаментальные факторы. Так вот, 29.хх оказалось головой, и желающих слиться зимой оказалось вагон и тележка, последующая просадка на 27.60 и отскок на 28.хх с зависанием это и есть четкое правое плечо. Левым плечем было долгое сопротивление на том же уровне 28.хх с просадкой на 27.9х и выстрелом на 29+ (голова)
Да по самой геометрической фигуре я с тобой согласен.Я делал акцент на сопутствующих условиях.Типа направление предыдущего тренда, объёмы.О каком настроении толпы может идти речь при провокации в заливе, это случайное событие, а не рыночная ситуация.
Случайное событие и нарисовало голову, продавцов оказалось много, все стало ясно, что в этом году кина не будет.
выходили, толку? народ голосует за того кого часто видит по телику. Отсюда непонятный рейтинг у Зели и ноль шансов у Гриценко (многие вообще не помнят кто это) и прочих. Чтобы вас часто показывали по телеку надо быть раскрученным шоумэном (боксёром, певцом), или платить огромные деньги, или завести свой медиаресурс (то есть быть олигархом). Поэтому все будущие президенты будут либо шоумэны либо близкие к олигархам лица.
Тогда будет забег по граблям. И может даже последний.
ДС неоднократно предупреждал о статусе персона нон грата на валютной ветке. Еще раз увижу, вечный бан!
US
PS
Поленившиеся перейти на профильный форум с валютной ветки любители политических и предвыборных дискуссий, полагаю, получили урок.
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,60/27,65 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене сменившегося накануне тренда на рынке гривневой ликвидности – там остались признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 49 675,8 млн. грн. к отметке 50 868,8 млн. грн.
Эта динамика на предыдущих торгах не сработала – в четверг «американец» на межбанке по средневзвешенному курсу потерял1,45 коп. Нынче дебют нового месяца дает шанс на реванш доллара, и появление на его рынке «зеленых быков».
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 февраля с уровней: доллар – 27,40/27,70 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 31 января по спросу понизился на 10,0 коп., упав на 15,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 31 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилась до отметки $1,1444, просев к $1,1443 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1441 на открытии торгов в Европе.
Дата: 01 февраля 2019 г. на 09.48 Рынок Харькова, «неформальный» опт.