Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:54

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,60/27,65 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене сменившегося накануне тренда на рынке гривневой ликвидности – там остались признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 49 675,8 млн. грн. к отметке 50 868,8 млн. грн.



Эта динамика на предыдущих торгах не сработала – в четверг «американец» на межбанке по средневзвешенному курсу потерял1,45 коп. Нынче дебют нового месяца дает шанс на реванш доллара, и появление на его рынке «зеленых быков».



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 февраля с уровней: доллар – 27,40/27,70 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 31 января по спросу понизился на 10,0 коп., упав на 15,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 31 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилась до отметки $1,1444, просев к $1,1443 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1441 на открытии торгов в Европе.



Дата: 01 февраля 2019 г. на 09.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,52/27,60 UAH/USD

€ – 31,52/31,67 UAH/EUR

RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB



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