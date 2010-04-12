Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:30

Привет из Днепра-3



Около 10.37 котировки доллара на межбанке сузили спред, закрепляясь на более низкой отметке 27,56/27,57 UAH/USD. Можно предположить, что утренним откатом безналичный «американец» «отрабатывает» индикатив предыдущей сессии.



Дата: 01 февраля 2019 г. на 10.15

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 27,50/27,60 UAH/USD

€ 31,50/31,65 UAH/EUR

RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.



Дата: 01 февраля 2019 г.



Рынок наличных Киева 10.10



Мелкий опт «неформал»



$ 27,55/27,60 UAH/USD

EUR 31,50/31,65 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,50-52/27,58-60 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.), евро – 31,45-48/31,62-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 января спрос упал на 8,0-10,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 01 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась равновесная, хотя и низколиквидная торговля.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,50-52/27,58-60 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.), евро – 31,45-48/31,62-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 января спрос упал на 8,0-10,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 01 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе. Ликвидность низкая.



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