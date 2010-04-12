Vitalych-new
Вы за импорт платите на перед или после растаможки ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:18
Vitalych-new
Вы за импорт платите на перед или после растаможки ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:29
Где нерезы которые собрались выводить дивиденды ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:30
Привет из Днепра-3
Около 10.37 котировки доллара на межбанке сузили спред, закрепляясь на более низкой отметке 27,56/27,57 UAH/USD. Можно предположить, что утренним откатом безналичный «американец» «отрабатывает» индикатив предыдущей сессии.
Дата: 01 февраля 2019 г. на 10.15
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,50/27,60 UAH/USD
€ 31,50/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.
Дата: 01 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.10
Мелкий опт «неформал»
$ 27,55/27,60 UAH/USD
EUR 31,50/31,65 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,50-52/27,58-60 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.), евро – 31,45-48/31,62-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 января спрос упал на 8,0-10,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 01 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась равновесная, хотя и низколиквидная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,50-52/27,58-60 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.), евро – 31,45-48/31,62-65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 января спрос упал на 8,0-10,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 01 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе. Ликвидность низкая.
US
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:39
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:40
практически все платят вперёд
иностранные банки и поставщики не финансируют импорт в Украину
классический аккредитив из украинского банка тоже не откроешь - только под 100 %-ное наполнение, но какой тогда в нём смысл ?
Поэтому импортёры работают со своей обороткой + собирают предоплаты у покупателей, а потом выходят на МБ или постоянно "сидят там в засаде" отлавливая локальные минимумы
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:45
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:48
zzzzzz дивіденди платяться за результатами річної звітності. а термін подання звітності 28/02
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:11
Привет из Днепра-4
К 11.09 на рынке безналичной пары доллар-гривня установилось равновесие покупок и продаж на фоне действующих на моменте цен 27,56/27,58 UAH/USD.
Тем временем появилась еще одна версия происхождения упорного нежелания курса безналичного «американца» снижаться в дебюте нового месяца. Не исключено, спекулянты обеспечивают «рукотворную» коррекцию курса безналичной СКВ с целью вызвать обвальное падение на рынке наличных, следствием которого станет возможный переток более дешевого «зеленого» кэша на дорогой (относительно) «зеленый» безнал.
При этом утренняя коррекция курса безналичной СКВ означает, что нерезиденты отложили свое появление на рынке для покупок доллара. Это уронило курс «американца» к 27,55/27,56 UAH/USD на 11.17 Киева.
Сохранение нисходящего тренда на рынке безналичной пары доллар-гривня сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
US
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:25
Re: Валютный рынок в контексте
46/54
47/53
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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