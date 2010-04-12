Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:29

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,60/27,65 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене сменившегося накануне тренда на рынке гривневой ликвидности – там остались признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 49 675,8 млн. грн. к отметке 50 868,8 млн. грн.



Эта динамика на предыдущих торгах не сработала – в четверг «американец» на межбанке по средневзвешенному курсу потерял1,45 коп. Нынче дебют нового месяца дает шанс на реванш доллара и появление на его рынке «зеленых быков».



Вопреки ожиданиям, первые реальные сделки с безналичным «американцем» на межбанке констатировали его снижение до 27,57/27,60 UAH/USD по состоянию на 10.04 Киева. «Покупателей на рынке пока не видно», - заметил наш консультант.



Около 10.37 котировки доллара на межбанке сузили спред, закрепляясь на более низкой отметке 27,56/27,57 UAH/USD. Можно предположить, что утренним откатом безналичный «американец» «отрабатывает» индикатив предыдущей сессии.



К 11.09 на рынке безналичной пары доллар-гривня установилось равновесие покупок и продаж на фоне действующих на моменте цен 27,56/27,58 UAH/USD.



Тем временем появилась еще одна версия происхождения упорного нежелания курса безналичного «американца» снижаться в дебюте нового месяца. Не исключено, спекулянты обеспечивают «рукотворную» коррекцию курса безналичной СКВ с целью вызвать обвальное падение на рынке наличных, следствием которого станет возможный переток более дешевого «зеленого» кэша на дорогой (относительно) «зеленый» безнал.



При этом утренняя коррекция курса безналичной СКВ означает, что нерезиденты отложили свое появление на рынке для покупок доллара. Это уронило курс «американца» к 27,55/27,56 UAH/USD на 11.17 Киева.



Сохранение нисходящего тренда на рынке безналичной пары доллар-гривня сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.



Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.



Состояние гривневой ликвидности на фоне неважной текущей ликвидности торгов безналичной пары доллар-гривня дает основание считать версию о формировании перетока дешевого наличного доллара на «зеленый» безнал вполне обоснованной.



Около 11.47, подтверждая наши предположения, котировки «зеленого» безнала не тронулись с отметки 27,55/27,56 UAH/USD.



Полдень (12.24 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,55/27,57 UAH/USD. На моменте сохранялось равновесие спроса и предложения.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,5795 UAH/USD, потеряв 16,20 коп.



«Медвежий» характер торгов валютного межбанка в паре доллар-гривня стал следствием двух обстоятельств.



Во-первых, нерезиденты, у которых в дебюте месяца стартует очередной сезон репатриации дивидендов, отложили этот проект на новую неделю Об этом дал понять стартовавший с самого открытия торгов нисходящий тренд в паре доллар-гривня. Как известно, «варяги» появляются на рынке с самого утра, но в пятницу их не было видно.



Во-вторых, коррекция курса безналичного «американца» в месте с дефицитом покупателей, стала следствием спекулятивных «игрищ». Воздействуя на «нетвердые» умы обывателей «рукотворным» откатом курса безналичной СКВ, «заинтересованные лица» обеспечивали резкий рост «приноса» наличной СКВ, цена которой обваливалась, обеспечивая переток наличного доллара на более дорогой валютный межбанк.



Не исключено, появление на рынке 04 февраля нерезидентов вернет валютный межбанк в прежнее, более «рыночное» русло в сопровождении подорожания «американца».



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