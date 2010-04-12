А потом аудит, потом собрание акционеров, принятие решения на собрании и срок выплаты. Вообщем все только к лету доходит. Но в связи с месячными лимитами выплата растягивается на много месяцев.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:34
А потом аудит, потом собрание акционеров, принятие решения на собрании и срок выплаты. Вообщем все только к лету доходит. Но в связи с месячными лимитами выплата растягивается на много месяцев.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:55
Привет из Днепра-5
Состояние гривневой ликвидности на фоне неважной текущей ликвидности торгов безналичной пары доллар-гривня дает основание считать версию о формировании перетока дешевого наличного доллара на «зеленый» безнал вполне обоснованной.
Около 11.47, подтверждая наши предположения, котировки «зеленого» безнала не тронулись с отметки 27,55/27,56 UAH/USD.
В то время как наличка продолжала снижаться.
Дата: 01 февраля 2019 г. на 11.33
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,50/27,55 UAH/USD
€ – 31,52/31,62 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
Около 11.51 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустив пару евро-гривня: 27,47/27,55 UAH/USD, евро – 31,45/31,60 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
По состоянию на 11.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 27,47/27,58 UAH/USD, евро – 31,45/31,60 UAH/EUR, рубль 0,412/0,416 UAH/RUB.
К 11.50 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,50/27,56 UAH/USD, евро – 31,47/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.
US
Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:29
Привет из Днепра-8
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,60/27,65 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене сменившегося накануне тренда на рынке гривневой ликвидности – там остались признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 49 675,8 млн. грн. к отметке 50 868,8 млн. грн.
Эта динамика на предыдущих торгах не сработала – в четверг «американец» на межбанке по средневзвешенному курсу потерял1,45 коп. Нынче дебют нового месяца дает шанс на реванш доллара и появление на его рынке «зеленых быков».
Вопреки ожиданиям, первые реальные сделки с безналичным «американцем» на межбанке констатировали его снижение до 27,57/27,60 UAH/USD по состоянию на 10.04 Киева. «Покупателей на рынке пока не видно», - заметил наш консультант.
Около 10.37 котировки доллара на межбанке сузили спред, закрепляясь на более низкой отметке 27,56/27,57 UAH/USD. Можно предположить, что утренним откатом безналичный «американец» «отрабатывает» индикатив предыдущей сессии.
К 11.09 на рынке безналичной пары доллар-гривня установилось равновесие покупок и продаж на фоне действующих на моменте цен 27,56/27,58 UAH/USD.
Тем временем появилась еще одна версия происхождения упорного нежелания курса безналичного «американца» снижаться в дебюте нового месяца. Не исключено, спекулянты обеспечивают «рукотворную» коррекцию курса безналичной СКВ с целью вызвать обвальное падение на рынке наличных, следствием которого станет возможный переток более дешевого «зеленого» кэша на дорогой (относительно) «зеленый» безнал.
При этом утренняя коррекция курса безналичной СКВ означает, что нерезиденты отложили свое появление на рынке для покупок доллара. Это уронило курс «американца» к 27,55/27,56 UAH/USD на 11.17 Киева.
Сохранение нисходящего тренда на рынке безналичной пары доллар-гривня сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
Состояние гривневой ликвидности на фоне неважной текущей ликвидности торгов безналичной пары доллар-гривня дает основание считать версию о формировании перетока дешевого наличного доллара на «зеленый» безнал вполне обоснованной.
Около 11.47, подтверждая наши предположения, котировки «зеленого» безнала не тронулись с отметки 27,55/27,56 UAH/USD.
Полдень (12.24 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,55/27,57 UAH/USD. На моменте сохранялось равновесие спроса и предложения.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,5795 UAH/USD, потеряв 16,20 коп.
«Медвежий» характер торгов валютного межбанка в паре доллар-гривня стал следствием двух обстоятельств.
Во-первых, нерезиденты, у которых в дебюте месяца стартует очередной сезон репатриации дивидендов, отложили этот проект на новую неделю Об этом дал понять стартовавший с самого открытия торгов нисходящий тренд в паре доллар-гривня. Как известно, «варяги» появляются на рынке с самого утра, но в пятницу их не было видно.
Во-вторых, коррекция курса безналичного «американца» в месте с дефицитом покупателей, стала следствием спекулятивных «игрищ». Воздействуя на «нетвердые» умы обывателей «рукотворным» откатом курса безналичной СКВ, «заинтересованные лица» обеспечивали резкий рост «приноса» наличной СКВ, цена которой обваливалась, обеспечивая переток наличного доллара на более дорогой валютный межбанк.
Не исключено, появление на рынке 04 февраля нерезидентов вернет валютный межбанк в прежнее, более «рыночное» русло в сопровождении подорожания «американца».
US
Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:44
Прибутковість
Вітаюсь совсіма.
Те, що євро по відношенню до гривні впала, вже визнає гарнішу лепшою! Но є нюанси
2019____Зараз___відсоток
28,25000 27,65000 -2,12(-1,05) CHF
27,90000 27,57500 -1,16(-0,45) USD
31,85000 31,60000 -0,78(-4,92) EUR
35,00000 35,97500 2,79(-6,54) GBP
1125,415 1166,345 3,64(-3,55) XAU
19,38500 20,11500 3,77 (____) AUD
0,392500 0,410000 4,46(-17,37) RUB
Перша колонка курс на початок 2019, друга - курс на 01.02.2019, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки .
За поточний рік та по відношенню до попереднього року втратили: франк, доляр та євро . Здобули: фунт, золото, австралієць, рубЪ. РубЪ став таким "твердим". Мабуть в пройдешньому році багато втратив .
Загалом, сировинні рулять, а от чого до них приєдналось золото, то вже питаннячко!
ВО
PS
По австралійцю немає попередніх данних, бо я тільки почав його відстежувати.
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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