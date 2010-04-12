RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 449450451452>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 154
1. меньше 27
16%
25
2. 27 - 28.50
49%
76
3. 28.50 - 30
20%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:34

  zorka написав:zzzzzz дивіденди платяться за результатами річної звітності. а термін подання звітності 28/02

А потом аудит, потом собрание акционеров, принятие решения на собрании и срок выплаты. Вообщем все только к лету доходит. Но в связи с месячными лимитами выплата растягивается на много месяцев.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30719
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3026 раз.
Подякували: 5213 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:55

Привет из Днепра-5

Состояние гривневой ликвидности на фоне неважной текущей ликвидности торгов безналичной пары доллар-гривня дает основание считать версию о формировании перетока дешевого наличного доллара на «зеленый» безнал вполне обоснованной.

Около 11.47, подтверждая наши предположения, котировки «зеленого» безнала не тронулись с отметки 27,55/27,56 UAH/USD.

В то время как наличка продолжала снижаться.

Дата: 01 февраля 2019 г. на 11.33

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,50/27,55 UAH/USD
€ – 31,52/31,62 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB

Около 11.51 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустив пару евро-гривня: 27,47/27,55 UAH/USD, евро – 31,45/31,60 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.

По состоянию на 11.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 27,47/27,58 UAH/USD, евро – 31,45/31,60 UAH/EUR, рубль 0,412/0,416 UAH/RUB.

К 11.50 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,50/27,56 UAH/USD, евро – 31,47/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70508
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4534 раз.
Подякували: 8248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:29

Привет из Днепра-8

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,60/27,65 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене сменившегося накануне тренда на рынке гривневой ликвидности – там остались признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 49 675,8 млн. грн. к отметке 50 868,8 млн. грн.

Эта динамика на предыдущих торгах не сработала – в четверг «американец» на межбанке по средневзвешенному курсу потерял1,45 коп. Нынче дебют нового месяца дает шанс на реванш доллара и появление на его рынке «зеленых быков».

Вопреки ожиданиям, первые реальные сделки с безналичным «американцем» на межбанке констатировали его снижение до 27,57/27,60 UAH/USD по состоянию на 10.04 Киева. «Покупателей на рынке пока не видно», - заметил наш консультант.

Около 10.37 котировки доллара на межбанке сузили спред, закрепляясь на более низкой отметке 27,56/27,57 UAH/USD. Можно предположить, что утренним откатом безналичный «американец» «отрабатывает» индикатив предыдущей сессии.

К 11.09 на рынке безналичной пары доллар-гривня установилось равновесие покупок и продаж на фоне действующих на моменте цен 27,56/27,58 UAH/USD.

Тем временем появилась еще одна версия происхождения упорного нежелания курса безналичного «американца» снижаться в дебюте нового месяца. Не исключено, спекулянты обеспечивают «рукотворную» коррекцию курса безналичной СКВ с целью вызвать обвальное падение на рынке наличных, следствием которого станет возможный переток более дешевого «зеленого» кэша на дорогой (относительно) «зеленый» безнал.

При этом утренняя коррекция курса безналичной СКВ означает, что нерезиденты отложили свое появление на рынке для покупок доллара. Это уронило курс «американца» к 27,55/27,56 UAH/USD на 11.17 Киева.

Сохранение нисходящего тренда на рынке безналичной пары доллар-гривня сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/18,00% годовых.

Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.

Состояние гривневой ликвидности на фоне неважной текущей ликвидности торгов безналичной пары доллар-гривня дает основание считать версию о формировании перетока дешевого наличного доллара на «зеленый» безнал вполне обоснованной.

Около 11.47, подтверждая наши предположения, котировки «зеленого» безнала не тронулись с отметки 27,55/27,56 UAH/USD.

Полдень (12.24 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,55/27,57 UAH/USD. На моменте сохранялось равновесие спроса и предложения.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,5795 UAH/USD, потеряв 16,20 коп.

«Медвежий» характер торгов валютного межбанка в паре доллар-гривня стал следствием двух обстоятельств.

Во-первых, нерезиденты, у которых в дебюте месяца стартует очередной сезон репатриации дивидендов, отложили этот проект на новую неделю Об этом дал понять стартовавший с самого открытия торгов нисходящий тренд в паре доллар-гривня. Как известно, «варяги» появляются на рынке с самого утра, но в пятницу их не было видно.

Во-вторых, коррекция курса безналичного «американца» в месте с дефицитом покупателей, стала следствием спекулятивных «игрищ». Воздействуя на «нетвердые» умы обывателей «рукотворным» откатом курса безналичной СКВ, «заинтересованные лица» обеспечивали резкий рост «приноса» наличной СКВ, цена которой обваливалась, обеспечивая переток наличного доллара на более дорогой валютный межбанк.

Не исключено, появление на рынке 04 февраля нерезидентов вернет валютный межбанк в прежнее, более «рыночное» русло в сопровождении подорожания «американца».

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70508
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4534 раз.
Подякували: 8248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:44

Прибутковість

  сірий написав:Ближайший месяц в гривне будет круче :D
На мой(дилетантский) взгляд,гривна быстрее укрепляется чем евро.
У кого-какие мысли на этот счёт?



Вітаюсь совсіма.

Те, що євро по відношенню до гривні впала, вже визнає гарнішу лепшою! Но є нюанси :idea:

2019____Зараз___відсоток
28,25000 27,65000 -2,12(-1,05) CHF
27,90000 27,57500 -1,16(-0,45) USD
31,85000 31,60000 -0,78(-4,92) EUR
35,00000 35,97500 2,79(-6,54) GBP
1125,415 1166,345 3,64(-3,55) XAU
19,38500 20,11500 3,77 (____) AUD
0,392500 0,410000 4,46(-17,37) RUB

Перша колонка курс на початок 2019, друга - курс на 01.02.2019, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(.

За поточний рік та по відношенню до попереднього року втратили: франк, доляр та євро :shock:. Здобули: фунт, золото, австралієць, рубЪ. РубЪ став таким "твердим". Мабуть в пройдешньому році багато втратив :wink:.

Загалом, сировинні рулять, а от чого до них приєдналось золото, то вже питаннячко!

ВО

PS
По австралійцю немає попередніх данних, бо я тільки почав його відстежувати.


Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 683
З нами з: 16.10.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:10

Зп Зирка 27,45-27,56
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5502
З нами з: 20.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:12

Re: Валютный рынок в контексте

Что-то опять скучно на ветке,"политических" закрыли,90% баксодержателей попряталось,ибо их можно понять,зачем отствечивать при таком позоре с курсом,ну а оптимисты тоже не особо радуются,ибо кто его знает,какие ещё сюрпризы несут в себе благие порывы партии и правительства.
Ну а пока продолжается жёсткий перекос в сторону желающих продать валюту,да и валютчики стали сетовать на судьбу,мол как работать,когда валюта каждый день падает и гривну приходится "искать"?Как работать играя каждый день в догонялки,только не в привычную сторону?
Белочка тоже сдалась,а ведь приёмы держала выше чёрного рынка,а теперь видимо гривна тоже закончилась и стоять даже мощным великанам против ветра неудобно:
USD 27.48 27.57
EUR 31.45 31.60
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10206
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:17

Виктория 50/57
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30719
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3026 раз.
Подякували: 5213 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:22

Re: Валютный рынок в контексте

48/54
/51
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2067
З нами з: 30.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 1242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:15

Re: Валютный рынок в контексте

На деяких вікнах 27,40/27,53

ПС вітання всім, хто ризикнув вийти з долара по 28 і не відкупляв.
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2776
З нами з: 19.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:19

  s0v7a написав:Загалом, сировинні рулять, а от чого до них приєдналось золото, то вже питаннячко!

ВО

Брент вот вот красивый разрыв нарисовал.
serega_rubin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 614
З нами з: 22.01.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 449450451452>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Vitalych-new і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1424, 1425, 1426
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14256 1652939
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 21:25
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6535 1400949
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 10:58
mishavoinn4
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268353
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.