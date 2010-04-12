Гораздо сложнее было выйти из доллара тем, кто уже на уровне 27,60-90 определился в стратегии или получил инструмент в руки для действия.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:27
Гораздо сложнее было выйти из доллара тем, кто уже на уровне 27,60-90 определился в стратегии или получил инструмент в руки для действия.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:33
А что по доллару к гривне скажете?
Ведь вы упорно твердили полгода,что всё ещё горько пожалеют не купив по 28+?
Как там ракета,на прогреве,будут драйвера или будете погоду обсуждать,там наверное у вас более адекватно с прогнозами))))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:34
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:43
Re: Валютный рынок в контексте
Пожалуй с некоторыми тезисами Вы меня с кем то путаете
Я приверженец секты "кратных девалов", и "гривна не деньги"...
Но покупать доллар я никогда никого не призывал, а призывал - тратить гривну (В тоже время своим примером провоцировал покупки доллара у друзей)
Ну и вера в пушного зверька никуда не делась, но зачем её так сильно мусолить ? Лучше разделяйте мусор у себя, больше пользы для общества будет.
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