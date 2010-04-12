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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 449450451452

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 154
1. меньше 27
16%
25
2. 27 - 28.50
49%
76
3. 28.50 - 30
20%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:27

  twin написав:На деяких вікнах 27,40/27,53

ПС вітання всім, хто ризикнув вийти з долара по 28 і не відкупляв.


Гораздо сложнее было выйти из доллара тем, кто уже на уровне 27,60-90 определился в стратегии или получил инструмент в руки для действия.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:33

  serega_rubin написав:
  s0v7a написав:Загалом, сировинні рулять, а от чого до них приєдналось золото, то вже питаннячко!

ВО

Брент вот вот красивый разрыв нарисовал.

А что по доллару к гривне скажете?
Ведь вы упорно твердили полгода,что всё ещё горько пожалеют не купив по 28+?
Как там ракета,на прогреве,будут драйвера или будете погоду обсуждать,там наверное у вас более адекватно с прогнозами))))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:34

  zorka написав:48/54
/51

Даа, взял бы вчера еврик по /65,сегодня был бы влет на 14 копеек. ГРИВНА -НАЙКРАЩЧА!!! :D
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:43

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:А что по доллару к гривне скажете?
Ведь вы упорно твердили полгода,что всё ещё горько пожалеют не купив по 28+?
Как там ракета,на прогреве,будут драйвера или будете погоду обсуждать,там наверное у вас более адекватно с прогнозами))))

Пожалуй с некоторыми тезисами Вы меня с кем то путаете :)
Я приверженец секты "кратных девалов", и "гривна не деньги"...
Но покупать доллар я никогда никого не призывал, а призывал - тратить гривну (В тоже время своим примером провоцировал покупки доллара у друзей) :)

Ну и вера в пушного зверька никуда не делась, но зачем её так сильно мусолить ? Лучше разделяйте мусор у себя, больше пользы для общества будет.
serega_rubin
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  #<1 ... 449450451452
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