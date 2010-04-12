Гораздо сложнее было выйти из доллара тем, кто уже на уровне 27,60-90 определился в стратегии или получил инструмент в руки для действия.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:27
Гораздо сложнее было выйти из доллара тем, кто уже на уровне 27,60-90 определился в стратегии или получил инструмент в руки для действия.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:33
А что по доллару к гривне скажете?
Ведь вы упорно твердили полгода,что всё ещё горько пожалеют не купив по 28+?
Как там ракета,на прогреве,будут драйвера или будете погоду обсуждать,там наверное у вас более адекватно с прогнозами))))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:34
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:43
Re: Валютный рынок в контексте
Пожалуй с некоторыми тезисами Вы меня с кем то путаете
Я приверженец секты "кратных девалов", и "гривна не деньги"...
Но покупать доллар я никогда никого не призывал, а призывал - тратить гривну (В тоже время своим примером провоцировал покупки доллара у друзей)
Ну и вера в пушного зверька никуда не делась, но зачем её так сильно мусолить ? Лучше разделяйте мусор у себя, больше пользы для общества будет.
PS. И вообще, сейчас отличное время для тишины кто знает, тот поймёт.
Востаннє редагувалось serega_rubin в П'ят 01 лют, 2019 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:45
Re: Валютный рынок в контексте
НБУ увеличит ежедневную покупку валюты в полтора раза
https://news.finance.ua/ru/news/-/44321 ... ltora-raza
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:50
Да взаимоисключающие тезисы это от большого ума и закрытости сектантов церкви "бедеттолькодорожать",все резко слились и не отсвечивают,никого не призывали и тихо смазывают две дырочки в хоботах,даже сопят тихо и беззвучно
Петросяны,которые экономику черпают с зомбоящика,хорошо хоть охрименного перестали массово тащить с криками:послушайте вумного малдашаванина
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:51
Каковы прогнозы, хватит лить понос в ветке
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:56
Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:23
Краще б він злочинців ловив.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:13
Экспорт товаров за год вырос на 9,2% до $43,3 млрд, а импорт товаров на 14,0% до $56,3 млрд.
Это что, выходит сальдо за год -13 арбузов?
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