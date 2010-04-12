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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 450451452453>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 154
1. меньше 27
16%
25
2. 27 - 28.50
49%
76
3. 28.50 - 30
20%
31
4. 30-35
8%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:27

  twin написав:На деяких вікнах 27,40/27,53

ПС вітання всім, хто ризикнув вийти з долара по 28 і не відкупляв.


Гораздо сложнее было выйти из доллара тем, кто уже на уровне 27,60-90 определился в стратегии или получил инструмент в руки для действия.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:33

  serega_rubin написав:
  s0v7a написав:Загалом, сировинні рулять, а от чого до них приєдналось золото, то вже питаннячко!

ВО

Брент вот вот красивый разрыв нарисовал.

А что по доллару к гривне скажете?
Ведь вы упорно твердили полгода,что всё ещё горько пожалеют не купив по 28+?
Как там ракета,на прогреве,будут драйвера или будете погоду обсуждать,там наверное у вас более адекватно с прогнозами))))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:34

  zorka написав:48/54
/51

Даа, взял бы вчера еврик по /65,сегодня был бы влет на 14 копеек. ГРИВНА -НАЙКРАЩЧА!!! :D
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:43

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:А что по доллару к гривне скажете?
Ведь вы упорно твердили полгода,что всё ещё горько пожалеют не купив по 28+?
Как там ракета,на прогреве,будут драйвера или будете погоду обсуждать,там наверное у вас более адекватно с прогнозами))))

Пожалуй с некоторыми тезисами Вы меня с кем то путаете :)
Я приверженец секты "кратных девалов", и "гривна не деньги"...
Но покупать доллар я никогда никого не призывал, а призывал - тратить гривну (В тоже время своим примером провоцировал покупки доллара у друзей) :)

Ну и вера в пушного зверька никуда не делась, но зачем её так сильно мусолить ? Лучше разделяйте мусор у себя, больше пользы для общества будет.

PS. И вообще, сейчас отличное время для тишины :) кто знает, тот поймёт.
Востаннє редагувалось serega_rubin в П'ят 01 лют, 2019 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:45

Re: Валютный рынок в контексте

НБУ увеличит ежедневную покупку валюты в полтора раза
https://news.finance.ua/ru/news/-/44321 ... ltora-raza
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:50

  serega_rubin написав:Пожалуй с некоторыми тезисами Вы меня с кем то путаете :)
Я приверженец секты "кратных девалов", и "гривна не деньги"...
кто знает, тот поймёт.

Да взаимоисключающие тезисы это от большого ума и закрытости сектантов церкви "бедеттолькодорожать",все резко слились и не отсвечивают,никого не призывали и тихо смазывают две дырочки в хоботах,даже сопят тихо и беззвучно :mrgreen:
Петросяны,которые экономику черпают с зомбоящика,хорошо хоть охрименного перестали массово тащить с криками:послушайте вумного малдашаванина 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:51

Каковы прогнозы, хватит лить понос в ветке
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
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KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:56

  KOKS написав:Каковы прогнозы, хватит лить понос в ветке

Прогноз: обсуждение друг друга будет оставаться основным наполнением форумов до тех пор, пока существуют форумы :(
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:23

  Василь-Рівне написав:
  prosecutor написав:Поколение это 25 лет. 10 лет ничего не решит к сожалению.

А хоча би з себе почати і не через 25 років, і навіть не через 10, а прямо зараз? Вчора навіть Аваков, уро дженець Вірменії, забалакав українською, причому достатньо пристойно, практично без азіровщини. А Вам, українцям, слабо? :wink:

Краще б він злочинців ловив.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:13

Экспорт товаров за год вырос на 9,2% до $43,3 млрд, а импорт товаров на 14,0% до $56,3 млрд.


Это что, выходит сальдо за год -13 арбузов? :shock:
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