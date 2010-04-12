Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,45 коп., на торгах пятницы укрепился на 17,03 коп., оказавшись на уровне 27,5707 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 01-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,20 коп., составил 27,5795 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 01 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,60/27,65 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, реагируя на отсутствие покупателей, опустившись около 10.04 Киева на цифру 27,57/27,60 UAH/USD. Спустя 30 минут, по состоянию на 10.35, «американец» сохранил нисходящий тренд, оказавшись на уровне 27,56/27,58 UAH/USD, однако уже спустя 5 минут коррекция возобновилась, уронив безналичную пару доллар-гривня к 27,55/27,56 UAH/USD.



Со слов непосредственных участником торгов, пятничную коррекцию безналичного «американца» обеспечило отсутствие на рынке импортеров, который обычно приобретают СКВ на самом излете месяца, и нерезидентов, по всей видимости, принявших решение начать свой сезон репатриации дивидендов со следующей недели.

Кроме того, мы склонны «винить» в этом откате стремление финансовых институтов заработать на перетоке более дешевого наличного доллара на валютный межбанк. Для реализации этого проекта следовало заставить клиентов наличного рынка активно «сдавать валюту». Как правило, клиенты «налички» оперативно реагируют на заметную динамику безналичного доллара, избавляясь от «зеленого» кэша, роняя при этом его курс. Скупив по демпинговым ценам наличный доллар у населения, банки переправляют его на межбанк, где ситуативной цены выше. Избыточное вследствие этого перетока предложение СКВ на межбанке тоже способствует тамошнему падению курса «американца».

Подобная схема в комплекте с дефицитом покупателей привела курс СКВ на межбанке по состоянию на полдень к 27,55/27,57 UAH/USD.

На обеденный перерыв рынок ушел около 13.30 на фоне еще более низких цен: 27,51/27,54 UAH/USD.



В дальнейшем нисходящий тренд «американца» сохранился, уронив цену последнего к 27,50/27,53 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 27,49/27,52 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 01 февраля.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,5707 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,42% с 27,6883 UAH/USD до 27,5707 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 01 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 01 февраля, сохранив и даже углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанковском валютном рынке , вопреки ожиданиями, отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, у которых, как известно, начало месяца сопряжено с сезоном репатриации дивидендов.



Во-вторых, дефицит покупателей стал следствием завершения активных приобретений валюты импортерами, обычно появлявшимися со своим спросом на самом финише месяца.



В-третьих, в пятничном откате безналичного «американца» была спекулятивная составляющая. «Организовав» динамичную коррекцию СКВ на межбанке, спекулянты небезуспешно пытались вызвать активный клиентский «принос» наличного доллара, обвалив этим цену последнего. Скупая наличную СКВ по демпинговым ценам, финансовые институты тотчас перебрасывали ее на валютный межбанк, где доллар был чуть дороже. Подобные операции являлись дополнительным «медвежьим» фактором для безналичного «американца».



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке отсутствовали системные покупатели СКВ в лице импортеров и нерезидентов.



Во-вторых, к пятнице падает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



В-третьих, высокая курсовая динамика отпугивала игроков межбанка от объемных операций.





Дата: 01 февраля 2019 г. 16.58



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,50/27,57 UAH/USD (с утра – 27,50-52/27,58-60 UAH/USD, к полудню - 27,50/27,56 UAH/USD)

€ – 31,50/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,45-48/31,62-65 UAH/EUR, к полудню - 31,47/31,65 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, нуждаясь в незначительной ценовой поддержке из-за выросшего клиентского «приноса» на фоне нисходящего тренда безналичного доллара.



К 11.50 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,50/27,56 UAH/USD, евро – 31,47/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.



После обеда на рынке Днепра цены «американца», миновав «транзитом» курсовые минимумы, прекратили коррекцию. Клиентам «не понравилось» чрезмерное падения курса и они начали сворачивать свой «принос».

Реагируя на эти «вызовы», местные дилеры приподняли котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня. Этой операции также требовали ставшие более активными покупки СКВ игроками, привычно входящими в доллар накануне выходных.



Эти покупки на фоне роста цен выровняли рынок в итоговый баланс спрос/предложение.



Последний удалось сберечь до самого завершения сессии. На сей раз это позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Дата: 01 февраля 2019 г. 16.51

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,46/27,60 UAH/USD (с утра 27,55/27,60 UAH/USD, к полудню 27,47/27,55 0UAH/USD)

€ 31,50/31,60 UAH/EUR (с утра 31,50/31,65 UAH/EUR, к полудню 31,45/31,60 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.



До полудня в столице на местном рынке сохранялось равновесие спроса и оферов, которое нуждалось в ценовой поддержке. Курсы работавшихся валют снижали, с одной стороны реагируя на «медвежье» настроение безналичной пары доллар-гривня, с другой, страдая от гривнедефицита.



Около 11.51 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустив пару евро-гривня: 27,47/27,55 UAH/USD, евро – 31,45/31,60 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



После обеда на киевском наличном рынке нисходящий тренд заморозился стараниями появившихся клиентских покупок. СКВ приобретали участники рынка, не пожелавшие на выходные дни оставаться вне «старого надежного» доллара.



Послеобеденная терминация коррекции курса «американца» на рынке столицы сопровождалась относительным равновесием покупок и продаж, которое сохранилось до самого завершения сессии, обеспечив рынок Киева прогрессом на участке ликвидности – обороты, заслужив от местных дилеров «четверку с минусом», улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Дата: 01 февраля 2019 г. 16.44



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,52/27,58 UAH/USD (с утра - 27,50/27,60 UAH/USD, к полудню – 27,47/27,58 UAH/USD)

€ – 31,50/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,65 UAH/EUR, к полудню – 31,45/31,60 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,416 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.



До полудня это настроение, по сути, не менялось, усугубляя проблемы с гривневой ликвидностью.



По состоянию на 11.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 27,47/27,58 UAH/USD, евро – 31,45/31,60 UAH/EUR, рубль 0,412/0,416 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья снова активизировались покупатели СКВ, которых привлекла упавшая цена «американца». Рост клиентских послеобеденных покупок с одной стороны выровнял рынок в равновесие спроса и предложения, с другой, решил проблему дефицита гривни.



Итоговый баланс в комплекте с «ассортиментом» настроений (до полудня доминировало предложения, после обеда спрос), обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от запорожских валютчиков «четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



Дата: 01 февраля 2019 г. на 16.31



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,50/27,54 UAH/USD (с утра - 27,52/27,60 UAH/USD, к полудню - 27,50/27,52 UAH/USD)

€ – 31,52/31,62 UAH/EUR (с утра – 31,52/31,67 UAH/EUR, к полудню - 31,52/31,62 UAH/EUR)

RUB 0,414/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)



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